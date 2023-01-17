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За кулисами старых фильмов о Годзилле

За кулисами старых фильмов о Годзилле

Автор:
17 января 2023 09:01
Сообщество : Кино
Метки: годзила   за кадром   забавно   кино   съемка   фильм   фото   
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Новейшими технологиями в современном кинематографе сейчас кого-то удивить уже вряд ли возможно, а вот как без компьютерной графики обходились режиссёры и операторы фильмов, которые снимались несколько десятков лет назад?
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Метки: годзила   за кадром   забавно   кино   съемка   фильм   фото   
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