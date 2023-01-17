За кулисами старых фильмов о Годзилле

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Новейшими технологиями в современном кинематографе сейчас кого-то удивить уже вряд ли возможно, а вот как без компьютерной графики обходились режиссёры и операторы фильмов, которые снимались несколько десятков лет назад?
На примере этой коллекции фотографий, сделанных во время съёмок фильма "Годзилла против Мотры" режиссёра Исиро Хонды, снятого в Японии в 1964 году, предлагаем вам узнать, как делались кинокартины задолго до того, как появились спецэффекты.
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