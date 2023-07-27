Как талантливый полководец организовал величайшую засаду в истории

Шёл 217 год до н.э., Ганнибал со своей армией расположился у Тразименского озера в нынешней Италии. Как писал о нём историк Тит Ливий:

“Оно словно создано для того, чтобы устраивать там засады".

Римлянами тогда управлял консул Гай Фламиний. Не слишком умелый, не сильно осторожный и довольно вспыльчивый. Вот эти качества, вместе с дьявольской хитростью Ганнибала, и привели к трагедии.