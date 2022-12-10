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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря

Автор:
10 декабря 2022 21:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Юмор   комментарии   подборка   соцсети   юмор из соц. сетей   юмор из соцсетей   
2646
20
10 декабря всё прогрессивное человечество отмечает День прав человека. А ещё более прогрессивное человечество в тот же день отмечает Международный день прав животных. Это было бы очень смешно, если бы не было правдой.
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Метки: Юмор   комментарии   подборка   соцсети   юмор из соц. сетей   юмор из соцсетей   
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2  комментария
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18k
speaktr-st Полчаса назад
Комментарий к фото
Нытьё молодежи откровенно задалбало.
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1k
Uhbirj 49 секунд назад
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