У Карпова была самая роскошная машина в Советском Союзе. Он выиграл «Мерседес» в шахматы

Надо отметить, что тогда такой «Мерседес» стоил целое состояние – как несколько иномарок попроще или целый автопарк новой на тот момент «Лады» ВАЗ 2103 Автомобиль Фёдорова стоил в Западной Германии почти 30 000 марок – дороже новейшей модели прямого конкурента BMW. А 350-й со всеми своими прелестями чаще всего шёл на экспорт в США к крупным финансистам – даже в Европе эта машина была по средствам лишь единицам.



И вообще, в СССР периода «застоя» даже увидеть дорогую иномарку на улицах удавалось далеко не каждому. Разве что застать автомобиль иностранной делегации дипломатов в столице. А уж на роскошных «Мерседесах» тогда ездили только президенты да монаршие особы, и то – не все.



Карпов выиграл «Мерседес» в шахматы

Карпов в СССР был фигурой невероятной популярности. Человек, вернувший в страну шахматную корону после страшного удара для престижа страны в виде поражения Бориса Спасского от Роберта Фишера в 1972-м, даже получил специальное водительское удостоверение «Без права проверки».



Забавно, что на его, 12-го чемпиона мира машине установили номер 11-11. Злые языки утверждали, что это намёк на несыгранный матч с Робертом Фишером, в котором американский гений требовал бороться до 10 побед, что в итоге не прошло на конгрессе ФИДЕ, несмотря на весь напор блока западных стран. Или просто прямое напоминание Карпову об 11-м чемпионе.



Но как же получил своё чудо техники Анатолий Карпов?



В 1977 году в Германии проводился турнир «всех звёзд», где выступали многие шахматные лидеры: Ян Тимман (Нидерланды), Роберт Хюбнер (ФРГ), Светозар Глигорич (Югославия), Энтони Майлс (Англия), Ульф Андерсон (Швеция), Эугенио Торре (Филиппины), ряд других сильных гроссмейстеров – всего 16 участникам предстояло сражаться в один круг. И, кроме солидного призового фонда, организаторы выставили первый приз – Mercedes-Benz 350SE.