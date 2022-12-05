20 нестандартных решений бытовых проблем

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Бывает так, что бытовую проблему нужно решить быстро и с помощью средств, имеющихся под рукой. Если мыслить творчески, то найти работающее решение можно почти всегда!
1. "Когда ты устал от своих родственников, которые вечно куда-то уносят твою зарядку для телефона"
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12. "Когда очень хочешь лодку с башенкой, но твой банковский счет вносит свои коррективы…"
13. "Дорогая, я беру микроволновку на работу. — Вы разве не на улице работаете? — Я позабочусь об этом"
14. "Жена хотела поставить два стола рядом. Один не подходил по высоте. Я не смог найти для него достаточно длинных ножек… но нашел сварщика"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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