На вкус как море: зачем итальянские повара пытаются приготовить медуз

Медузы* давно стали настоящей проблемой для многих стран, у которых есть выход к морю. Количество стрекающих в море растет, а в последние годы очень много этих существ появилось и в Средиземном море. Итальянцы решили с ними бороться… на кухне!

Чем опасны медузы

Так почему же медузы — это плохо? Дело не в самих стрекающих, а в их количестве, которое растет в геометрической прогрессии. С большим количеством этих существ приходит беда. Они разрушают рыбные фермы, засоряют воды для купания и даже способны перевернуть рыбацкую лодку: у рыбаков часто путаются сети в стае медуз. Также большое количество медуз влияет и на экосистему в целом.