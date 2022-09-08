Самые известные рукопашные схватки русских против американцев

Статьи о том, как будет складываться война США и России и чьё оружие опаснее, да чья армия мощнее, - не редкие и их можно встретить в разных изданиях. Но иногда можно встретить нечто особенное. Вот в конце декабря 2019 года СМИ распространили новость о драке между американскими и русскими военными в сирийском городе Телль-Тамер. Что не поделили - не уточнили, а Минобороны РФ вскоре опровергли данную новость.

А вот сама история довольно-таки примечательна. Хоть в обеих странах успешно и используется образ агрессора, но в рукопашном бою русские и американцы сходятся нечасто. Но уж если их пути пересекаются, то это обычно что-то весьма зрелищное.