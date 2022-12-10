Бангладеш: небольшое государство, а народа там больше, чем в России

Борьба была долгой и непростой, в итоге в 1971 году пакистанская часть получила независимость. И практически сразу начались внутренние беспорядки: теперь сцепились противоборствующие политические партии.

За следующие 11 лет в республике было два госпереворота. Нестабильность осталась и сегодня, в стране действуют социалистическая «Лига Авами» и исламская «Национальная партия». У обеих есть боевые организации и время от времени они сражаются не на жизнь, а на смерть.