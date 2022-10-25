Знакомство мецената с женой на её собственной свадьбе: чем закончились любовь, страсть и проклятье?

Грохнул выстрел, и комнату заволокло дымом. «Браунинг» остался лежать возле ладони человека, глаза которого подернулись дымкой смерти. Но вот сделал ли он тот роковой выстрел? Это большой вопрос.
Возле тела 43-летнего Саввы Тимофеевича лежала предсмертная записка, почерк в которой лишь отдаленно напоминал его собственный. Но для расследования этого оказалось достаточно. Тем более что вдова – 38-летняя Зинаида Григорьевна утверждала, что когда вбежала в комнату, то видела из окна, как по дорожке сада убегал какой-то человек. Не верить безутешной женщине оснований не было.
Имя Саввы Морозова известно каждому, кто хотя бы немного интересуется историей России. Будучи еще молодым, он возглавил дышащее на ладан семейное предприятие и после проведения модернизации сделал его одним из самых успешных в стране.
Мать, Мария Федоровна, все переживала, что Савва холост. А ведь хорош собой, да и хватка деловая вон какая. Любая за такого не то что пойдет, а побежит замуж. И тут Савва огорошил родительницу, что у него есть избранница – Зинаида Григорьевна Морозова. Мать только удивленно молчала, не в силах вымолвить ни слова: эта женщина уже была мужней женой, причем, супругом ее был родной племянник Саввы – Сергей.
Савва заприметил юную красавицу на свадьбе, где был гостем со стороны жениха. Брак был заключен по расчету. Никаких чувств супруги друг к другу не испытывали. Да и были разными людьми: Сергей – отстраненный, холодный, нервный, а Зина – бойкая, живая, энергичная.
Но даже несмотря на это Савва не хотел разрушать их брак. Но все решил случай: женщина прибыла на мероприятие по приглашению Саввы без сопровождения супруга. И так начался тайный преисполненный страсти роман.
Но все тайное становится явным. Несмотря на ярость матери, Савва все же женился на Зине, которая по собственной инициативе развелась с первым мужем.
Церемония была срочной, поскольку даже невооруженным глазом было видно, что невеста глубоко беременна. Для родни Морозовых – старообрядцев взять разведенную женщину в жены было позором. Но влюбленный Савва никого не хотел слушать. Один за одним в семье родились дети – Тимофей, Мария и Елена.
Зинаида блистала на балах, занималась благотворительностью, купалась в роскоши. Восполнила недостаток образования домашними занятиями и стала довольно образованной дамой.
Из-за разницы в интересах (Савва дистанцировался от балов, салонов и светской жизни) супруги начали отдаляться друг от друга. Плюс к этому Морозов увлекся модными для начала века революционными идеями. А еще познакомился с молодой актрисой Марией Андреевой, в которую без оглядки влюбился.
Но в 1903 году Мария закрутила роман с Горьким, и Савва помирился с женой, которая все отлично знала и очень страдала. В семье родился четвертый ребенок – мальчик Савва. Но сердцем Морозова безраздельно владела Мария.
В этот период у Саввы началась черная полоса в жизни: проблемы с семейным делом, снижение доходов, сложности со здоровьем как следствие. По настоянию врача он с женой отправился на лечение в Канны. Там и случилось то, что случилось.
Тело Морозова привезли на родину. В похоронной процессии принимало участие порядка 15 тыс. человек – невероятное даже по нашим временам количество. Марии – женщины, которую он так страстно любил, и в чьей причастности к смерти Саввы многие были уверены, среди них не было.
Основную часть наследства получила жена. Ее обида на мужа была так велика, что в своих мемуарах впоследствии она лишь вскользь упоминала о втором супруге, с которым у нее было четверо детей.
Через пару лет вдова снова вышла замуж. Но избранник Анатолий Рейнбот оказался казнокрадом и изменником, и женщина выставила его из дома и дожила свой век одна.
Мария Андреева уехала с Горьким за границу. Жизнь сложилась не особенно счастливо: она много работала и оставалась в виде придатка писателя. Но измену ему простить не смогла и бросила его, хотя впоследствии очень жалела.
О любившем ее человеке, для которого она превратилась в мечту и проклятье, она довольно скоро забыла. При этом женщина не забыла воспользоваться страховкой, которую на нее оформил Морозов, половину из 100 тыс. которой Мария потратила на себя, а вторую отдала на развитие революционных идей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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