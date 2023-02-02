В российских автосалонах закончились автомобили Lada Vesta

В компании АвтоВАЗ подтвердили сообщения российских автодилеров, заявивших на днях, что у них практически закончились запасы автомобилей Lada Vesta. В каких-то салонах ещё можно найти единичные экземпляры, а новые ожидаются не ранее марта-апреля.



Представитель одного из дилерских центров рассказал, что последнюю партию они получали в июне прошлого года, а к июлю они уже были полностью распроданы.