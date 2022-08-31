FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2592 поста • 461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Нейросеть изобразила бургеры так, если бы их взялись написать величайшие художники мира

Нейросеть изобразила бургеры так, если бы их взялись написать величайшие художники мира

Автор:
31 августа 2022 09:51
Сообщество : Искусство
Метки: бургеры   забавно   искусство   нейросеть   фото   художник   
193
11

Классическое художественное искусство вдохновляет, наполняет и обогащает человеческую личность. Впрочем, бургер делает то же самое, только уже на физическом уровне. А что, если объединить две эти великолепные вещи: пищу духовную и пищу съедобную?

Мультимедийный художник Александр Доброкотов взял и воплотил эту идею в реальность, обратившись за помощью к нейросети, которая изобразила данный кулинарный шедевр в стиле именитых художников. Да-да, использовать искусственный интеллект в творчестве становится очень модным, но самое главное, что результат, как правило, получается весьма неординарный, а по сему исключительно любопытный. Итак, друзья, насыщайтесь результатом творчества Александра!

Иван Шишкин

×
×

Винсент Ван Гог

Микеланджело

Рене Магритт

Эдвард Хоппер

Фрида Кало

Рембрандт


Кацусика Хокусай

Джексон Поллок

Иван Айвазовский

Результат работы Александра немного напоминает нам экспресс-тест на тему «А ты какая булочка сегодня?»

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: бургеры   забавно   искусство   нейросеть   фото   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−61
Thomsen 36 минут назад
Забавно)
Вполне очевиден вариант Дали со стекающей котлетой в духе "Постоянства памяти". Или кубический бутерброд Пикассо. Или фантасмагорический бургер Босха с клубничкой и рыбной чешуёй. Но круче всего был бы бутер а'ля Малевич)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1303720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить
"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить
Почему Ульянка «хуже керосину»?
Почему Ульянка «хуже керосину»?
Набирающие популярность в сообществах
Защита от неудобств: простые и полезные вещи, призванные облегчить жизнь
Защита от неудобств: простые и полезные вещи, призванные облегчить жизнь
18 диких фото, после которых хочется вымыть глаза
18 диких фото, после которых хочется вымыть глаза
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#люди#США#интересное#дети#Приколы#автомир#новости
#Юмор#интересно#дтп#картинки#авто аварии#СССР#забавно#сарказм#удивительно#удивительное рядом
#в мире#прикол#животные#аварии#подборка#автомобили#кино#фотографии#авария дня#ностальгия
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему Художница рисует кружева в разных местах по всему миру Художница рисует кружева в разных местах по всему миру Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства 15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью 15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью Художница из Москвы превращает котов в королевских особ Художница из Москвы превращает котов в королевских особ

На что жалуетесь?

Вернуться