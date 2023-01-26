Россию не пригласили на 78-летие освобождения концлагеря Освенцим

Созданный нацистами в оккупированной Польше Освенцим-Биркенау является символом геноцида, совершенного нацистской Германией. В период с 1940 по 1945 год в лагере были убиты более миллиона евреев. Там также погибло около 80 000 поляков, 25 000 цыган и более 20 000 советских солдат.

Лагерь смерти был освобожден Красной Армией 27 января 1945 года. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

До сих пор Россия всегда участвовала в церемониях, проводимых ежегодно 27 января, и наш представитель выступал на главной церемонии.