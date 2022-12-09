Дай примерить: cообразительный примат завладел чужой курткой

320
1
1
Орангутану приглянулась верхняя одежда парня и примат решил примерить её. В следующий раз часы с обувью заберёт!
"Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл"
Источник:
Ссылки по теме:
- Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем
- 20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас
- "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
- Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями
Новости партнёров