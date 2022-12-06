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Взглянуть по-другому: вырезанные сцены, усиливающие восприятие известных кинолент

Взглянуть по-другому: вырезанные сцены, усиливающие восприятие известных кинолент

Автор:
06 декабря 2022 22:55
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   вырезанные сцены   известные киноленты   кино   король лев   режиссерская версия   фильмы   
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Существует немало фильмов, после просмотра которых остаётся уйма подвисших в воздухе вопросов. А вот ответы на них, как правило, появляются лишь тогда, когда режиссер сподобится выпустить расширенную версию, дополненную вырезанными сценами. Чаще всего в них мы и находим дополняющие картинку в голове моменты, способные перевернуть или усилить наше восприятие той или иной картины.

Как известно, в «Миссис Даутфайр» Робин Уильямс исполнил роль Дэниела, переодевшегося в женщину и устроившегося домработницей, чтобы чаще видеться со своими детьми. В фильме есть сцена, где после вскрывшейся правды мать забирает сына и дочку и уходит.

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Однако её можно назвать неполной, ведь из хронометража вырезали ссору, предшествующую этому самому уходу. Очень зря, ведь именно этот момент отлично бы показал осознание взрослыми, что своей неспособностью договориться они причиняют детям лишь боль.


Многие поклонники «Звёздных войн» оказались недовольны решением Оби-Вана не сообщать Люку Скайуокеру, что его Дарт Вейдер – его отец. Однако в вырезанных сценах этому нашлось логическое обвинение. Учитель люка скрывал правду по просьбе Йоды, полагавшего, что так Люк не сможет бороться за мир в галактике и не обретёт должную силу.

Во второй части «Даров Смерти», как известно, в битве за Хогвартс не обошлось без брата Альбуса Дамблдора Аберфорта. Однако в финальный монтаж не вошла сцена, где главные герои беседуют с ним накануне о невозможности победить Волан-Де-Морта.

А ведь этот момент мог добавить накала, особенно после слов Аберфорта  о том, что стоит забыть о задании брата, забота которого оборачивалась для всех и всегда страданиями.


Наверняка всех и каждого после просмотра «Титаника» волновал вопрос: почему Роза не поделилась местом с Джеком? Ответ был получен лишь спустя 15 лет, когда появилась возможность взглянуть на удалённые сцены. Ди Каприо пытался забраться на панель, но после того, как к ним подплыл мужчина, он заявил, что места хватит только для леди. В противном случае, на дно пойдут все.

 В картине также был эпизод, который лично Кэмерон позже посчитал неуместным. Героиня Кэти Бейтс, сидя в ресторане, попросила добавить в напиток льда ровно в тот момент, когда за окном впервые возник айсберг. Стоит ли говорить, что комичность эпизода в силу дальнейшей развязки событий выглядела просто неподобающе.

Ну и закончим культовым «Королём львом», где вырезали поясняющую сцену побега Налы из прайда Шрама. Оказывается, что он хотел сделать её своей королевой, высказав желания в песне. Однако львица отказала ему, а после встретила свою судьбу – Симбу.

Как вы думаете, могли ли эти дополнения хоть как-то повлиять на тон картин? И какие подобные примеры вырезанных сцен известны вам?

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Метки: Звёздные войны   вырезанные сцены   известные киноленты   кино   король лев   режиссерская версия   фильмы   
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2  комментария
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4k
Tuskub Полчаса назад
..без видео удаленных сцен - это всего лишь догадки и россказни...
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12k
Cornho 19 минут назад
Помнится, у меня с первого же просмотра Терминатор-2 возник вопрос: как Джон в сцене на заводе распознал, которая из двух Сар настоящая, а в какую стрелять. И только посмотрев полную версию годы спустя, я получил на него ответ.
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Антибиотик
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