Секрет доктора Моро: как простой морковный суп спас умирающих от диареи детей

Австрийский врач родился в 1874 году в семье, где помимо него было ещё семеро детей. Вероятно, это также повлияло на его позже возникший интерес к педиатрии. Повзрослев, Моро получил докторскую степень, а также начал сотрудничать с Теодором Эшерихом, ставшим первооткрывателем кишечной палочки.

Однако на этом он решил не останавливаться, поэтому отучился отдельно на педиатра и возглавил детскую поликлинику в городе Гейдельберг, которую успешно сделал центром международного сотрудничества.