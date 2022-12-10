Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря

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10 декабря всё прогрессивное человечество отмечает День прав человека. А ещё более прогрессивное человечество в тот же день отмечает Международный день прав животных. Это было бы очень смешно, если бы не было правдой.
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