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От Хогвартса до «Титаника»: 14 поразительных миниатюр, созданных для фильмов

От Хогвартса до «Титаника»: 14 поразительных миниатюр, созданных для фильмов

Автор:
23 ноября 2023 09:03
Сообщество : Кино
Метки: декорации   кино   круть   миниатюры   съемка   удивительно   фильм   фото   
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Как для одной киноленты создают маленькие замки и городские кварталы.

Отдельного внимания заслуживают декорации, над которыми обычно работает целая команда дизайнеров. Часто им приходится строить полноценные улицы городов, замки размером с человека и даже воссоздавать шторм. В этом есть особая магия, ведь при просмотре фильма создается впечатление, что все на экране настоящее. Перед вами миниатюры, которые создали к известным кинолентам.


Работа над «Бэтменом» Тима Бертона

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Создание города Готэм-Сити

Городок из «Войны миров»

Модель летательного аппарата, созданная для «Интерстеллара»

Как снимали шторм в фильме Мартина Скорсезе «Мыс страха»

Секреты города будущего из «Пятого элемента»

Работа над декорациями к фильму «Начало»

Макет Хогвартса

И еще немного о том, как создавалось волшебство «Гарри Поттера»

Модели, построенные для «Властелина колец» заслуживают отдельного внимания

Работа над Минас Тиритом, легендарным городом Средиземья

Работа над «Годзиллой»

Знаменитая лестница «Титаника»

Мультфильмы не всегда полностью сделаны на компьютере, есть и такие очаровательные макеты

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Метки: декорации   кино   круть   миниатюры   съемка   удивительно   фильм   фото   
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