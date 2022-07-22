15 моделей с нетипичной внешностью

Фотографы и дизайнеры сбиваются с ног в поисках людей с необычными лицами и телами, так как уверены, что те восхитительно смотрятся как в кадре, так и на сцене. И поверьте, они ни капли не кривят душой. Если вы чем-то отличаетесь от других людей, то это не повод расстраиваться и замыкаться в себе. Возможно, вы будущая мировая знаменитость, которой просто требуется немножко смелости, чтобы заявить о себе и раскрыться.

Сара Хироми