Какая судьба была у наложницы в гареме, родившей дочь султану?

Вопреки мифам, женщина, рожавшая султану девочку, тоже получала в гареме уважение и хороший статус. Сыновья для султана были важнее, но и дочерей тоже ценили.
Но все же, место женщин в гареме при рождении мальчика или девочки существенно различалось. При этом у каждого варианта были свои плюсы и минусы.
В чем же была разница в статусе у матерей сыновей и дочек султана?
Какие преимущества были у женщины, родившей султану девочку?
Гаремная иерархия
Наличие множества жен и детей было необходимо султану для престижа, имиджа. Гарем представлял собой не столько сады наслаждения и веселья, сколько серьезную организацию с суровой дисциплиной и иерархией.
Начальным звеном были служанки, но они могли продвинуться в карьере и стать калфами — распорядительницами. Наложницами были только рабыни, ведь свободную женщину в гарем брать запрещалось. Но отцы часто сами отдавали дочерей. Рабынь поставляли и из числа пленниц.
У султана могли быть и равные жены, то есть взятые из семей других правителей, знатных родов. Они были выше простых рабынь.
Карьера наложницы тоже строилась иерархически. Если девушка понравилась султану, то она переходила в категорию икбал, то есть приближенных. К ее имени добавляли уважительную приставку ханым. Их называли по порядку, в котором они попадали в избранный круг: первая икбал, вторая икбал и так далее.
Следующей ступенькой было звание кадын-эфенди, то есть вступившей в законный брак с султаном после того, как женщина была просто икбал.
Но главной задачей всех жен, кадын и икбал было родить султану детей.
Рождение шахзаде
Если женщина в гареме рожала сына, то об этом оповещали всю империю 7 выстрелами из пушек. Мать переезжала в отдельное помещение, получала в помощь служанок и нянек. Ей дарили множество украшений и ценностей. К ее имени добавляли уважительное дополнение «султан». Женщина всю жизнь жила в полном довольствии, она даже могла попросить, чтобы к ней привезли мать для помощи в воспитании ребенка.
Был только один минус — матерей сыновей по традиции султан к себе больше не приглашал. Считалось, что свою задачу женщина выполнила, и на внимание повелителя больше рассчитывать не может. Так что она больше не рожала.
Исключение султан мог сделать только по большой любви. Так знаменитая Хюрем-султан после рождения сына продолжала быть любима Сулейманом и имела много детей. Но весь мусульманский мир тех времен осуждал такое вопиющее нарушение традиций.
Ценные дочери
Рождение дочери султана тоже было важным событием. О нем сообщали тремя выстрелами из пушки. Мать и акушерка получали подарки. Дочь воспитывалась самым лучшим образом вместе с другими детьми султана и знатными девушками.
Со временем дочек выдавали замуж в лучшие семьи — за других правителей мусульманского мира или за государственных деятелей. Получить в жены дочь султана было очень почетным.
А какая судьба ожидала ее мать?
Свои плюсы и минусы
Женщина, родившая султану дочь, пользовалась меньшим уважением в гареме. Материальных благ и пожизненного содержания ей не полагалось. Подросшую дочь воспитывали с другими детьми без материнского участия.
Женщину могли и убрать из гарема, выдав замуж за другого мужчину. Получить такую женщину из гарема самого султана в Османской империи было тоже престижно.
Но у матери дочери был один существенный плюс. Когда ребенок чуть подрастал, если женщина оставалась в гареме, то она вновь могла привлечь к себе внимание султана, а значит — родить еще детей. На родивших девочек запрет на продолжение отношений с султаном не распространялся. У женщины был еще шанс родить сына и получить приставку «султан» к имени.
Источник:
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сдается мне, в последнее слово вкралась лишняя буковка..
Раздача девочек в жены потенциальным союзникам давало колоссальные преимущества и большие планы на будущее.
Ведь именно из-за браков тюркских принцесс с изгнанными наследниками византийского престола, с получившимися от этого детьми Константинополь пал жертвой собственной алчности и безрассудства. Потому как турки шли на Красное яблоко не как бандиты и разбойники, а как прямые наследники Комнинов и Ангелов, предъявляя свои кровные права на константинопольский престол.