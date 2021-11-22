Какая судьба была у наложницы в гареме, родившей дочь султану?

Но все же, место женщин в гареме при рождении мальчика или девочки существенно различалось. При этом у каждого варианта были свои плюсы и минусы.

В чем же была разница в статусе у матерей сыновей и дочек султана?

Какие преимущества были у женщины, родившей султану девочку?

Гаремная иерархия

Наличие множества жен и детей было необходимо султану для престижа, имиджа. Гарем представлял собой не столько сады наслаждения и веселья, сколько серьезную организацию с суровой дисциплиной и иерархией.

Начальным звеном были служанки, но они могли продвинуться в карьере и стать калфами — распорядительницами. Наложницами были только рабыни, ведь свободную женщину в гарем брать запрещалось. Но отцы часто сами отдавали дочерей. Рабынь поставляли и из числа пленниц.