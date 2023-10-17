Фламма – неудержимый сирийский гладиатор

На слуху у любителей истории в основном такие имена как Спартак и Спикул. Но этот человек достоин зваться если не лучшим, то одним из лучших.
Выходец из Сирии Фламма прославился в эпоху правления императора Адриана (117-138 гг. н.э.). Как именно он попал на арену – точно неизвестно. Самая вероятная версия – участие в противостоянии с Римом. В результате которого взрослые мужчины погибли, а юношей (на момент завершения восстания Фламма был не старше 17 лет) угнали в рабство, чтобы сделать потехой для публики.
На надгробии гладиатора указано, что он дрался как секутор (лат. secutor — преследователь). Секуторы выступали против ретиариев – вооружённых сетью гладиаторов. Вооружались гладиусом – коротким мечом и щитом. Во время боя задачей секутора было максимальное приближение к сопернику, чтобы использовать главное преимущество – больший за счёт лат и оружия вес. Задачей ретиария было либо, используя эффект неожиданности, опутать противника сетью и повалить на арену, либо вымотать физически и потом добить.
Фламма участвовал в 34 поединках. В 21 бою он победил, 9 сражений закончилось вничью. А что касается тех, что пришлись на поражения, то, несмотря на жестокие нравы, далеко не каждый проигрыш значил для гладиатора смерть. Нередко рядовые поединки шли до первой крови. Ведь подготовка сильного бойца стоила немало. И разбрасываться такими капиталовложениями ланиста – владелец школы гладиаторов не мог. Обычно смертельные бои проводились в честь каких-то значимых мероприятий, объявленных императором. И Фламма смог избежать смерти, поскольку эти 4 выхода выпали на малые арены и не были приурочены к важным торжествам.
В Риме гладиаторам, отличившимся на арене, могла быть предоставлена свобода. В знак которой бойцу преподносилась деревянная дубинка ридус. Фламма четырежды был удостоен этой чести за мастерство и храбрость. Но каждый раз оказывался от свободы. Почему?
Можно предположить, что гладиатор не видел в ней смысла. Никого из родных в живых не осталось, как и дома. А в Риме перспективы выбиться в люди были очень и очень призрачные. Фламма предпочёл славную смерть на арене невнятной возможности прожить (или не прожить) чуть дольше на свободе. Гладиатор, чьё прозвище переводится как «Пламя», дожил до 30 лет, хотя мало кто из товарищей по арене переступал 20-летний рубеж, и остался в истории как один из самых ярких бойцов.
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