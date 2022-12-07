Какая участь постигла карфагенян после захвата города римлянами

Почти два года велась осада римским войском во главе с полководцем Сципионом. И в итоге древнее пророчество исполнилось: город пал. Что случилось с населением, которое насчитывало порядка 700 тыс. человек?

Римские солдаты вытащили все, что представляло ценность. Остальное сожгли. Карфаген целых три недели представлял собой пылающий факел.

Легенды гласят, что пепелище было посыпано солью, чтобы здесь никогда больше ничего не выросло. А римские жрецы вдобавок еще и прокляли земли. Чтобы уж наверняка. Близлежащие территории были объявлены римской провинцией Африкой.