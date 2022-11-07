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Пять интересных заброшенных мест в России

Пять интересных заброшенных мест в России

Автор:
07 ноября 2022 16:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   СССР   интересное   путешествия   туризм   
797
6
Заброшенный андронный коллайдер, кладбище кораблей и не только.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   СССР   интересное   путешествия   туризм   
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4  комментария
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10k
kaboza 53 минуты назад
Каспийский монстр живет сейчас в Дербенте, парк Патриот.
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763
Ranae 41 секунду назад
адро нный, сколько можно?! Не знаете как написать - хотя бы у гугла спросите
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1k
Paguo 12 минут назад
Ярославский элеватор снесли взрывом буквально сегодня: в теленовостях на Рен видео было.
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