Комиксы про взросление, которые знакомы всем подросшим детям

Взрослеть порой непросто, ведь нужно брать на себя ответственность за самого же себя. Каждый день делать выбор в свою пользу и проживать счастливую жизнь. В период становления личности человек проходит через разные стадии. Вот автор комиксов Гульнара на личном опыте рассказывает о своих мыслях. Немного юмора и жизненных ситуаций.