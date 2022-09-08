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Самые известные рукопашные схватки русских против американцев

Самые известные рукопашные схватки русских против американцев

Автор:
08 сентября 2022 14:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   СССР   США   бокс   драки   интересное   конфликт   
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8
Так уж сложилось, что у каждого народа есть свой антагонист - тот народ, с которым отношения складывались хуже всего. Китайцы и корейцы, французы и англичане, а вот у русских - американцы.
Всё началось еще в со времён СССР.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   США   бокс   драки   интересное   конфликт   
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5  комментариев
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561
Легендарный В-ий 2 часа назад
Ну Сигал он же тоже русский ? а уж Степа этих пиндосов изрядно поломал

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22k
Serg2001 Полчаса назад
Уже очень давно в Голливуде начали практически в каждом фильме от комедии до боевика обязательно упоминать русских в негативном контексте. Проститутками торгуют?... Ну конечно же русская мафия! (Великий уравнитель). Убивают из снайперки ни в чем не повинных людей? Ну конечно же русские звери (Джек Ричер). Терпят бедствие американские космонавты? Так это осколки российского спутника привели к мировой катастрофе (Гравитация). И так можно перечислять очень долго.
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53
Sata33 Час назад
А Ови со Свечниковым тут при чем ?
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2k
Александр 2 часа назад
Матч СССР США по боксу 1969 года проходил 27 октября в Лас-Вегасе на арене «Циркус-Максимус-шоурум» гостиничного комплекса «Сизарс-пэлас». На матче присутствовал посол СССР в США Анатолий Добрынин. Трансляцию матча по американскому телевидению комментировал известный американский боксёр Кассиус Клей. В первом бою матча встречались американец Уильям Хотторн и советский боксёр Жандос Кукумов. Американский боксёр одержал верх в этой встрече. Матч проходил в равной борьбе и завершился победой сборной СССР с минимальным преимуществом 6:5.

30 октября 1969 года состоялись показательные выступления сборной СССР в Монреале на арене Спортивного центра им. Поля Сове в форме матча против сборной Северной Америки для этих целей в Канадскую сборную включили четверых американских боксёров. С обеих сторон были члены национальных олимпийских команд. В соответствии с правилами Канадской ассоциации любительского бокса встреча проходила в боксёрских шлемах (встречи в США и в СССР ещё долгое время проходили без шлемов). Этот матч окончился со счётом 10:1 в пользу советской сборной.
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