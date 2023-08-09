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15 фотографий, которые показывают износ, вызванный временем

15 фотографий, которые показывают износ, вызванный временем

Автор:
09 августа 2023 00:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   Примеры   износ   меняет   фотография   
1224
16

Течение времени - это то, чего мы не осознаем изо дня в день, но в конце концов мы видим, что многое изменилось. Это особенно заметно на вещах, которыми мы постоянно пользуемся. В этом посте вы увидите примеры того, как время всё меняет.

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Метки: Вещи   Время   Примеры   износ   меняет   фотография   
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6  комментариев
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9k
Billi_Bons Час назад
Про «сотни тысяч деревьев» порадовало.
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну как же так, Изя, разве можно быть таким неаккуратным?? Эти ботиночки твой дед полжизни носил, твой отец всю жизнь, а тебе только дали - и ты за три года сразу порвал!
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
сотни тысяч деревьев
.
110 штук в день (это по минимуму). Без выходных, праздников, отпусков. В течение пяти лет. Трудолюбивые, чё.
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
кольцо стало ей мало
.
Только поэтому, ага. ))
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11k
Летучий Мыш Час назад
Оспаддя. Достаточно фотки на выпускной и сейчас.... Износ.. изнасилованный временем. Ага.
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