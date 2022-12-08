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Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга

Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга

Автор:
08 декабря 2022 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   магнитогорск   народное творчество   реклама   роллы   солярий   суши   фото   
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Вот вы не знаете, а в Магнитогорске живёт уникальная бизнес-вумен, которая покорила весь город своей рекламой. Дама в купальнике завлекает посетителей в солярий "Под кокосом" и предлагает сет из суши "Золотой дождь". Фантазии дамочки можно только позавидовать!

Ксения Натановна — хозяйка сервиса доставки суши и студии загара. И что такого, скажете вы? Главная изюминка хозяйки — необычный подход к рекламной кампании.

Ксения в купальнике рассказывает о всех плюсах своего детища, зазывая клиенток. Озвучивает видео сама же хозяйка очень "соблазнительным" голосом.

После студии загара Ксения открыла доставку суши. Рекламная компания сервиса тоже не заставила себя долго ждать. Сначала дамочки размахивали долларами и приглашали всех отведать еды.

А после в городе появились рекламные банеры. На них Ксения Натановна предлагает жителям города "припудрить носик". Реклама в стиле купи «золотой дождь» - в подарок получаете «скорость 13», отдыхаем под кокосом и прочая наркотема в полном ассортименте.

В меню тоже все названия очень неоднозначны: "Припудри носик", "Торчки", "Плантация" и т.д.

За заказ сета «Золотой дождь» весом в килограмм и состоящим из 32 «круглых», клиентам и вовсе обещают бутылочку мутноватой жёлтой жидкости в подарок. Говорят, там яблочный сок, но кто знает.

Ксения Натановна к успеху идёт!

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Метки: Прикол   Юмор   видео   магнитогорск   народное творчество   реклама   роллы   солярий   суши   фото   
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20  комментариев
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4k
Suvar_ 2 часа назад
делает а не жалуется лежа на диване, уже молодец.
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581
partners74 4 минуты назад
Б.ЛЯДИНА, оставь в покое МАГНИТОГОРСК, не позорься тварь, свои долляры засунь себе в щель
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1k
saturn 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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579
Kra Полчаса назад
"Сдается мне, джентельмены...", что эта реклама записывалась в 90е...
От качества до подачи ))
Но вот и Фишки ее пропиарили. Походу, бизнес пойдет в гору ))
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2k
веселый просто Полчаса назад
Она не его сестра?
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Очень Злой 36 минут назад
Невооружённым взглядом видно что она НЕ владелица,а просто "резиновая Зина" из сексшопа.А владелец скорей всего "папик".Надо просто уметь правильно сосать.
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2k
Andrey G 43 минуты назад
Ну что же, ждём "Ксения Натановна ждёт вас, магниточка, на своём тичинге/коучинге личностного роста и как правильно вести бизнес" на Карла Маркса (молодец Маркс, в любом городе от 100 тысяч человек есть).
Мой первый вопрос к кручу: "чем занимается ваш муж и ваши родители?"
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1k
asbvlad 44 минуты назад
Кто то так и остался в 90х! Прям повеяло!
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18k
anpetrof 52 минуты назад
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43
Abloy_Vlg Час назад
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18k
сергей костюнин Час назад
Противная ((( а за эти намёки ваще привлечь по полной ((
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10k
DumDum Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Николай Час назад
У меня аж глаз задергался...
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50k
dima423 Час назад
Ну молодец тетка, респект, работает, зарабатывает, развивается, не сидит на месте как большинство жалующихся на маленькие ЗП и отсутствие работы) А весь этот цирк, думаю для эпатажа и привлечения внимания... и делает это она по приколу)
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
в их Магнитогорске хватает необычных персонажей . пару лет назад в новости попал житель этого города который производил и продавал местной богеме и элите кофе Лювак но ..та-дам куниц у него не было . кофе он сам производил
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399
дмитрий 2 часа назад
ей не надо кокос её и так походу прёт
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4k
Peter Griffin 2 часа назад
Натановна-это диагноз.Неизлечимый.
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6k
Copycat 2 часа назад
ну креативно, выбивается из общей массы банально-шаблонных реклам
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
318509



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