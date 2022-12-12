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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 декабря

Автор:
12 декабря 2022 20:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3418
20
12 декабря 1963 года Кения получила независимость от Британии, поэтому сей пост вообще никак не связан с данным историческим событием. Порция мемов, собранных по таким местам в интернете, которые стыдно показывать даже маньякам.
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Метки: Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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29k
Андрей Иванов 59 минут назад
Всё дело в периоде полураспада - 1600 лет. Если у вас завалялись конфеты радий, не выбрасывайте - ещё некоторое время они будут годны
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11k
Самка Хорька 3 минуты назад
С женой такая же хрень. Это я вам как жена говорю.
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58k
Похабыч 7 минут назад
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2k
Pill Полчаса назад
Всё равно баяны засунул ТС . А Оливки и этот салат ненавижу и сейчас
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6k
Diesel 45 минут назад
Ну просто охрененная семья! ))
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Никифоридис

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