Песни, посвящённые дружбе СССР и Кубы

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Куба - любовь моя! Далёкая и экзотическая страна была для СССР ближе, чем многие другие.
В 1961 году Фидель Кастро задал курс на строительство социализма. Из СССР на Кубу отправились тысячи военных, инженеров и медиков. И одним из последствий это союза стал Карибский кризис, который поставил мир перед угрозой ядерной войны.
Но пока лидеры стран решали вопросы между Кубой и СССР продолжался культурный обмен. В том числе и музыкальный.
Но пока лидеры стран решали вопросы между Кубой и СССР продолжался культурный обмен. В том числе и музыкальный.
Ансамбль песни Всесоюзного радио, Юрий Якушев "Марш 26 июля" (1963)
Музыку к маршу Кубинской революции написал Аугустин Диас Картайя. Песня была посвящена дню 26 июля 1953 года, когда на Кубе начались революционные действия.
Иосиф Кобзон и Виктор Кохно "Товарищ Куба" (1963)
Музыку написал Аркадий Островский, а слова - Лев Ошанин. А вместе с Иосифом Кобзоном песню исполнил его однокурсник Виктор Кохно.
Хорхе Мурэ "Я шагаю по Москве" (1965)
Кубинский певец исполнил всеми любимую песню про летний дождь. Есть и романтичный момент, когда Хорхе вынимает цветы из вазы и дарит их девушке.
Lourdes Gil "Los Galantes" (1969)
Лурдес Гиль приехала в СССР в 1969 году и она даже выпустила свою пластинку на фирме "Мелодия". На неё попала испанская версия легендарной песни "Нежность" в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения под управлением Юрия Силантьева.
А для своего кубинского альбома "Lourdes Gil Y Los Galantes" записала кавер любимой песни советских лётчиков-космонавтов. Песню написала Александра Пахмутова на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова.
А ещё обаятельная кубинка спела про город дружбы на Международном фестивале молодёжной песни Сочи-69
ВИА "Пламя" - "Это говорим мы" (1978)
Редко можно увидеть, как советские ансамбли звучат так экзотично. Начиная со вступления с духовой секцией и кубинской перкуссией с маракесами.
Песня прославляет земли Гаваны и золотые берега Варадеро. "Куба далека, Куба - рядом" отлично отразила принцип отношений между дружественными странами.
Песня прославляет земли Гаваны и золотые берега Варадеро. "Куба далека, Куба - рядом" отлично отразила принцип отношений между дружественными странами.
Иосиф Кобзон "Куба - любовь моя" (1963)
Это, наверное, самая известная песня на тему Кубы в СССР. Её написала Александра Пахмутова на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова. Сотрудники телевидения решили украсить выступление Кобзона, дополнив образ накладной бородой и макетом чехословацкого пистолета-пулемёта.
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