Убийственное слово: что стало причиной разрушения многолетней дружбы двух великих артистов?

Два этих без преувеличения гениальных человека свели знакомство во МХАТ в 1954 году. Ефремов был педагогом, а Евстигнеев, хоть и значительно старше по возрасту, учился.
Олегу Николаевичу Ефремову удавалось без проблем располагать к себе студентов. Даже когда они уходили в свободное плавание, то не теряли связи со своим наставником.
К примеру, в число выпускников 1955 года вошли такие яркие артисты как Олег Табаков, Галина Волчек, Игорь Кваша. Талантливому Евстигнееву без труда удалось влиться в коллектив.
Выпускникам того года хотелось привнести в искусство что-то свое, новое, доселе неизвестное. И Ефремов не только поддержал чаяния своих учеников, но и возглавил новое направление – «Студию молодых актеров», которая позднее трансформировалась в театр «Современник».
При этом Олег Николаевич чуть ли не со студенческой скамьи мечтал возглавить МХАТ. И в 70-х его мечта – пост худрука сбылась. Для коллектива «Современника» уход наставника стал чуть ли не трагедией.
Он попытался пригласить своих коллег на новое место. Но идею поддержали далеко не все. Евстигнеев, свято веривший в учителя, ушел, не колеблясь, вместе с ним. Но на новом месте количество ролей резко упало. Впрочем, Евгения Александровича этот факт не особенно огорчал. Он компенсировал все в кино.
Интенсивная работа подорвала здоровье и без того не слишком сильного человека. После второго инфаркта Евстигнеев попросил Ефремова снизить ему нагрузку. Но получил отказ в резкой форме и предложение уйти на пенсию.
Евстигнеева до глубины души ранило такое отношение. Он ушел из театра, потеряв и работу, и друга, которому был так предан и которому так верил. Довольно распространена версия, что причиной разрыва дружбы длиною 30 лет стала картина «Собачье сердце». Дескать, Евгений Александрович не вывозил съемки и работу в театре. И Ефремов сделал вывод, что со здоровьем у того все в порядке. И ему надо просто уезжать на съемки, пренебрегая спектаклями.
Для Ефремова театр был всем, смыслом жизни. И он искренне недоумевал, как можно променять искусство на экранное фиглярство. Вероятно, мэтр впоследствии остыл и пожалел о своих резких словах. Предлагал Евстигнееву вернуться через друзей и общих знакомых. Но того так ранило заявление друга, что он больше никогда не общался с Ефремовым.
Говорят, что слово ранит сильнее ножа. Но при этом оно же лечит. И Ефремов мог лично хотя бы попытаться поговорить с другом и все объяснить. Но, видимо, что-то – гордость, убеждения, чувство вины помешало ему это сделать. И разорвалась не только многолетняя дружба, но мир и не увидел совместных работ этих талантливых, но разных людей.
А как вы думаете, на чьей стороне была правда в этом конфликте?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Головой, другого способа ещё не придумали...
"на чьей стороне была правда в этом конфликте?"
Предпочитаю не делать выводов имея ограниченную или одностороннюю информацию.