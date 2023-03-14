Супергерои окраин. Пост о серьезных мужчинах, ведь именно так они себя ощущают

По их фотографиям видно, что ощущают себя эти мужчины настоящими хозяевами жизни. Деньги, драгоценности, оружие, алкоголь в светлое время суток - всё это они могут себе легко позволить. Но почему тогда окружающие над ними подшучивают и смеются?