Знакомство мецената с женой на её собственной свадьбе: чем закончились любовь, страсть и проклятье?

Но даже несмотря на это Савва не хотел разрушать их брак. Но все решил случай: женщина прибыла на мероприятие по приглашению Саввы без сопровождения супруга. И так начался тайный преисполненный страсти роман.

Но все тайное становится явным. Несмотря на ярость матери, Савва все же женился на Зине, которая по собственной инициативе развелась с первым мужем.

Церемония была срочной, поскольку даже невооруженным глазом было видно, что невеста глубоко беременна. Для родни Морозовых – старообрядцев взять разведенную женщину в жены было позором. Но влюбленный Савва никого не хотел слушать. Один за одним в семье родились дети – Тимофей, Мария и Елена.

Зинаида блистала на балах, занималась благотворительностью, купалась в роскоши. Восполнила недостаток образования домашними занятиями и стала довольно образованной дамой.

Из-за разницы в интересах (Савва дистанцировался от балов, салонов и светской жизни) супруги начали отдаляться друг от друга. Плюс к этому Морозов увлекся модными для начала века революционными идеями. А еще познакомился с молодой актрисой Марией Андреевой, в которую без оглядки влюбился.