Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 декабря

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8 декабря весь католический мир в едином порыве празднует Непорочное зачатие Девы Марии. Честно, я не в курсе как это правильно отмечать, но на месте католиков забабахал бы какой-нибудь оригинальный праздник для всеобщего привлечения внимания. Не всякий же день такое случается, в самом деле.
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