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Россию не пригласили на 78-летие освобождения концлагеря Освенцим

Россию не пригласили на 78-летие освобождения концлагеря Освенцим

Автор:
26 января 2023 22:29
Сообщество : Политика
Метки: Россия   концлагерь   мероприятия   освенцим   освобождение   политика   
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России отказано в участии в торжественной церемонии в память 78-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау.

Созданный нацистами в оккупированной Польше Освенцим-Биркенау является символом геноцида, совершенного нацистской Германией. В период с 1940 по 1945 год в лагере были убиты более миллиона евреев. Там также погибло около 80 000 поляков, 25 000 цыган и более 20 000 советских солдат.

Лагерь смерти был освобожден Красной Армией 27 января 1945 года. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

До сих пор Россия всегда участвовала в церемониях, проводимых ежегодно 27 января, и наш представитель выступал на главной церемонии.

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Как пишет представитель МИД Мария Захарова:

Ежегодно 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау»,  расположенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проходит памятное мероприятие, посвящённое годовщине освобождения узников Красной армией. До 2021 года в его программу традиционно входило выступление Посла России в Польше. Входило.
Год назад, в январе 2022 года российским дипломатам впервые не предоставили слова. А в мае и вовсе закрыли постоянно действовавшую в блоке № 14 экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны. Под диким  предлогом: мол, истёк срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями. Это было сделано втихую: российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил. Более того, польская сторона два с лишним месяца попросту бегала от партнёров в лице московского музея и российских дипломатов, увиливая от прямого диалога.
Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе.
Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть».


Тем, кто поспешит вписывать эту неприглядную историю в контекст текущего кризиса, замечу, что в действительности проблемы вокруг  Аушвица начались не в 2022-м году. И даже не в 2014-м. А в теперь уже далёком 2004-м. 
Тогда дирекция «осталась недовольна» материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря. Так упёрлись, что пришлось отложить открытие обновлённой экспозиции аж до 2013 года. Предлог, как всегда, выбрали небанальный: не устроило, что выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939-1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР (!).
Как бы ни ухищрялись наши европейские «непартнёры» в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть. После закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект «Освенцим. Правда». На ресурсах РВИО, РИО, музеев, Министерства и наших загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы, в т.ч. правда об освобождении Красной армией концлагерей фашистов в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов  на Украине.



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Метки: Россия   концлагерь   мероприятия   освенцим   освобождение   политика   
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16  комментариев
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47k
Андрей 19 минут назад
Нам и вправду там делать нечего. Немцы лагерь содержали, поляки печи разжигали, укры из уна-унсо людей поставляли. А русские пришли и всю эту идилию сломали. Поэтому они нас на этот междусобойчик и не приглашают.
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30k
Ashabad 8 минут назад
Оставлю здесь это:

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41k
turyst 16 минут назад
Хм... А Израиль за что?
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9k
GROMOZEKA Полчаса назад
Все вы, поляки, японцы, евреи, продавшиеся за доллары и насравшие на память предков, думаете вам все сойдет с рук?
Нет, не сойдет.
Рано или поздно…
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1k
SamSim Полчаса назад
Правильно, это не фашистский празник.
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10k
Shtoppi Полчаса назад
Там уже вся европа стала как один большой Освенцим, такая своеобразная тюрьма народов, в которой руководят белые джентльмены из-за океана и судьбы этих народов решают тоже они, руками своих карманных политиков.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 38 минут назад
"спасибо" евреям за поддержку России.
особенно ушастому чертиле.
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5k
V2.Smirnov 41 минуту назад
Когда я был там на 75 лет Победы - я обратил внимание на информационные стенды. Русского - нет. А на английском там написано, что лагерь освободили - Союзники. И, вроде, не врут - СССР входил в их число. И вроде как - обманывают...
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31k
MatveiVainrub 44 минуты назад
Просто ... что бы всё стало на свои места . Россия обязанна победить и достигнуть всех поставленных целей с положительным для неё результатом . Другого выхода у неё нет . Владимир доведи до конца то , что ты задумал . И пусть Россия воссияет . И ни одна тварь ни одно государство не сможет оспорить или посягнуть на святость истории и её истин .
Ни кто не перепишет ни одной страницы в этой бесконечной книге в которй вписано каждое имя и дела каждого внесены под ним .
Ни кто не забыт , ни что не забыто .
*** Р А Б О Т А Й Т Е Б Р А Т Ь Я ***
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2k
Денис Ануфриев 52 минуты назад
Мы будем помнить...
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27k
albedo 54 минуты назад
В войсках Вермахта воевало до 400 тысяч поляков.
Концлагеря в Польше практически не имели охраны - местные сдавали немцам бежавших.
Этого достаточно для понимания, что есть поляки.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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