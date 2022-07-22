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50 предметов, которые время истёрло до дыр

50 предметов, которые время истёрло до дыр

Автор:
22 июля 2022 10:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: было и стало   время неумолимо   забавно   изменения   изношенность   старое и новое   удивительное рядом   фотосравнения   
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Время безжалостно. Оно меняет всё, что нас окружает, и меняет нас самих. Так же неумолимо оно к вещам, которыми мы пользуемся день изо дня — они изнашиваются, приобретают другой цвет, форму, очертания... и на их примере воздействие времени особенно хорошо заметно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   время неумолимо   забавно   изменения   изношенность   старое и новое   удивительное рядом   фотосравнения   
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Борис Карабанов 7 минут назад
Время - оно такое,безжалостное. Главное, что везде по-разному течёт У меня время отрезной круг на "болгарке" за десять минут превратило в "обмылок", а бутылку водки, которую я уронил на тротуар, за долю секунды превратило в горсть осколков и лужицу. Ох, время, время...:)
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