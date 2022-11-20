Он расколол гору надвое во имя любви к своей покойной жене

Несмотря на то, что в мире мало кто знает об этом человеке по прозвищу "Человек-гора", в Индии он очень популярен и является символом настойчивости, силы воли и преданности своей идее.

История одной любви

Дашрат родился в 1934 году в индийском штате Бихар, а если быть точнее, в небольшой деревне неподалеку от города Гая, название которой звучит как Джелор. Мужчина происходил из низшей касты, а это означало, что вся его жизнь представляла из себя борьбу за выживание.

Манджи начал работать, когда ему не было еще и 10 лет. Немного окрепнув, он отправился на ещё более сложную работу - в угольные шахты Дханбада. Отработав там 7 лет, Дашрат, наконец, смог позволить себе жениться на местной девушке, в которую был влюблён много лет. Её звали Фалгуни Деви.