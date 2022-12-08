Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга

Вот вы не знаете, а в Магнитогорске живёт уникальная бизнес-вумен, которая покорила весь город своей рекламой. Дама в купальнике завлекает посетителей в солярий "Под кокосом" и предлагает сет из суши "Золотой дождь". Фантазии дамочки можно только позавидовать!
Ксения Натановна — хозяйка сервиса доставки суши и студии загара. И что такого, скажете вы? Главная изюминка хозяйки — необычный подход к рекламной кампании.
Ксения в купальнике рассказывает о всех плюсах своего детища, зазывая клиенток. Озвучивает видео сама же хозяйка очень "соблазнительным" голосом.
После студии загара Ксения открыла доставку суши. Рекламная компания сервиса тоже не заставила себя долго ждать. Сначала дамочки размахивали долларами и приглашали всех отведать еды.
А после в городе появились рекламные банеры. На них Ксения Натановна предлагает жителям города "припудрить носик". Реклама в стиле купи «золотой дождь» - в подарок получаете «скорость 13», отдыхаем под кокосом и прочая наркотема в полном ассортименте.
В меню тоже все названия очень неоднозначны: "Припудри носик", "Торчки", "Плантация" и т.д.
За заказ сета «Золотой дождь» весом в килограмм и состоящим из 32 «круглых», клиентам и вовсе обещают бутылочку мутноватой жёлтой жидкости в подарок. Говорят, там яблочный сок, но кто знает.
Ксения Натановна к успеху идёт!
Источник:
- 20 примеров адской рекламы и креатива
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
- Реклама vs реальность: насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни
- "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов
- Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем
От качества до подачи ))
Но вот и Фишки ее пропиарили. Походу, бизнес пойдет в гору ))
Мой первый вопрос к кручу: "чем занимается ваш муж и ваши родители?"