Самые нелепые, забавные и откровенные семейные открытки на Рождество

Не все праздничные фотографии одинаково хороши. Семейные портреты могут легко превратиться из трогательных в отвратительные благодаря смущающим позам, наготе, плохо сочетающимся нарядам или неуместному реквизиту. Для безумной дружеской вечеринки сойдет, но для семейной поздравительной открытки это слегка перебор.



Эта изумительная коллекция доказывает, что некоторые идеи никогда не следует воплощать в жизнь.