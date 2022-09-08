Самые известные рукопашные схватки русских против американцев

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Так уж сложилось, что у каждого народа есть свой антагонист - тот народ, с которым отношения складывались хуже всего. Китайцы и корейцы, французы и англичане, а вот у русских - американцы.
Всё началось еще в со времён СССР.
Всё началось еще в со времён СССР.
Статьи о том, как будет складываться война США и России и чьё оружие опаснее, да чья армия мощнее, - не редкие и их можно встретить в разных изданиях. Но иногда можно встретить нечто особенное. Вот в конце декабря 2019 года СМИ распространили новость о драке между американскими и русскими военными в сирийском городе Телль-Тамер. Что не поделили - не уточнили, а Минобороны РФ вскоре опровергли данную новость.
А вот сама история довольно-таки примечательна. Хоть в обеих странах успешно и используется образ агрессора, но в рукопашном бою русские и американцы сходятся нечасто. Но уж если их пути пересекаются, то это обычно что-то весьма зрелищное.
А вот сама история довольно-таки примечательна. Хоть в обеих странах успешно и используется образ агрессора, но в рукопашном бою русские и американцы сходятся нечасто. Но уж если их пути пересекаются, то это обычно что-то весьма зрелищное.
Ринг
Русско-американское противостояние - это отличная вывеска для разных поединков: смешанные боевые искусства, бокс, бои бе правил. Популярны они как и чисто спортивные мероприятия, так и шоу.
Одним из самых ярких событий такого плана называют матч советских и американских боксёров 1969 года - первый из серии ежегодных соревнований, о которых договорились руководство СССР и США, в рамках своего рода разрядки. Бои состоялись в Лас-Вегасе и одно только присутствие советского посла Анатолия Добрынина говорило о том, какое большое политическое значение им придавалось при соперничестве двух держав.
Одним из самых ярких событий такого плана называют матч советских и американских боксёров 1969 года - первый из серии ежегодных соревнований, о которых договорились руководство СССР и США, в рамках своего рода разрядки. Бои состоялись в Лас-Вегасе и одно только присутствие советского посла Анатолия Добрынина говорило о том, какое большое политическое значение им придавалось при соперничестве двух держав.
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Поединки также были важны и со спортивной точки зрения: несмотря на успехи советских боксёров на последних Олимпиадах лидерство в истории турнира всё равно держали американцы.
Битва в Неваде в итоге была выиграна командой Советского Союза - боксёры победили в 6 категориях их 11. Им было трудно противостоять американцам, стиль боя которых был похож на грубый обмен ударами. Но уже через год домашний матч в "Лужниках" закончился победой над США со счётом 9:2.
Битва в Неваде в итоге была выиграна командой Советского Союза - боксёры победили в 6 категориях их 11. Им было трудно противостоять американцам, стиль боя которых был похож на грубый обмен ударами. Но уже через год домашний матч в "Лужниках" закончился победой над США со счётом 9:2.
После распада СССР заметных драк американцев и русских на ринге стало больше - ведь наши спортсмены получили возможность свободно выступать за границей. Вот в этот самый период в историю вошёл бой греко-римских борцов Александра Карелина и Мэтта Гаффари, которого русский победил в последний раз в финале Олимпийских игр в Атланте. Сейчас можно следить за соперничеством вольников Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера.
И уж никак нельзя забыть про победу Кости Цзю над Заб Джудой.
И уж никак нельзя забыть про победу Кости Цзю над Заб Джудой.
Но у россиян были и проигрыши. В октябре 2018 года боец UFC Александр Волков проиграл Деррику Льюису. Все три раунда Волков работал лучше противника и всё шло к победе единогласным решением судей. Но буквально за 17 секунд до конца боя Волков пропустил внезапный удар и упал, после чего Льюис просто добивал его и в итоге нокаутировал.
Другие виды спорта
Вне ринга у российских и американских атлетов в разы меньше шансов подраться. Больше всего возможностей в хоккее, ведь у этого вида спорта довольно-таки силовой характер и у него огромный накал эмоций. Удивительно, но россияне, выступая в Национальной хоккейной лиге обычно выясняют отношения друг с другом.
Вот из последнего, когда в апреле 2019 года нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин несколькими ударами отправил в нокаут Андрея Свечникова из "Каролины". Хорошо, что эта самая серьёзная драка россиян в НХЛ за последние 20 лет.
Вот из последнего, когда в апреле 2019 года нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин несколькими ударами отправил в нокаут Андрея Свечникова из "Каролины". Хорошо, что эта самая серьёзная драка россиян в НХЛ за последние 20 лет.
Кино
Если исходить из списка лучших кинодрак, то в нескольких из них есть "злые русские". "Джон Уик", например, главный герой не только мстит русской мафии и лично Вигго Тарасову за угон машины и смерть любимой собаки.
Ну а классикой можно назвать поединок Рокки Бальбоа с Иваном Драго. Так как фильм снял Голливуд, то конечно же американец красиво победил в 15-м финальном раунде боя.
Из последних фильмов можно увидеть мощную драку персонажа Боба Оденкерка с русскими хулиганами в автобусе, в голливудском фильме "Никто" Ильи Найшуллера.
Ну а классикой можно назвать поединок Рокки Бальбоа с Иваном Драго. Так как фильм снял Голливуд, то конечно же американец красиво победил в 15-м финальном раунде боя.
Из последних фильмов можно увидеть мощную драку персонажа Боба Оденкерка с русскими хулиганами в автобусе, в голливудском фильме "Никто" Ильи Найшуллера.
Жизнь
Но бывает, что противостояние выходит за рамки спорта и кинематографа. Есть конечно истории, как под неприязнь между русскими и американцами, взрощенная обоюдной пропагандой, может перерасти в банальный мордобой.
Вот в 2000 году "Коммерсант" выпустили статью, где рассказали, что в пьяной драке был ранен морской пехотинец из охраны генкосульства США во Владивостоке. Конфликт возник на бытовой почве, но один из нападавших сказал, что "хотел отомстить американцам за Косово".
Вот в 2000 году "Коммерсант" выпустили статью, где рассказали, что в пьяной драке был ранен морской пехотинец из охраны генкосульства США во Владивостоке. Конфликт возник на бытовой почве, но один из нападавших сказал, что "хотел отомстить американцам за Косово".
Источник:
АНТИФИШКИ
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30 октября 1969 года состоялись показательные выступления сборной СССР в Монреале на арене Спортивного центра им. Поля Сове в форме матча против сборной Северной Америки для этих целей в Канадскую сборную включили четверых американских боксёров. С обеих сторон были члены национальных олимпийских команд. В соответствии с правилами Канадской ассоциации любительского бокса встреча проходила в боксёрских шлемах (встречи в США и в СССР ещё долгое время проходили без шлемов). Этот матч окончился со счётом 10:1 в пользу советской сборной.