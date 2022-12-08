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Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney

Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney

Автор:
08 декабря 2022 22:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Midjourney   Дж. Роулинг   Достоевский   Чехов   гарри поттер   интересно   нейросеть   
1403
10

Всегда интересна интерпретация классики, тем более что современные технологии позволяют узнать, как бы это выглядело. Да, мы не сможем залезть в голову умерших писателей и доподлинно узнать, как они бы представили их на суд читателя.

Нейронная сеть Midjourney представила как персонажи Джоан Роулинг выглядели бы, если бы они были героями произведений Достоевского и Чехова.

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Как нам кажется, Драко Малфой вышел лучше всех, а вот Том Рэдл получился не таким правдоподобным, поскольку у оригинала не должно было быть носа.

Источник:

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Метки: Midjourney   Дж. Роулинг   Достоевский   Чехов   гарри поттер   интересно   нейросеть   
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3  комментария
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10k
kaboza Час назад
нейросеть моего компа ctrl-c ctr-v)))
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50k
dima423 Час назад
Вот Воландеморт кстати тут гораздо лучше смотрится чем в фильме... То что в фильме на серьезного злодея не тянет вообще... я как на него смотрю в фильмах, ловлю себя на мысли что это не злодей, а шутка какая то))
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