Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 декабря

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12 декабря 1963 года Кения получила независимость от Британии, поэтому сей пост вообще никак не связан с данным историческим событием. Порция мемов, собранных по таким местам в интернете, которые стыдно показывать даже маньякам.
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