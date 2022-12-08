Самые нелепые, забавные и откровенные семейные открытки на Рождество

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В некоторых странах есть рождественская традиция — рассылать родственникам и друзьям самодельные поздравительные открытки. И тут уж кто во что горазд! Вот обзор самых дурацких и нелепых семейных портретов, которые вряд ли заслуживают места на каминной полке.
Не все праздничные фотографии одинаково хороши. Семейные портреты могут легко превратиться из трогательных в отвратительные благодаря смущающим позам, наготе, плохо сочетающимся нарядам или неуместному реквизиту. Для безумной дружеской вечеринки сойдет, но для семейной поздравительной открытки это слегка перебор.
Эта изумительная коллекция доказывает, что некоторые идеи никогда не следует воплощать в жизнь.
Эта изумительная коллекция доказывает, что некоторые идеи никогда не следует воплощать в жизнь.
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Фотография в уродливых рождественских свитерах - отличная тема. А вот слюной обменяться можно было и в другом месте
На этой семейной рождественской фотографии на первый взгляд нет ничего плохого, пока вы не заметите мокрое пятно у парнях на штанах
Такое ощущение, что вантуз тут неспроста. За этой фотографией явно стоит душераздирающая история
Нехорошо так о своей жене и дочерях, папаша! Надпись на слух звучит как "Отрываюсь со своими шлюхами"
Живая рождественская ель. У младшей дочки на лице написано: "Я знала, что это плохая идея"
Кажется, это многодетная семья, и мать опять на сносях. Какой же подарочек будет следующим?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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