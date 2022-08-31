Нейросеть изобразила бургеры так, если бы их взялись написать величайшие художники мира

Классическое художественное искусство вдохновляет, наполняет и обогащает человеческую личность. Впрочем, бургер делает то же самое, только уже на физическом уровне. А что, если объединить две эти великолепные вещи: пищу духовную и пищу съедобную?
Мультимедийный художник Александр Доброкотов взял и воплотил эту идею в реальность, обратившись за помощью к нейросети, которая изобразила данный кулинарный шедевр в стиле именитых художников. Да-да, использовать искусственный интеллект в творчестве становится очень модным, но самое главное, что результат, как правило, получается весьма неординарный, а по сему исключительно любопытный. Итак, друзья, насыщайтесь результатом творчества Александра!
Иван Шишкин
Винсент Ван Гог
Микеланджело
Рене Магритт
Эдвард Хоппер
Фрида Кало
Рембрандт
Кацусика Хокусай
Джексон Поллок
Иван Айвазовский
Результат работы Александра немного напоминает нам экспресс-тест на тему «А ты какая булочка сегодня?»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вполне очевиден вариант Дали со стекающей котлетой в духе "Постоянства памяти". Или кубический бутерброд Пикассо. Или фантасмагорический бургер Босха с клубничкой и рыбной чешуёй. Но круче всего был бы бутер а'ля Малевич)