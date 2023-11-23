От Хогвартса до «Титаника»: 14 поразительных миниатюр, созданных для фильмов

Отдельного внимания заслуживают декорации, над которыми обычно работает целая команда дизайнеров. Часто им приходится строить полноценные улицы городов, замки размером с человека и даже воссоздавать шторм. В этом есть особая магия, ведь при просмотре фильма создается впечатление, что все на экране настоящее. Перед вами миниатюры, которые создали к известным кинолентам.

Работа над «Бэтменом» Тима Бертона