Медицина и любовь: две страсти Николая Пирогова

Казалось, что светило медицины живет и дышит лишь работой. И любви в его жизни нет места. Но судьба распорядилась иначе.
Николай Иванович Пирогов – хирург, профессор, педагог, новатор и ученый понимал, что ему необходима спутница жизни. К этому выводу он пришел уже в серьезном возрасте, в 32 года. И решил искать подходящую избранницу.
Есть позиция, что к своей первой жене – Екатерине Березиной из обедневшего, но знатного дворянского рода он относился деспотично и довольно жестоко. Как к личной собственности.
К тому моменту Николай Иванович уже стал профессором и заведующим кафедрой. Казалось бы, отличный перспективный жених. Но семейства, на которые падал его выбор, отказывали Пирогову. А одна из несостоявшихся невест как-то даже съязвила, что не завидует будущей супруге медика, ведь «он будет делать эксперименты над нею».
Березины же дали согласие: нужда, однако. Екатерина и до замужества была девицей скромной. А после так и вообще перестала появляться в свете, в отличие от именитого мужа. Занималась домом, разводила цветы. У супругов родились два сына – Николай и Владимир. Но вторые роды подкосили здоровье женщины, и вскоре она скончалась. Пирогов впал в отчаяние, ведь он – блестящий медик не смог помочь жене. Как и узнать ее настоящую.
После отпуска и поправки здоровья хирург озадачился поиском новой супруги, поскольку пожилая мать уже не справлялась с подрастающими мальчишками. Да и домом, где Пирогов почти не бывал из-за напряженной работы, надо было заниматься.
Итак, Пирогов поставил перед собой четкую цель: брак по расчету. Ему нужна женщина не светская, а нацеленная на дом и самообразование. В действительности не так просто оказалось найти подходящую даму. И ему помогла знакомая – сосватала 26-летнюю баронессу Александру фон Бистром.
Та была застенчива и нелюдима. Когда Пирогов, которому уже минуло 40 лет, честно признался, что женится по расчету, это не испугало невесту. Она ответила согласием на предложение руки. И пара обвенчалась.
Для сыновей Пирогова Александра Антоновна стала действительно хорошей матерью – заботливой, любящей. Своих общих детей у пары не было. Но заключенный по расчету брак перерос действительно в союз двух сердец. На рабочем столе Николая Ивановича всегда был портрет супруги. А еще гипсовый слепок руки, к которому он периодически прикасался губами или рукой.
Вместе супруги прожили счастливых 30 лет. Александра поддержала мужа, когда тот попал в опалу из-за своих убеждений, и его отправили в отставку, назначив мизерную пенсию. Она оказалась прекрасным финансовым стратегом, поскольку скромный бюджет рассчитывала таким образом, что им хватало не только на жизнь, но и на открытие больницы. В которой на прием в общей очереди стояли и богачи, и нищие.
Последние годы гений медицины провел вместе с родными в своей усадьбе под Винницей. Таким образом, пример талантливого, но специфического по характеру человека доказывает нам, что даже брак по расчету может стать настоящим – счастливым, теплым и основанным на любви, поддержке и взаимопонимании.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он изобрел гипсовую повязку, которую используют до сих пор
Он основал военно-полевую хирургию, благодаря опыты Крымской войны
Он основал "топографическую анатомию человека", благодаря чему ампутация уменьшилась в разы!
Он популяризировал общий наркоз и задокументировал более 500 его применений, благодаря чему это стало обычным делом.
Теперь по поводу второй жены и "брака по расчету". Вот что пишут о Пирогове тут: https://livingheritage.ru/brand/gorod-sevastopol/nikolaj-pirogovhttps://livingheritage.ru/brand/gorod-sevastopol/nikolaj-pirogov
Стремительный, волевой, жесткий, он мог быть нежным и романтичным. После смерти жены, которая умерла при родах, оставив ему двух сыновей, он долго жил один, не желая никого знать. Но неожиданно для себя влюбился во второй раз – в 19-летнюю баронессу Александру Бистром, которую он четыре месяца бомбардировал любовными письмами, по 20-30 страниц в день, где описывал все свои достоинства и недостатки. Умер Николай Иванович 27 октября 1881 г. Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие – предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. В музее села Вишни до сих пор хранятся забальзамированные этим способом останки ученого.
Короче, не берись, если не тянешь.