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Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
11 декабря 2022 22:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
525
20
Думаю, люди на фотографиях в представлении не нуждаются.
Но если вдруг кого-то не узнаете - пишите в комментах, будем вспоминать вместе :)
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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5  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Комментарий к фото
Юрий наш..любимый..как обычно..троллит..на позитивчике..БРАТ
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28k
Макарыч 5 минут назад
Номер 8 это съемки фильма "Шерлок Холмс в ХХ веке".
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20k
Alf 2 часа назад
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4k
Белый 4 часа назад
Тема обмусолена до блевоты!
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