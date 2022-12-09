Комиксы про взросление, которые знакомы всем подросшим детям

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Взрослеть порой непросто, ведь нужно брать на себя ответственность за самого же себя. Каждый день делать выбор в свою пользу и проживать счастливую жизнь. В период становления личности человек проходит через разные стадии. Вот автор комиксов Гульнара на личном опыте рассказывает о своих мыслях. Немного юмора и жизненных ситуаций.
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А что самое сложное во взрослении было для вас?
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От кукурузины?
МИНУС!
И, кстати, КУКУ, уточни ЧТО ТАКОЕ комикс и чем от отличается от просто РИСУНКОВ. Пусть даже и на общую тему, но рисунков.
Вскинешься отругиваться, и вдруг его узнаешь: "Это же одноклассник младшего сына!"