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Почему жене Витуса Беринга несколько лет подряд было 39 лет

Почему жене Витуса Беринга несколько лет подряд было 39 лет

Автор:
11 декабря 2022 12:14
Метки: Витус Беринг   было 39 лет   жена   
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Занятная история случилась в далекие годы в славном городе Петербурге. Одна милая дама несколько лет подряд писала прошения в Адмиралтейств-коллегию с просьбой назначить ей положенную по закону вдовью пенсию.


Фишка заключалась в том, что в прошениях, написанных в 1744 году и ровно через год, в 1745-м, женщина сообщала, что ей «от роду тридцать девять лет».


Как так получилось и зачем женщина писала, что ей именно столько, а не больше? Она что, так кокетничала с чиновниками?!


Женщину звали Анна Беринг и вообще говоря она, как и ее муж, совершила подвиг.


Хотя бы потому что в те времена совершить путешествие от Петербурга до Якутска, а потом до Охотска и назад в Петербург – это уже само по себе подвиг. А если еще и с двумя детьми (остальные остались под присмотром друзей и родственников) и с пианино (точнее, с клавикордами) – то тем более. А кроме того из Якутска Анна должна было вернуться в Петербург, но узнав, что ее муж заболел в далеком Охотске, она собралась и рванула к мужу за тысячу с лишним верст по пути, который не всем военным был по силам. А потом, на обратном пути, еще и обдурила царскую таможню, сумев беспошлинно провезти из Сибири самые ценные грузы.


В те времена еще сохранялась Сибирская таможня, контролировавшая вывоз товаров, в первую очередь пушнины из Сибири в западную часть России.


Так зачем ей потребовалось писать в прошениях как минимум два года подряд, что ей 39 лет?


Дело в том, что Витус Беринг сложил свою голову во Второй Камчатской экспедиции, дав свое имя огромному холодному морю. А его жена стала вдовой и пыталась получить от Адмиралтейств-коллегии свою пенсию. И уж конечно, она не кокетничала с чиновниками. Просто по морскому уставу женам, ставшим вдовами до 40 лет, полагалось получить разовую пенсию в размере годового жалования мужа. А если возраст вдовы более 40 лет, то ей платили небольшую часть жалования муж до конца дней.


И видимо, у Анны Беринг имелись резоны просить в 1744 и 1745 года сразу большую сумму, видимо на какие-то свои бизнес планы. Но с этим не сложилось. Поэтому в очередном прошении, написанном в 1750 году, Анна уже честно написала, что ей «за пятьдесят» и она уже стара и больна.

По иронии судьбы ей в конечном итоге выдали годовой оклад мужа, потому что о нем она просила в своем самом первом прошении!


Мы не знаем ни год рождения, ни год смерти Анны (или, как на русский манер ее называют некоторые официальные документы, — Анны Матвеевны) Беринг.


Но все таки какой силы духа и тела были люди – как сам Витус, так и его жена, чтобы отправиться в такую даль, куда письма шли по 11 месяцев!



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Метки: Витус Беринг   было 39 лет   жена   
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16  комментариев
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Lexx 11 часов назад
Что бы муж не умер от болезни, надо было лекарства с собой таскать, а не пианину.
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Татьяна Юсова 10 часов назад
Из какой помойки Кемеров тащит подобный бред?
В каких месяцах были написаны письма?
Нам неизвестно, когда у Анны Беренг день рождения. Предположим в апреле.
Тогда автору письма в мае 1774 и марте-апреле 1775 года одинаковое количество лет.
И тут есть множество вариантов.

И о чем этот высер вообще?
Какая была корыстная и лживая жена у Витуса Беренга?
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