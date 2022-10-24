Убийственное слово: что стало причиной разрушения многолетней дружбы двух великих артистов?

К примеру, в число выпускников 1955 года вошли такие яркие артисты как Олег Табаков, Галина Волчек, Игорь Кваша. Талантливому Евстигнееву без труда удалось влиться в коллектив.

Выпускникам того года хотелось привнести в искусство что-то свое, новое, доселе неизвестное. И Ефремов не только поддержал чаяния своих учеников, но и возглавил новое направление – «Студию молодых актеров», которая позднее трансформировалась в театр «Современник».

При этом Олег Николаевич чуть ли не со студенческой скамьи мечтал возглавить МХАТ. И в 70-х его мечта – пост худрука сбылась. Для коллектива «Современника» уход наставника стал чуть ли не трагедией.