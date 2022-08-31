Нейросеть изобразила бургеры так, если бы их взялись написать величайшие художники мира

Мультимедийный художник Александр Доброкотов взял и воплотил эту идею в реальность, обратившись за помощью к нейросети, которая изобразила данный кулинарный шедевр в стиле именитых художников. Да-да, использовать искусственный интеллект в творчестве становится очень модным, но самое главное, что результат, как правило, получается весьма неординарный, а по сему исключительно любопытный. Итак, друзья, насыщайтесь результатом творчества Александра!

Иван Шишкин