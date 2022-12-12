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Песни, посвящённые дружбе СССР и Кубы

Песни, посвящённые дружбе СССР и Кубы

Автор:
12 декабря 2022 18:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   интересное   история   куба   
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Куба - любовь моя! Далёкая и экзотическая страна была для СССР ближе, чем многие другие.

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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   интересное   история   куба   
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