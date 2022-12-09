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Дай примерить: cообразительный примат завладел чужой курткой

Дай примерить: cообразительный примат завладел чужой курткой

Автор:
09 декабря 2022 12:54
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   куртка   орангутан   примат   
320
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Орангутану приглянулась верхняя одежда парня и примат решил примерить её. В следующий раз часы с обувью заберёт!
"Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл"

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   куртка   орангутан   примат   
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2  комментария
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480
Денис Климанов 55 минут назад
И главное, как надел ловко)))
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Lexx Час назад
Т-800 уже не тот.
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