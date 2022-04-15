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Житель Азова пришел на сдачу экзамена в ГИБДД со "шпионским набором"

Житель Азова пришел на сдачу экзамена в ГИБДД со "шпионским набором" (4 фото)

Автор:
15 апреля 2022 14:04
Сообщество : Криминал
Метки: Азов   Ростовская область   гибдд   задержание   мошенничество   экзамен   
2073
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Хитрый план не удался - экзаменаторы пройдоху вычислили. И повторный тест у него будет не раньше, чем через несколько лет. Когда выйдет из мест не столь отдалённых.

Вчера в городе Азов Ростовской области задержали Джеймса Бонда на минималках, который при помощи "шпионского пояса" с закреплённым на нём микрофоном, радиопередатчиком и камерой, намеревался сдать теоретический экзамен по ПДД.

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Но главный герой этого поста не пройдоха со шпионскимим устройством, а экс-сотрудник Главного управления МВД. На допросе задержанный рассказал, что хитрую конструкцию для него изготовил и продал за 100 тысяч рублей бывший силовик. Его тоже задержали.

Задержанный, к слову, отказывается признавать, что хотел сдать экзамен мошенническим путём. На допросе он заявил, что нацепил на себя устройство, чтобы спастись от коррупции. Он почему-то был уверен, что экзаменаторы потребуют взятку, а он всё это зафиксирует и будет шантажировать обратится куда следует.

И даже если у фигурантов дела были благородные цели, обоим светит до четырёх лет лишения свободы по статье 138.1 УК (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). А местному кулибину, возможно, достанется даже больше. У полицейских есть основания полагать, что бывший сотрудник правоохранительных органов изготовил не один такой "шпионский пояс", открыв на пенсии свой небольшой, но прибыльный бизнес.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Азов   Ростовская область   гибдд   задержание   мошенничество   экзамен   
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25  комментариев
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881
Hard.NET 2 часа назад
Выучить теорию было бы проще и дешевле....
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0
Игорь 4 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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41
300n 9 минут назад
В Азове они все такие
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196
Комнатный сибиряк 19 минут назад
Не понимаю зачем такие сложности, ведь записать разговор можно было и на телефон
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
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6k
Administrator Полчаса назад
чет я не понял
большая часть экзаменов идет через взятки
какой нах срок?!
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5k
Sanar 37 минут назад
бывший мент с ГУМВД идёт сдавать на права сам в Ростовской области?))) это уже само по всему вызывает улыбку, ну а что всей гирляндой обвешан, так там цель была совершенно иная.
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196
Комнатный сибиряк Sanar 17 минут назад
Ловля на живца планировалась , но что то пошло не так
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1k
Дмитрий 37 минут назад
Видно с головой у Джеймса Бонда плохо. Провокации нужно не на экзамене по теории делать. На них не валят. Там если ты знаешь, то сдаешь, а не знаешь - проваливаешь. За него можно заплатить и тогда не будет не важно верно ты отвечаешь или нет, итог всегда будет положительный. Валят обычно в городе, там сделать это очень просто.
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27k
Григорий 51 минуту назад
Он не списать хотел, а провокатор. Пришел договориться о взятке, а после выбивать деньги в обратную сторону. Но что-то пошло не так и ему придумали статью о которой он не вспомнил. Теперь ему реальный срок грозит.
А Кулибин, если умный, скажет, что ни про какие средства слежения не знает, а этому мутному только айфон продал.
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1k
Никита Сергеевич 56 минут назад
Хорошо, что такого барана за руль не допустили.
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44k
Олег 58 минут назад
выучить 60 билетов, которые есть в открытом доступе ума не хватило? Ой дурак....
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9k
Hunson Abadeer Час назад
ну пипец
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20k
BiZ Час назад
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6k
Echo Час назад
Молодец, слил кулибина
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79
Роман Романов Час назад
Хоспаде, он вообще книжку ПДД видел? Она меньше инструкции к телевизору.
потратил бы недельку времени на чтение, хотя бы.
и ведь где-то еще получил документ об окончании школы - там эти билеты за 3 месяца изучают так, что уже по номеру самого билета знаешь какие ответы писать, даже текст не читая.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Нормальные люди знают, что почти везде стоят рамки, которые данные девайсы обнаруживают на раз. Одним словом дурак, теперь понятно, почему он не задержался долго в МВД, с такими куриными мозгами, ему только картошку выгружать и загружать, а не в силовых ведомствах трудится.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Обратите внимание, как идёт "совершенствование" правовой системы. Если героям "Наваждения" Дубу и Косте ровным счётом ничего не грозило страшнее двойки за экзамен, то сегодня за такое же деяние (не думаю, что уж оно столь социально опасное - не шпионаж же в пользу иностранной державы) всё гораздо-гораздо серьёзнее.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Деградация идет полным ходом. Мозги иссохли уже до такой степени что, без помощи электронных девайсов, запомнить что-то и сдать экзамен становится проблемой.
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18k
DeniZZka 2 часа назад
Жесть. =)
Подготовка к теоретическому экзамену - максимум неделя. Даже если он непроходимо тупой, тупо зазубрить было намного проще и дешевле. Тем более там почти все вопросы с картинками, можно просто правильные запомнить. Всего-то ничего 800 вопросов.)
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3k
Babangdida 2 часа назад
Поскольку на фотографии нет наушника, через который он бы смог получать обратную информацию, сконен поверить в версию про выявление взяточничества. Однако парень оговорил себя - вместо штрафа и проваленного экзамена, схлопотал себе срок за шпионаж. Да еще и отечественного производителя подставил под удары закона.
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881
Hard.NET 2 часа назад
Хорошо, что замели. Хуже, если бы он сдал теорию и купил экзамен по вождению - стало бы больше одним опасным водителем.
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