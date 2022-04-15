Житель Азова пришел на сдачу экзамена в ГИБДД со "шпионским набором"

Хитрый план не удался - экзаменаторы пройдоху вычислили. И повторный тест у него будет не раньше, чем через несколько лет. Когда выйдет из мест не столь отдалённых.
Вчера в городе Азов Ростовской области задержали Джеймса Бонда на минималках, который при помощи "шпионского пояса" с закреплённым на нём микрофоном, радиопередатчиком и камерой, намеревался сдать теоретический экзамен по ПДД.
Но главный герой этого поста не пройдоха со шпионскимим устройством, а экс-сотрудник Главного управления МВД. На допросе задержанный рассказал, что хитрую конструкцию для него изготовил и продал за 100 тысяч рублей бывший силовик. Его тоже задержали.
Задержанный, к слову, отказывается признавать, что хотел сдать экзамен мошенническим путём. На допросе он заявил, что нацепил на себя устройство, чтобы спастись от коррупции. Он почему-то был уверен, что экзаменаторы потребуют взятку, а он всё это зафиксирует и
будет шантажировать обратится куда следует.
И даже если у фигурантов дела были благородные цели, обоим светит до четырёх лет лишения свободы по статье 138.1 УК (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). А местному кулибину, возможно, достанется даже больше. У полицейских есть основания полагать, что бывший сотрудник правоохранительных органов изготовил не один такой "шпионский пояс", открыв на пенсии свой небольшой, но прибыльный бизнес.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заранее большое человеческое спасибо.
большая часть экзаменов идет через взятки
какой нах срок?!
А Кулибин, если умный, скажет, что ни про какие средства слежения не знает, а этому мутному только айфон продал.
потратил бы недельку времени на чтение, хотя бы.
и ведь где-то еще получил документ об окончании школы - там эти билеты за 3 месяца изучают так, что уже по номеру самого билета знаешь какие ответы писать, даже текст не читая.
Подготовка к теоретическому экзамену - максимум неделя. Даже если он непроходимо тупой, тупо зазубрить было намного проще и дешевле. Тем более там почти все вопросы с картинками, можно просто правильные запомнить. Всего-то ничего 800 вопросов.)