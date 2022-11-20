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Он расколол гору надвое во имя любви к своей покойной жене

Он расколол гору надвое во имя любви к своей покойной жене

Автор:
20 ноября 2022 10:25
Сообщество : Истории
Метки: гора   жена   история   люди   поступок   расколол гору   фото   
675
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Удивительные истории, которые происходили на самом деле, не всегда связаны с богатством или славой. И случай, о котором я собираюсь рассказать в этот раз, не похож ни на что другое.

На самом деле, сегодняшняя история столь же невероятна, сколь и трогательна. Ведь Дашрат Манджи в буквальном смысле свернул гору во имя любви, пользуясь лишь молотком и долотом.

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Несмотря на то, что в мире мало кто знает об этом человеке по прозвищу "Человек-гора", в Индии он очень популярен и является символом настойчивости, силы воли и преданности своей идее.


История одной любви

Дашрат родился в 1934 году в индийском штате Бихар, а если быть точнее, в небольшой деревне неподалеку от города Гая, название которой звучит как Джелор. Мужчина происходил из низшей касты, а это означало, что вся его жизнь представляла из себя борьбу за выживание.

Манджи начал работать, когда ему не было еще и 10 лет. Немного окрепнув, он отправился на ещё более сложную работу - в угольные шахты Дханбада. Отработав там 7 лет, Дашрат, наконец, смог позволить себе жениться на местной девушке, в которую был влюблён много лет. Её звали Фалгуни Деви.

После этого Манджи стал поденщиком на сельскохозяйственных полях, зарабатывая 1 доллар в день, этого едва хватало на еду для молодой семьи. Вскоре у них родился ребёнок, и Дашрат стал работать ещё больше, чтобы прокормить своих близких.

Вскоре Фалгуни забеременела во второй раз, она и Дашрат с нетерпением ждали рождения второго ребёнка, но беда пришла - откуда не ждали.


Опасные горы

Деревня Джелор, где жила семья Дашрата, была окружена горами и находилась в удалении от крупных населенных пунктов. Из-за этого деревенским жителям каждый день приходилось совершать пеший переход через опасные скалы, поскольку автомобильных дорог там попросту не было.

В Индии принято, что жёны носят еду свои мужьям. Вот и в этот раз, весной 1959 года, Фалгуни, находясь на 8-м месяце беременности, пошла с едой и питьём для Дашрата. К несчастью, начался дождь, и Деви поскользнулась на камнях...

Когда жители Джелора нашли Фалгуни у подножия горы, жизнь уже покидала её тело. Возможно, если бы женщину успели доставить в больницу, то Деви удалось бы спасти. Но ближайшая клиника находилась в 70 километрах, и её попросту не успели туда довезти. Жена умерла прямо на руках Дашрата.


Благородная цель

Манджи был убит горем и в то же время разгневан из-за этого чудовищного несчастья. Он поклялся себе и жителям Джелора, что не допустит повторения подобных трагедий. Для этого он собирался проложить короткий путь прямо сквозь гору.

Днём мужчина вспахивал поля, зарабатывая деньги, чтобы накормить дочь, а по вечерам брал свои нехитрые инструменты и отправлялся в горы. Там он с немыслимым упорством вгрызался в скалы, оставляя на камнях все свои силы. Каждый его удар эхом отдавался в долине, и люди удивлялись, почему он всё ещё не бросил это, по их мнению, гиблое дело.

- Все говорили Дашрату: "Ты не сможешь этого сделать", "У тебя ничего не получится" или "Бросай заниматься глупостями", - рассказывает его племянник, Даху Манджи. - Но дядя молча взмахивал своим молотком и продолжал работать.


Сквозь гору

Остаётся восхищаться трудолюбием и силами Дашрата, который следующие 22 года работал над тем, чтобы сделать дорогу сквозь гору. Он трудился даже зимой, когда температура опускалась ниже 0 градусов, тогда Дашрат разжигал костёр на каменистом склоне, чтобы ему было легче расколоть следующий валун.

И даже когда на Джелор обрушилась засуха, из-за чего Манджи был вынужден перебраться в город, он всё равно продолжил приезжать в деревню и, не жалея сил, дробил камни, вкладывая в каждый удар всю свою любовь к погибшей супруге.

Кстати, местные жители со временем стали ему помогать, кто-то приносил ему еду, а кто-то помогал таскать камни. Были и те, кому не нравилась инициативность Дашрата. Так, его отец постоянно ругал сына за то, что он не женился второй раз, а полиция пригрозила арестовать его за "опасную дискредитацию индийских властей".


Окончание строительства

К этому времени Манджи стал уже довольно известен в Индии, и, к счастью, ему удалось избежать тюрьмы. Как раз в это время ему и дали прозвище "Человек-гора" или "Человек-горец".

А между тем, дорога Дашрата сквозь гору ширилась и углублялась. К 1982 году ему, наконец, удалось сделать проход шириной 9 метров, длиной 110 метров, а в глубину он достигал 12 метров. Манджи сдержал обещание, данное 22 года назад.

Благодаря появлению этой дороги, путь до города сократился с 70 до 17 километров. К тому же, теперь до Джелора можно добраться на машине, и людям больше не приходится бояться поскользнуться на скользких камнях или не дождаться помощи врачей.


Память на века

Дашрат Манджи умер в 2007 году в возрасте 73 лет от рака, но его наследие живёт и служит жителям Джелора по сей день. В истории мало примеров, когда люди делали подобные подарки своему родному краю. И можно сказать наверняка, что память об этом человеке будет жить долгие годы, а может быть, и века.

Через четыре года после смерти Дашрата, в 2011 году, правительство Индии заасфальтировало дорогу в Джелор, завершив то, что Манджи начал больше 50 лет назад.

История создания этой дороги, основанная на биографии Дашрата Манджи, была воплощена в индийском фильме "Манджхи: Человек горы" (Manjhi: The Mountain Man), вышедшем в 2015 году.

Фильм имел большой успех в прокате, и с тех пор Дашрат стал настоящим героем Индии - символом стойкости и упорства. Вот так любовь одного человека может изменить жизнь целой деревни. Пример, заслуживающий бесконечного уважения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гора   жена   история   люди   поступок   расколол гору   фото   
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Квантовый переход 2 часа назад
Мог бы заработать на динамит,и не надо было бы долбить 22 года.
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373
Сергей Квантовый переход Час назад
Не все так просто, работы с динамитом требуют кучи разрешений, он из низшей касты что априори не даст ему такой возможности, нелегально тоже не вариант, вообще странно что за самодельность не посадили, а так то очень показательно, что и один в поле воин
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Артем Петухов 15 минут назад
Ппц, а для дорожников это работа на 2 дня... просто правительству плевать на проблемы какой то там деревни
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