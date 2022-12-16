Секрет доктора Моро: как простой морковный суп спас умирающих от диареи детей

Не секрет, что в 19 веке не очень обстояли дела с медициной. Ведь тогда из-за отсутствия элементарной санитарии, часто умирали роженицы. Однако проблем хватало и в начале 20 столетия, вот только тревогу вызывали уже болезни самих новорождённых и маленьких детей.
Ведь тогда рядовые проблемы с желудком и даже диарея могли закончиться летально. К счастью, доктор Эрнст Моро нашёл довольно простое решение. Кто же он такой?
Австрийский врач родился в 1874 году в семье, где помимо него было ещё семеро детей. Вероятно, это также повлияло на его позже возникший интерес к педиатрии. Повзрослев, Моро получил докторскую степень, а также начал сотрудничать с Теодором Эшерихом, ставшим первооткрывателем кишечной палочки.
Однако на этом он решил не останавливаться, поэтому отучился отдельно на педиатра и возглавил детскую поликлинику в городе Гейдельберг, которую успешно сделал центром международного сотрудничества.
Именно там он и сделал открытие, вылечившее младенцев от диареи, когда не было ни антибиотиков, ни противодиарейных препаратов. На протяжении ещё 100 лет учёные не могли объяснить, почему оно сработало.
И этим самым открытием стал обычный морковный суп. Несмотря на свою простоту, врачи были удивлены эффективностью этого средства, останавливающего даже самую тяжелую диарею. Секрет супа же раскрыли лишь в 2002 году, когда обнаружили в нём олигосахариды, предотвращавшие прилипание вредных бактерий к стенкам кишечника.
Однако на этом открытия Моро в области педиатрии не закончились. Именно он открыл синдром детских коликов, необходимость стерилизации детских бутылочек и кормления малышей грудью, а также разработал яблочную диету для лечения диареи. Кроме того, он создал кожный тест на туберкулёз, который использовали до 1860-х годов.
Несмотря на то, что у самого Моро был лишь один ребёнок, невозможно сосчитать, скольким детям его открытия дали возможность жить дальше.
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А до него кормить грудью было совершенно необязательно... ага...