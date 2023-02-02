В российских автосалонах закончились автомобили Lada Vesta

А новые партии сойдут с конвейера не раньше марта.
В компании АвтоВАЗ подтвердили сообщения российских автодилеров, заявивших на днях, что у них практически закончились запасы автомобилей Lada Vesta. В каких-то салонах ещё можно найти единичные экземпляры, а новые ожидаются не ранее марта-апреля.
Представитель одного из дилерских центров рассказал, что последнюю партию они получали в июне прошлого года, а к июлю они уже были полностью распроданы.
Отсутствие новых автомобилей связано из-за проблем с комплектующими. Их попросту нет. Производство автомобилей было приостановлено ещё весной 2022 года. Тогда же компанией АвтоВАЗ было принято решение полностью перенести производство этой модели на тольяттинский завод. Однако на тольяттинской площадке сразу планируется собирать "Весту" в обновлённом варианте — с приставкой NG (New Geneeration — Новое поколение).
Известно, что собирать автомобили Lada Vesta NG планируется на конвейере B0, который ранее был загружен моделями Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero.
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Продали весту. Продали
Ай-я-я-яй! Все распродали, суки, до марта