20 нестандартных решений бытовых проблем

Бывает так, что бытовую проблему нужно решить быстро и с помощью средств, имеющихся под рукой. Если мыслить творчески, то найти работающее решение можно почти всегда!

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1. "Когда ты устал от своих родственников, которые вечно куда-то уносят твою зарядку для телефона" 0 Источник:

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2. "Я не швея, я только учусь" 0 Источник:

3. "Пришло время попробовать такой способ. Удобно" 0 Источник:

4. "Как будто у Губки Боба Квадратные Штаны и прикроватной тумбочки родился ребенок" 0 Источник:

5. "Если машины хотят захватить власть, пусть хотя бы работают на нас" 0 Источник:

6. "А когда он подрастет, как будет заходить? Ну, решаем по одной проблеме за раз..." 0 Источник:

7. "Посмотрим, как я выгляжу в зеркале…" 0 Источник:

8. "Когда ты механик от бога" 0 Источник:

9. "Вид не очень. Но сколько всего можно перевезти!" 0 Источник:

10. "Мой лучший друг помогает мне с переездом" 0 Источник:

11. "Никто не заметил тебя, Оптимус Прайм!" 0 Источник:

12. "Когда очень хочешь лодку с башенкой, но твой банковский счет вносит свои коррективы…" 0 Источник:

13. "Дорогая, я беру микроволновку на работу. — Вы разве не на улице работаете? — Я позабочусь об этом" 0 Источник:

14. "Жена хотела поставить два стола рядом. Один не подходил по высоте. Я не смог найти для него достаточно длинных ножек… но нашел сварщика" 0 Источник:

15. "Я почти уверен, что кто-то упал..." 0 Источник:

16. "Придумайте способ получше!" 0 Источник:

17. "В этой логике нет изъянов" 0 Источник:

18. "Кот считает, что место для него можно было сделать и поудобнее" 0 Источник:

19. "Соседей не видно, капитан" 0 Источник: