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Комиксы про взросление, которые знакомы всем подросшим детям

Комиксы про взросление, которые знакомы всем подросшим детям

Автор:
09 декабря 2022 08:50
Сообщество : Комиксы
Метки: жизненно   интересно   комиксы   любопытно   про взросление   стадии взросления   фото   
1039
15

Взрослеть порой непросто, ведь нужно брать на себя ответственность за самого же себя. Каждый день делать выбор в свою пользу и проживать счастливую жизнь. В период становления личности человек проходит через разные стадии. Вот автор комиксов Гульнара на личном опыте рассказывает о своих мыслях. Немного юмора и жизненных ситуаций.

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А что самое сложное во взрослении было для вас?

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Метки: жизненно   интересно   комиксы   любопытно   про взросление   стадии взросления   фото   
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2  комментария
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
Комиксы?
От кукурузины?
МИНУС!
И, кстати, КУКУ, уточни ЧТО ТАКОЕ комикс и чем от отличается от просто РИСУНКОВ. Пусть даже и на общую тему, но рисунков.
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
В спортзале симпатичный мужчина скажет: "В вашем возрасте мало кто может..."
Вскинешься отругиваться, и вдруг его узнаешь: "Это же одноклассник младшего сына!"
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Спелая кукурузинка

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