Фламма – неудержимый сирийский гладиатор

Можно предположить, что гладиатор не видел в ней смысла. Никого из родных в живых не осталось, как и дома. А в Риме перспективы выбиться в люди были очень и очень призрачные. Фламма предпочёл славную смерть на арене невнятной возможности прожить (или не прожить) чуть дольше на свободе. Гладиатор, чьё прозвище переводится как «Пламя», дожил до 30 лет, хотя мало кто из товарищей по арене переступал 20-летний рубеж, и остался в истории как один из самых ярких бойцов.