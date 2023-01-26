Россию не пригласили на 78-летие освобождения концлагеря Освенцим

России отказано в участии в торжественной церемонии в память 78-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау.
Созданный нацистами в оккупированной Польше Освенцим-Биркенау является символом геноцида, совершенного нацистской Германией. В период с 1940 по 1945 год в лагере были убиты более миллиона евреев. Там также погибло около 80 000 поляков, 25 000 цыган и более 20 000 советских солдат.
Лагерь смерти был освобожден Красной Армией 27 января 1945 года. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
До сих пор Россия всегда участвовала в церемониях, проводимых ежегодно 27 января, и наш представитель выступал на главной церемонии.
Как пишет представитель МИД Мария Захарова:
Ежегодно 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау», расположенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проходит памятное мероприятие, посвящённое годовщине освобождения узников Красной армией. До 2021 года в его программу традиционно входило выступление Посла России в Польше. Входило.
Год назад, в январе 2022 года российским дипломатам впервые не предоставили слова. А в мае и вовсе закрыли постоянно действовавшую в блоке № 14 экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны. Под диким предлогом: мол, истёк срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями. Это было сделано втихую: российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил. Более того, польская сторона два с лишним месяца попросту бегала от партнёров в лице московского музея и российских дипломатов, увиливая от прямого диалога.
Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе.
Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть».
Тем, кто поспешит вписывать эту неприглядную историю в контекст текущего кризиса, замечу, что в действительности проблемы вокруг Аушвица начались не в 2022-м году. И даже не в 2014-м. А в теперь уже далёком 2004-м.
Тогда дирекция «осталась недовольна» материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря. Так упёрлись, что пришлось отложить открытие обновлённой экспозиции аж до 2013 года. Предлог, как всегда, выбрали небанальный: не устроило, что выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939-1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР (!).
Как бы ни ухищрялись наши европейские «непартнёры» в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть. После закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект «Освенцим. Правда». На ресурсах РВИО, РИО, музеев, Министерства и наших загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы, в т.ч. правда об освобождении Красной армией концлагерей фашистов в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине.
Источник:
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Нет, не сойдет.
Рано или поздно…
особенно ушастому чертиле.
Резво пшеки подсуетились…
Ни кто не перепишет ни одной страницы в этой бесконечной книге в которй вписано каждое имя и дела каждого внесены под ним .
Ни кто не забыт , ни что не забыто .
*** Р А Б О Т А Й Т Е Б Р А Т Ь Я ***
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Учи русский язык, свидомый.
Концлагеря в Польше практически не имели охраны - местные сдавали немцам бежавших.
Этого достаточно для понимания, что есть поляки.