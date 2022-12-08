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На вкус как море: зачем итальянские повара пытаются приготовить медуз

На вкус как море: зачем итальянские повара пытаются приготовить медуз

Автор:
08 декабря 2022 09:53
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   готовка   медуза   море   повар   фото   
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И у них неплохо выходит.

Медузы* давно стали настоящей проблемой для многих стран, у которых есть выход к морю. Количество стрекающих в море растет, а в последние годы очень много этих существ появилось и в Средиземном море. Итальянцы решили с ними бороться… на кухне!


Чем опасны медузы

Так почему же медузы — это плохо? Дело не в самих стрекающих, а в их количестве, которое растет в геометрической прогрессии. С большим количеством этих существ приходит беда. Они разрушают рыбные фермы, засоряют воды для купания и даже способны перевернуть рыбацкую лодку: у рыбаков часто путаются сети в стае медуз. Также большое количество медуз влияет и на экосистему в целом.

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Так, специалисты говорят, что из-за обилия стрекающих может сокращаться количество рыбы в морях. К тому же рыбы итак стало меньше из-за того, что рыбный промысел принял производственные масштабы. Стаи медуз (а иногда в одной стае, или смаке, как ее называют, может быть несколько тысяч особей) вытесняют других обитателей, претендуя на их ареал и источник пищи. Как итог: рыбы становится в морях меньше, а медуз больше. Именно поэтому в Италии решили бороться с количеством этих существ, и один из способов — превратить их в продукт питания европейцев.


Медузу едят 2 тысячи лет

На самом деле медузы есть в рационе у жителей разных уголков планеты: так, китайцы их готовят уже два тысячелетия. Промысел по ловле медуз развит в 19 странах, в течение года стрекающих вылавливают около 1 млн тонн. Конечно, итальянцев не так просто заставить перейти на медуз, многие категорически отказываются пробовать блюда из них.

Изучают стрекающих уже 12 лет в Институте наук о производстве продуктов питания при Национальном исследовательском совете Италии. Семь лет назад ученые решили сотрудничать с шеф-поварами, чтобы придумать блюда из этих желеобразных существ. Так что как итальянцы только не готовили медуз: жарили, делали из них супы, сушили и подавали как чипсы, превращали в соусы к пасте и пицце. Также ученые изучают варианты использования медуз в косметике, нутрицевтике, удобрениях.

Конечно, помимо отношения самих итальянцев к продукту, напоминающему студень, есть и другие сложности. Так, в ЕС вообще запрещена продажа медуз для употребления в пищу: органы, которые контролируют вылов, все еще не считают это существо безопасным. Но причина скорее не в том, что среди медуз есть ядовитые, дело в историческом контексте: в Италии никогда не было интереса к медузам как к источнику пищи. Так что все блюда у шеф-поваров экспериментальные, и для того, чтобы готовить медуз, требуется специальное разрешение.


Кухня будущего

Если в Европе удастся ввести в меню студенистых морских обитателей, то это может помочь контролировать количество медуз в море. К тому же ловля этих существ могла бы стать неплохим заработком для местных рыбаков, ведь истощение рыбы в морях сказывается на их деятельности напрямую: уловы теперь гораздо меньше.

Между прочим, когда-то итальянцы не ели помидоры: в XVI веке они попали в Европу из Америки, и их долго считали ядовитыми. Однако итальянским поварам удалось влюбить в них весь мир: они регулярно добавляли томаты в пиццы, пасты и другие традиционные блюда.

Сегодня итальянскую кухню вообще невозможно представить без томатов. Кто знает, вдруг медузам тоже удастся сломать систему? Ведь за этой едой может быть будущее.

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Еда   в мире   готовка   медуза   море   повар   фото   
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28k
Levyathan 51 минуту назад
* Медуза признана судом России иноагентом
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15k
Совранский Полчаса назад
Медуза сама по себе не имеет вкуса, но в составе блюда - даёт объем. Кому как, мне нравились подобные блюда в Китае.
И потом, зачем городить целый институт? - просто съездили б в Китай.
(Похоже на распил гос денег! - Да нееет, бред какой то))))
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−4
egraal 43 минуты назад
с голодухи не то ещё жрать будут
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Infinite

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