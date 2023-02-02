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В российских автосалонах закончились автомобили Lada Vesta

В российских автосалонах закончились автомобили Lada Vesta

Автор:
02 февраля 2023 12:23
Сообщество : Автомир
Метки: LADA Vesta   Производство   автоваз   автосалоны   дефицит   комплектующие   
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А новые партии сойдут с конвейера не раньше марта.

В компании АвтоВАЗ подтвердили сообщения российских автодилеров, заявивших на днях, что у них практически закончились запасы автомобилей Lada Vesta. В каких-то салонах ещё можно найти единичные экземпляры, а новые ожидаются не ранее марта-апреля.

Представитель одного из дилерских центров рассказал, что последнюю партию они получали в июне прошлого года, а к июлю они уже были полностью распроданы.

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Отсутствие новых автомобилей связано из-за проблем с комплектующими. Их попросту нет. Производство автомобилей было приостановлено ещё весной 2022 года. Тогда же компанией АвтоВАЗ было принято решение полностью перенести производство этой модели на тольяттинский завод. Однако на тольяттинской площадке сразу планируется собирать "Весту" в обновлённом варианте — с приставкой NG (New Geneeration — Новое поколение).

Известно, что собирать автомобили Lada Vesta NG планируется на конвейере B0, который ранее был загружен моделями Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero.

Источник:

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Метки: LADA Vesta   Производство   автоваз   автосалоны   дефицит   комплектующие   
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5  комментариев
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27k
Ego sum qui sum 45 минут назад
Ай-я-я-яй! Продали весту
Продали весту. Продали
Ай-я-я-яй! Все распродали, суки, до марта
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12k
Karelian 11 минут назад
Еще бы ценник был как у отечественного авто.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 24 минуты назад
Может навсегда закончились?
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151
Хухрмухр 24 минуты назад
Кошмар,как жить то теперь будем?
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12k
Kostick 39 минут назад
а икс-рей и вовсе сняли с производства.
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