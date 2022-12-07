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Какая участь постигла карфагенян после захвата города римлянами

Какая участь постигла карфагенян после захвата города римлянами

Автор:
07 декабря 2022 14:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   Карфаген   Пуническая война   история   исчезновение   народ   население   рим   тунис   язык   
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Могучий извечный соперник Рима в борьбе за величие пал… Что же случилось с его жителями?

Основала город финикийская принцесса Елисса. В переводе с пунического название Карт-Хадаш значит «Новый город». Довольно быстро он обрел силу и подчинил себе основную часть запада средиземноморья. Вероятно, его ждала бы другая судьба, если бы не проигрыш в двух Пунических войнах.

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Почти два года велась осада римским войском во главе с полководцем Сципионом. И в итоге древнее пророчество исполнилось: город пал. Что случилось с населением, которое насчитывало порядка 700 тыс. человек?

Римские солдаты вытащили все, что представляло ценность. Остальное сожгли. Карфаген целых три недели представлял собой пылающий факел.

Легенды гласят, что пепелище было посыпано солью, чтобы здесь никогда больше ничего не выросло. А римские жрецы вдобавок еще и прокляли земли. Чтобы уж наверняка. Близлежащие территории были объявлены римской провинцией Африкой.

Население, по-видимому, было казнено или продано в рабство. Но здесь не все так однозначно. Сдавшиеся города, к примеру, Уттика, перешли на сторону римлян и уцелели вместе со всем населением. Были и карфагеняне, отсутствовавшие дома, к примеру, по делам торговли. Даже последний правитель Карфагена Гасдрубал Беотарх уцелел. Ему отвели целую виллу, где он доживал остаток дней. А вот Иша – жена владыки выбрала другой путь: вместе с детьми она прыгнула с крыши горящего храма и погибла.

Определенная часть не захотела влачить жалкое существование порабощенного народа. Люди хорошо знали судоходство и подались в вольные пираты. Разбойники процветали на море, поскольку флот у Рима был не очень сильный и не мог остановить бесчинства и грабежи.

Во время Октавиана Августа, почуявшего выгоду, на месте выжженной земли основали Новый Карфаген. Город быстро заселился и разросся. На его улицах были слышны и разговоры на пуническом – языке, на котором говорили и жители старого города.

Как народ карфагеняне перестали существовать позже, где-то к VII веку, когда Африку выкосили варвары, а освободившуюся территорию заселили арабы. Новый Карфаген постигла та же участь – разрушение и забвение. И его руины в окрестностях Туниса любят посещать туристы из разных стран.

И как раз его жители называют себя потомками населения древнего Карт-Хадаша. Получается, что это утверждение в целом правдиво, поскольку даже тунисскую сборную по футболу называют «карфагенскими орлами».

А национальным героем и покровителем жители Туниса считают Ганнибала Барку – знаменитого карфагенского военачальника, который является одним из величайших полководцев древнего мира.

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Метки: Африка   Карфаген   Пуническая война   история   исчезновение   народ   население   рим   тунис   язык   
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4  комментария
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46k
Alex Ivanov 38 минут назад
"Руины Карфагена в Тунисе " ))) да нет, это не Карфаген, это обломки римской провинции с третей/четвёртой ареной по размеру(километров этак 250 от Карфагена), после того как Карфаген солью засыпали. А руины Карфагена выглядят примерно так....
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72k
Максим 51 минуту назад
Ганнибал всрал всё что мог.. Хороший полководец непосредственно на поле боя как политик и стратег он был говно.
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