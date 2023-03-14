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Супергерои окраин. Пост о серьезных мужчинах, ведь именно так они себя ощущают

Супергерои окраин. Пост о серьезных мужчинах, ведь именно так они себя ощущают

Автор:
14 марта 2023 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: Оружие   Прикол   Юмор   альфачи   богачи   гоник   деньги   мужчина   смех   
2228
15

По их фотографиям видно, что ощущают себя эти мужчины настоящими хозяевами жизни. Деньги, драгоценности, оружие, алкоголь в светлое время суток - всё это они могут себе легко позволить. Но почему тогда окружающие над ними подшучивают и смеются?

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Метки: Оружие   Прикол   Юмор   альфачи   богачи   гоник   деньги   мужчина   смех   
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13  комментариев
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8k
Том Сойер Час назад
Клоуны дешёвые....
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28k
Макарыч 4 минуты назад
Подборка без этого фото не полная.
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2k
Froll 4 минуты назад
Это он в Сбере сидит?Кредит взял?
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39k
Example 6.2.6 19 минут назад
"Когда тебе сорок, а по уму развился не больше пятнадцати".

Отдельный конечно шик, это фотографироваться в солнечных очках в помещении, ну и классика жанра - я и моя пневматическая пуколка, с закосом под настоящее оружие :)
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689
surgy 21 минуту назад
Как определить жениха на деревенской свадьбе?
У него новый спортивный костюм!
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16k
Alex Полчаса назад
Бородачъ уже не тот.......
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Особенно крутой с сигаретой формата slim.
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18k
Александр 46 минут назад
Окружающие только в интернетах шутят над ними и то, прячась за всякими безликими аккаунтами, а ты подойди к таким в реале и пошути. Скажи ему в лицо что он клоун)))
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2k
ChePaev 54 минуты назад
на фото какие-то сплошные межеумки лободырные и негораздки королобые
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5k
alex 57 минут назад
что за скопище дебилов?
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1k
Максим Макашев Час назад
лица , не "обезображенные" интеллектом
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Richard

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