Взглянуть по-другому: вырезанные сцены, усиливающие восприятие известных кинолент

Однако её можно назвать неполной, ведь из хронометража вырезали ссору, предшествующую этому самому уходу. Очень зря, ведь именно этот момент отлично бы показал осознание взрослыми, что своей неспособностью договориться они причиняют детям лишь боль.

Многие поклонники «Звёздных войн» оказались недовольны решением Оби-Вана не сообщать Люку Скайуокеру, что его Дарт Вейдер – его отец. Однако в вырезанных сценах этому нашлось логическое обвинение. Учитель люка скрывал правду по просьбе Йоды, полагавшего, что так Люк не сможет бороться за мир в галактике и не обретёт должную силу.