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Самые нелепые, забавные и откровенные семейные открытки на Рождество

Самые нелепые, забавные и откровенные семейные открытки на Рождество

Автор:
08 декабря 2022 17:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   во дают   кринж   нелепые фото   неуместность   ну и ну   рождественские открытки   рождественские фотографии   семейные фотографии   чёртовы гении   
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В некоторых странах есть рождественская традиция — рассылать родственникам и друзьям самодельные поздравительные открытки. И тут уж кто во что горазд! Вот обзор самых дурацких и нелепых семейных портретов, которые вряд ли заслуживают места на каминной полке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   во дают   кринж   нелепые фото   неуместность   ну и ну   рождественские открытки   рождественские фотографии   семейные фотографии   чёртовы гении   
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10  комментариев
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2k
MPEG-8 55 минут назад
Норм фотка.
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1k
Сид Минуту назад
Нам не понять мерикосовский менталитет. Не наше это.
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2k
Владимир 10 минут назад
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16k
Дядюшка Ау 17 минут назад
Во как надо
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984
Сергей Полчаса назад
Ценности пиндосов-сразу нахер!
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4k
Parus59 Полчаса назад
Тупее и противней этих фоток только комментарии автора к ним.
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16k
Александр Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
kaboza 42 минуты назад
да как можно пендосовские скрепы опошлить

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3k
Дмитрий 43 минуты назад
как это всё развидеть теперь?
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