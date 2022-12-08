Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга

Вот вы не знаете, а в Магнитогорске живёт уникальная бизнес-вумен, которая покорила весь город своей рекламой. Дама в купальнике завлекает посетителей в солярий "Под кокосом" и предлагает сет из суши "Золотой дождь". Фантазии дамочки можно только позавидовать!