15 фотографий, которые показывают износ, вызванный временем

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Течение времени - это то, чего мы не осознаем изо дня в день, но в конце концов мы видим, что многое изменилось. Это особенно заметно на вещах, которыми мы постоянно пользуемся. В этом посте вы увидите примеры того, как время всё меняет.
1. Седло моего велосипеда, на котором я проехал 50 000 километров. Оно очень удобное, а жуткий внешний вид отлично защищает велосипед от кражи
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2. Я работаю маляром на стройплощадке, и именно так выглядят мои кроссовки после года использования
7. Я носил обручальное кольцо двадцать лет, а моя жена - только год, потому что кольцо стало ей мало
9. Новая лопата, которой мы пользовались пять лет. Благодаря ей мы посадили сотни тысяч деревьев
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110 штук в день (это по минимуму). Без выходных, праздников, отпусков. В течение пяти лет. Трудолюбивые, чё.
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Только поэтому, ага. ))