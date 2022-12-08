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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 декабря

Автор:
08 декабря 2022 18:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Социальные сети   Юмор   комментарии   подборка   юмор из соц. сетей   юмор из соцсетей   
2918
20
8 декабря весь католический мир в едином порыве празднует Непорочное зачатие Девы Марии. Честно, я не в курсе как это правильно отмечать, но на месте католиков забабахал бы какой-нибудь оригинальный праздник для всеобщего привлечения внимания. Не всякий же день такое случается, в самом деле.
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Метки: Социальные сети   Юмор   комментарии   подборка   юмор из соц. сетей   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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22k
SolomonA 43 минуты назад
Вот двадцатую можно объяснить? А то после работы не врубаюсь...
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392
Knives22 SolomonA Полчаса назад
Уолтер Уайт учитель химии-варщик мета из сериала во все тяжкие.
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127
Den Li 5 минут назад
была, ток не на спине
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41k
Мойша 12 минут назад
Комментарий к фото
Кстати, это самая большая загадка базара бахчевых.
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41k
Мойша 15 минут назад
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Питер. Современный.
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41k
Мойша 18 минут назад
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Сейчас покормят с заднего входа.
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