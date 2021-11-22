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Какая судьба была у наложницы в гареме, родившей дочь султану?

Какая судьба была у наложницы в гареме, родившей дочь султану? (5 фото)

Автор:
22 ноября 2021 08:43
Сообщество : Факты
Метки: гарем   дети   дочь   наложницы в гареме   судьба   султан   факты   фото   
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5

Вопреки мифам, женщина, рожавшая султану девочку, тоже получала в гареме уважение и хороший статус. Сыновья для султана были важнее, но и дочерей тоже ценили.

Но все же, место женщин в гареме при рождении мальчика или девочки существенно различалось. При этом у каждого варианта были свои плюсы и минусы.


В чем же была разница в статусе у матерей сыновей и дочек султана?


Какие преимущества были у женщины, родившей султану девочку?


Гаремная иерархия

Наличие множества жен и детей было необходимо султану для престижа, имиджа. Гарем представлял собой не столько сады наслаждения и веселья, сколько серьезную организацию с суровой дисциплиной и иерархией.

Начальным звеном были служанки, но они могли продвинуться в карьере и стать калфами — распорядительницами. Наложницами были только рабыни, ведь свободную женщину в гарем брать запрещалось. Но отцы часто сами отдавали дочерей. Рабынь поставляли и из числа пленниц.

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У султана могли быть и равные жены, то есть взятые из семей других правителей, знатных родов. Они были выше простых рабынь.

Карьера наложницы тоже строилась иерархически. Если девушка понравилась султану, то она переходила в категорию икбал, то есть приближенных. К ее имени добавляли уважительную приставку ханым. Их называли по порядку, в котором они попадали в избранный круг: первая икбал, вторая икбал и так далее.

Следующей ступенькой было звание кадын-эфенди, то есть вступившей в законный брак с султаном после того, как женщина была просто икбал.

Но главной задачей всех жен, кадын и икбал было родить султану детей.


Рождение шахзаде

Если женщина в гареме рожала сына, то об этом оповещали всю империю 7 выстрелами из пушек. Мать переезжала в отдельное помещение, получала в помощь служанок и нянек. Ей дарили множество украшений и ценностей. К ее имени добавляли уважительное дополнение «султан». Женщина всю жизнь жила в полном довольствии, она даже могла попросить, чтобы к ней привезли мать для помощи в воспитании ребенка.

Был только один минус — матерей сыновей по традиции султан к себе больше не приглашал. Считалось, что свою задачу женщина выполнила, и на внимание повелителя больше рассчитывать не может. Так что она больше не рожала.

Исключение султан мог сделать только по большой любви. Так знаменитая Хюрем-султан после рождения сына продолжала быть любима Сулейманом и имела много детей. Но весь мусульманский мир тех времен осуждал такое вопиющее нарушение традиций.


Ценные дочери

Рождение дочери султана тоже было важным событием. О нем сообщали тремя выстрелами из пушки. Мать и акушерка получали подарки. Дочь воспитывалась самым лучшим образом вместе с другими детьми султана и знатными девушками.


Со временем дочек выдавали замуж в лучшие семьи — за других правителей мусульманского мира или за государственных деятелей. Получить в жены дочь султана было очень почетным.


А какая судьба ожидала ее мать?


Свои плюсы и минусы

Женщина, родившая султану дочь, пользовалась меньшим уважением в гареме. Материальных благ и пожизненного содержания ей не полагалось. Подросшую дочь воспитывали с другими детьми без материнского участия.


Женщину могли и убрать из гарема, выдав замуж за другого мужчину. Получить такую женщину из гарема самого султана в Османской империи было тоже престижно.

Но у матери дочери был один существенный плюс. Когда ребенок чуть подрастал, если женщина оставалась в гареме, то она вновь могла привлечь к себе внимание султана, а значит — родить еще детей. На родивших девочек запрет на продолжение отношений с султаном не распространялся. У женщины был еще шанс родить сына и получить приставку «султан» к имени.


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Метки: гарем   дети   дочь   наложницы в гареме   судьба   султан   факты   фото   
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6  комментариев
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5
Сервис Час назад
"Если девушка понравилась султану, то она переходила в категорию икбал"
сдается мне, в последнее слово вкралась лишняя буковка..
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7k
Ivan 19 минут назад
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9k
Uron 23 минуты назад
Если женщина в гареме рожала сына, то об этом оповещали всю империю 7 выстрелами из пушек.
Если женщина в гареме рожала сына, то об этом оповещали всю империю 7 выстрелами из пушек.Посмотреть
Если женщина в гареме рожала сына, то об этом оповещали всю империю 7 выстрелами из пушек.
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46k
Хельги Час назад
До жестокой жены - Роксоланы был интересный обычай. После смерти султана его сыновья от разных женщин играли в игру на выбывание... Тот сын который оставался живым становился наследником - султаном. Роксолана похерила красивый обычай и убила так или иначе всех сыновей султана навязав османской империи своего сына алкаша.
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24k
aolti Час назад
Да и судьба девочек была куда более милостивой, чем у мальчиков, которых, в конце концов ждал шелковый шнурок от брата.
Раздача девочек в жены потенциальным союзникам давало колоссальные преимущества и большие планы на будущее.
Ведь именно из-за браков тюркских принцесс с изгнанными наследниками византийского престола, с получившимися от этого детьми Константинополь пал жертвой собственной алчности и безрассудства. Потому как турки шли на Красное яблоко не как бандиты и разбойники, а как прямые наследники Комнинов и Ангелов, предъявляя свои кровные права на константинопольский престол.
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