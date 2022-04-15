Житель Азова пришел на сдачу экзамена в ГИБДД со "шпионским набором"

И даже если у фигурантов дела были благородные цели, обоим светит до четырёх лет лишения свободы по статье 138.1 УК (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). А местному кулибину, возможно, достанется даже больше. У полицейских есть основания полагать, что бывший сотрудник правоохранительных органов изготовил не один такой "шпионский пояс", открыв на пенсии свой небольшой, но прибыльный бизнес.