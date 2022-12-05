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20 нестандартных решений бытовых проблем

20 нестандартных решений бытовых проблем

Автор:
05 декабря 2022 14:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бытовые проблемы   бытовые хитрости   нестандартный подход   нестандартный ремонт   решение   решение проблем   смешное   чёртовы гении   
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Бывает так, что бытовую проблему нужно решить быстро и с помощью средств, имеющихся под рукой. Если мыслить творчески, то найти работающее решение можно почти всегда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бытовые проблемы   бытовые хитрости   нестандартный подход   нестандартный ремонт   решение   решение проблем   смешное   чёртовы гении   
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5  комментариев
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4k
Александр Николаевич 39 минут назад
Так вот она какая – смерть мотка изоленты!
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22k
sssss3 20 минут назад
Рукожопость это, примитивная рукожопость.
Делают из говна конфетку, а потом изумляются вкусу.....
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4k
Александр Николаевич 42 минуты назад
А ежель клюнет не мелочь…
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4k
Александр Николаевич 43 минуты назад
А ежель пневмостержень испустит дух
...
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