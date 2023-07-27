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Как талантливый полководец организовал величайшую засаду в истории

Как талантливый полководец организовал величайшую засаду в истории

Автор:
27 июля 2023 23:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ганнибал   Карфаген   Пуническая война   Сципион   битва   древний рим   засада   полководец   разгром   тразименское озеро   
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В ней погибло ⅔ вражеского войска. А имя их обидчика всем известно - Ганнибал.

Вторая Пуническая война стала переломным моментом в истории Средиземноморья. До этого столкновения было две великих державы - Рим и Карфаген. После окончания заварушки Рим стал лидером, который очень опасался пусть и поверженного, но очень опасного противника. Главным “нагнетателем” ужасов у римлян был старый Катон. Каждое выступление в Сенате он завершал словами: “Карфаген должен быть разрушен!” Так и вошёл в историю - злобным и неадекватным стариком. А на самом деле, эту фразу урезали, он говорил: “Карфаген должен быть разрушен или мы все погибнем!”

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В первом варианте звучит ярость желчного, безумного деда. Во втором - тревога человека, который переживает за будущее родины. Как ни странно, Катон был прав: Карфаген досрочно выплатил римлянам контрибуцию, стал снова наращивать армию наёмников и флот. По улицам древнего города-государства ходили толпы молодых людей, мечтающих о реванше и в воздухе буквально маячило предчувствие большой войны.

Она и случилась, но по инициативе Рима. Сенаторы в очередной раз побывали в Карфагене, увидели всё это богатство, плохо скрываемую агрессию и поняли, что дело швах. Они помчались обратно в Рим, созвали экстренное собрание Сената и объявили Карфагену войну.

Она шла несколько лет и стала для пунийцев катастрофой: Карфаген сравняли с землёй. А её посыпали солью - чтобы на этом месте не то что города, ни единой травинки больше не взошло.

Но во времена молодого и горячего Ганнибала до разрушения Карфагена было ещё далеко - и многие тогда пророчили гибель как раз Римской республике…

Шёл 217 год до н.э., Ганнибал со своей армией расположился у Тразименского озера в нынешней Италии. Как писал о нём историк Тит Ливий:

“Оно словно создано для того, чтобы устраивать там засады".

Римлянами тогда управлял консул Гай Фламиний. Не слишком умелый, не сильно осторожный и довольно вспыльчивый. Вот эти качества, вместе с дьявольской хитростью Ганнибала, и привели к трагедии.

Военачальник пунийцев выманил римское войско на узкую дорогу, зажатую естественными преградами. И закрыл выход с востока, там стояла его конница и ветераны. Они должны были сдерживать легионеров до тех пор, пока во фланг и тыл римлян не ударят укрывшиеся за холмами отряды.

Средненький полководец Фламиний мечтал прославиться победой над Ганнибалом, поэтому очертя голову бросился в ловушку. И сражение пошло как по учебнику: войска Ганнибала стали теснить римлян, деваться тем было некуда и они стали отступать к озеру. Времени, чтобы перестроиться и выстроить оборонительную линию у них не было и началась форменная резня. В ней погибло ⅔ римского войска. Чтобы верно представлять масштаб бедствия - это была большая часть всех боеспособных римских подразделений.

После этого римляне приготовились к осаде столицы Ганнибалом и возможному разгрому. Но пунийский полководец рассудил по-другому: у него не было такого количества осадных орудий, да и войска было немного. Так что он сделал ставку на серию громких побед, после которых от Рима начнут отваливаться союзники и постепенно вся Италия перейдёт под его контроль.

В итоге Ганнибал годами воевал по всему Апеннинскому сапожку. Не отступил ни в одном из сражений, но выиграть в войне так и не смог. Его войско таяло, помощи из Карфагена не было, а союзники и не думали отказываться от Рима. Потом у италиков появился свой великий полководец - Сципион. Он открыл второй фронт уже у стен Карфагена и Ганнибалу пришлось возвращаться на родину.

Вот так, величайший полководец в истории организовал блестящую и невиданную войну, а в итоге проиграл.

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Метки: Ганнибал   Карфаген   Пуническая война   Сципион   битва   древний рим   засада   полководец   разгром   тразименское озеро   
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1  комментарий
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turyst Полчаса назад
Хм... Вроде, одерживают победу.
А поражение терпят.

Так и говорят: "потерпел поражение" или "одержал победу".
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