Бангладеш: небольшое государство, а народа там больше, чем в России

Её территория - как Вологодская область. Маленькая, но очень интересная страна.
Бангладеш почти со всех сторон окружен границами Индии. Раньше был частью Британской империи, потом отправился в свободное плавание. В 1947 году Бенгалию поделили между Пакистаном и Индией, но пакистанская территория сразу занялась сепаратизмом.
Борьба была долгой и непростой, в итоге в 1971 году пакистанская часть получила независимость. И практически сразу начались внутренние беспорядки: теперь сцепились противоборствующие политические партии.
За следующие 11 лет в республике было два госпереворота. Нестабильность осталась и сегодня, в стране действуют социалистическая «Лига Авами» и исламская «Национальная партия». У обеих есть боевые организации и время от времени они сражаются не на жизнь, а на смерть.
Бангладеш - одна из беднейших стран Азии, 60% населения живет в нищете. При этом, много образованных - 74,7% населения. Медицина ниже плинтуса, на 10 000 человек приходится 3 больничные койки и всего 1 квалифицированный врач на 2000 жителей.
Зато в Бангладеш все в порядке с рисом: страна входит в ТОП-5 государств-производителей этого злака. Снимают по несколько урожаев в год и сельским хозяйством занимается больше половины населения.
Второе, что приносит доход государству - текстильная промышленность. Благодаря этим отраслям, трудоустроены практически все, уровень безработицы всего 5,4%.
Так что еды у них с избытком, хоть и довольно однообразной. Есть работа с небольшой зарплатой и хоть какая-то крыша над головой. Поэтому люди не унывают и бодро рожают детей - сегодня в Бангладеш живет 169 миллионов человек.
Туризм в стране не развит: нет инфраструктуры, нет нормальных гостиниц, нет сервиса. Да и власти не особенно приветствуют иностранцев - возможно, поэтому и не занимаются отраслью.
Но “еще не вечер”: к Бангладеш все внимательнее присматриваются западные компании-гиганты. В основном, производители одежды. В стране мизерные зарплаты - это и привлекает заграничных боссов. В скором времени в Бангладеш ожидается масштабный перенос производств целого ряда компаний, вот тогда страна и сделает резкий скачок вперед.
Пока они “тянут” экономику на рисе и текстиле собственного изготовления. И даже сейчас могут обеспечить рост ВВП на уровне 6-7% в год. А когда начнут плотно сотрудничать с иностранными корпорациями, то уровень ВВП может подняться в 2, а то и в 3 раза.
В общем, Бангладеш называют “страной надежд” - пока что. Но она расцветет - когда обретет политическое единство и иностранные инвестиции.
Источник:
- Отпуск поможет побороть деменцию. Как это возможно?
- Переворот в производстве советских кукол
- Где теперь купить товары IKEA? Рассекречиваем российских производителей-поставщиков
- Какая участь постигла карфагенян после захвата города римлянами
- Жительница Бангладеш родила дважды за месяц
(Тут поправлю)
Снизится.
Взаимодействовать надо. Без всяких "плотно".
Шри Ланка вон бездумно всё копировала. И получила кризис в этом году.
Ну какой масштабный перенос? Ткачи и рисоводы будут точить детали и паять схемы?
https://old.fishki.net/4312227-bangladesh-krohotnaja-strana-s-naseleniem-bolyshe-chem-v-rossii.htmlhttps://old.fishki.net/4312227-bangladesh-krohotnaja-strana-s-naseleniem-bolyshe-chem-v-rossii.html