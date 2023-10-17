FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1903 поста • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Фламма – неудержимый сирийский гладиатор

Фламма – неудержимый сирийский гладиатор

Автор:
17 октября 2023 10:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Фламма   арена   гладиатор   история   пламя   ридус   рим   свобода   секутор   
1332
5

На слуху у любителей истории в основном такие имена как Спартак и Спикул. Но этот человек достоин зваться если не лучшим, то одним из лучших.

Выходец из Сирии Фламма прославился в эпоху правления императора Адриана (117-138 гг. н.э.). Как именно он попал на арену – точно неизвестно. Самая вероятная версия – участие в противостоянии с Римом. В результате которого взрослые мужчины погибли, а юношей (на момент завершения восстания Фламма был не старше 17 лет) угнали в рабство, чтобы сделать потехой для публики.

×
×

На надгробии гладиатора указано, что он дрался как секутор (лат. secutor — преследователь). Секуторы выступали против ретиариев – вооружённых сетью гладиаторов. Вооружались гладиусом – коротким мечом и щитом. Во время боя задачей секутора было максимальное приближение к сопернику, чтобы использовать главное преимущество – больший за счёт лат и оружия вес. Задачей ретиария было либо, используя эффект неожиданности, опутать противника сетью и повалить на арену, либо вымотать физически и потом добить.

Фламма участвовал в 34 поединках. В 21 бою он победил, 9 сражений закончилось вничью. А что касается тех, что пришлись на поражения, то, несмотря на жестокие нравы, далеко не каждый проигрыш значил для гладиатора смерть. Нередко рядовые поединки шли до первой крови. Ведь подготовка сильного бойца стоила немало. И разбрасываться такими капиталовложениями ланиста – владелец школы гладиаторов не мог. Обычно смертельные бои проводились в честь каких-то значимых мероприятий, объявленных императором. И Фламма смог избежать смерти, поскольку эти 4 выхода выпали на малые арены и не были приурочены к важным торжествам.

В Риме гладиаторам, отличившимся на арене, могла быть предоставлена свобода. В знак которой бойцу преподносилась деревянная дубинка ридус. Фламма четырежды был удостоен этой чести за мастерство и храбрость. Но каждый раз оказывался от свободы. Почему?

Можно предположить, что гладиатор не видел в ней смысла. Никого из родных в живых не осталось, как и дома. А в Риме перспективы выбиться в люди были очень и очень призрачные. Фламма предпочёл славную смерть на арене невнятной возможности прожить (или не прожить) чуть дольше на свободе. Гладиатор, чьё прозвище переводится как «Пламя», дожил до 30 лет, хотя мало кто из товарищей по арене переступал 20-летний рубеж, и остался в истории как один из самых ярких бойцов.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Фламма   арена   гладиатор   история   пламя   ридус   рим   свобода   секутор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отказ от миллиардов ради миллионов
Отказ от миллиардов ради миллионов
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Набирающие популярность в сообществах
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
С добрым утром
С добрым утром
"C миру по нитке - голому рубаха"
"C миру по нитке - голому рубаха"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#в мире#интересное#кино#знаменитости#фильм#забавно#собака
#животные#автомобили#люди#ДТП#аварии#шоу бизнес#СССР#позитив#милота#Россия
#Юмор#интересно#Прикол#факты#авто аварии#конфликт#история#Автовсячина#новости#кража
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Ужасная вещь, которую творили в древности Ужасная вещь, которую творили в древности Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго Какая участь постигла карфагенян после захвата города римлянами Какая участь постигла карфагенян после захвата города римлянами Тайясаль – древний город истинной свободы Тайясаль – древний город истинной свободы Я не желаю гордой леди быть, хочу служанкой жалкой дальше оставаться Я не желаю гордой леди быть, хочу служанкой жалкой дальше оставаться

На что жалуетесь?

Вернуться