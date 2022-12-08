Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney

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Всегда интересна интерпретация классики, тем более что современные технологии позволяют узнать, как бы это выглядело. Да, мы не сможем залезть в голову умерших писателей и доподлинно узнать, как они бы представили их на суд читателя.
Нейронная сеть Midjourney представила как персонажи Джоан Роулинг выглядели бы, если бы они были героями произведений Достоевского и Чехова.
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Как нам кажется, Драко Малфой вышел лучше всех, а вот Том Рэдл получился не таким правдоподобным, поскольку у оригинала не должно было быть носа.
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