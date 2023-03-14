Супергерои окраин. Пост о серьезных мужчинах, ведь именно так они себя ощущают

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По их фотографиям видно, что ощущают себя эти мужчины настоящими хозяевами жизни. Деньги, драгоценности, оружие, алкоголь в светлое время суток - всё это они могут себе легко позволить. Но почему тогда окружающие над ними подшучивают и смеются?
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Отдельный конечно шик, это фотографироваться в солнечных очках в помещении, ну и классика жанра - я и моя пневматическая пуколка, с закосом под настоящее оружие :)
У него новый спортивный костюм!