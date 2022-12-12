Песни, посвящённые дружбе СССР и Кубы

В 1961 году Фидель Кастро задал курс на строительство социализма. Из СССР на Кубу отправились тысячи военных, инженеров и медиков. И одним из последствий это союза стал Карибский кризис, который поставил мир перед угрозой ядерной войны.

Но пока лидеры стран решали вопросы между Кубой и СССР продолжался культурный обмен. В том числе и музыкальный.