Медицина и любовь: две страсти Николая Пирогова

Есть позиция, что к своей первой жене – Екатерине Березиной из обедневшего, но знатного дворянского рода он относился деспотично и довольно жестоко. Как к личной собственности.

К тому моменту Николай Иванович уже стал профессором и заведующим кафедрой. Казалось бы, отличный перспективный жених. Но семейства, на которые падал его выбор, отказывали Пирогову. А одна из несостоявшихся невест как-то даже съязвила, что не завидует будущей супруге медика, ведь «он будет делать эксперименты над нею».