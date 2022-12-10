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Бангладеш: небольшое государство, а народа там больше, чем в России

Бангладеш: небольшое государство, а народа там больше, чем в России

Автор:
10 декабря 2022 01:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   бангладеш   бедность   ввп   медицина   население   рис   сельское хозяйство   текстиль   туризм   
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Её территория - как Вологодская область. Маленькая, но очень интересная страна.

Бангладеш почти со всех сторон окружен границами Индии. Раньше был частью Британской империи, потом отправился в свободное плавание. В 1947 году Бенгалию поделили между Пакистаном и Индией, но пакистанская территория сразу занялась сепаратизмом.

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Борьба была долгой и непростой, в итоге в 1971 году пакистанская часть получила независимость. И практически сразу начались внутренние беспорядки: теперь сцепились противоборствующие политические партии.

За следующие 11 лет в республике было два госпереворота. Нестабильность осталась и сегодня, в стране действуют социалистическая «Лига Авами» и исламская «Национальная партия». У обеих есть боевые организации и время от времени они сражаются не на жизнь, а на смерть.

Бангладеш - одна из беднейших стран Азии, 60% населения живет в нищете. При этом, много образованных - 74,7% населения. Медицина ниже плинтуса, на 10 000 человек приходится 3 больничные койки и всего 1 квалифицированный врач на 2000 жителей.

Зато в Бангладеш все в порядке с рисом: страна входит в ТОП-5 государств-производителей этого злака. Снимают по несколько урожаев в год и сельским хозяйством занимается больше половины населения.

Второе, что приносит доход государству - текстильная промышленность. Благодаря этим отраслям, трудоустроены практически все, уровень безработицы всего 5,4%.

Так что еды у них с избытком, хоть и довольно однообразной. Есть работа с небольшой зарплатой и хоть какая-то крыша над головой. Поэтому люди не унывают и бодро рожают детей - сегодня в Бангладеш живет 169 миллионов человек.

Туризм в стране не развит: нет инфраструктуры, нет нормальных гостиниц, нет сервиса. Да и власти не особенно приветствуют иностранцев - возможно, поэтому и не занимаются отраслью.

Но “еще не вечер”: к Бангладеш все внимательнее присматриваются западные компании-гиганты. В основном, производители одежды. В стране мизерные зарплаты - это и привлекает заграничных боссов. В скором времени в Бангладеш ожидается масштабный перенос производств целого ряда компаний, вот тогда страна и сделает резкий скачок вперед.

Пока они “тянут” экономику на рисе и текстиле собственного изготовления. И даже сейчас могут обеспечить рост ВВП на уровне 6-7% в год. А когда начнут плотно сотрудничать с иностранными корпорациями, то уровень ВВП может подняться в 2, а то и в 3 раза.

В общем, Бангладеш называют “страной надежд” - пока что. Но она расцветет - когда обретет политическое единство и иностранные инвестиции.


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Метки: Производство   бангладеш   бедность   ввп   медицина   население   рис   сельское хозяйство   текстиль   туризм   
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8  комментариев
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12k
Кыся Час назад
В общем, посыл понятен. Хинди руси бхай бхай. И срочно выделить 100 бюджетов Вологодской области на помощь бедным обезьянкам, а то, не дай бог, размножаться перестанут.
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1k
K_II_T Полчаса назад
А когда начнут плотно сотрудничать с иностранными корпорациями, то уровень ВВП
(Тут поправлю)
Снизится.
Взаимодействовать надо. Без всяких "плотно".
Шри Ланка вон бездумно всё копировала. И получила кризис в этом году.
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12k
Krapiv 36 минут назад
Мы им АЭС Руппур строим
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90k
parallax Час назад
Маленькая, но очень засранная страна.
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29k
Андрей Иванов Час назад
В скором времени в Бангладеш ожидается масштабный перенос производств целого ряда компаний, вот тогда страна и сделает резкий скачок вперед.

Ну какой масштабный перенос? Ткачи и рисоводы будут точить детали и паять схемы?
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72k
Viktor 2 часа назад
Ну вот, опять про Бангладеш.

https://old.fishki.net/4312227-bangladesh-krohotnaja-strana-s-naseleniem-bolyshe-chem-v-rossii.htmlhttps://old.fishki.net/4312227-bangladesh-krohotnaja-strana-s-naseleniem-bolyshe-chem-v-rossii.html
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16k
Bill 2 часа назад
Знаем мы к чему приводит "плотное сотрудничество с иностранными корпорациями", которые ищут страны, где можно платить минимальную зарплату.
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