50 предметов, которые время истёрло до дыр

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Время безжалостно. Оно меняет всё, что нас окружает, и меняет нас самих. Так же неумолимо оно к вещам, которыми мы пользуемся день изо дня — они изнашиваются, приобретают другой цвет, форму, очертания... и на их примере воздействие времени особенно хорошо заметно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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