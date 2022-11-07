Пять интересных заброшенных мест в России

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Заброшенный андронный коллайдер, кладбище кораблей и не только.
Россия - огромная страна, в ней очень много странных и необычных мест, которые стоит увидеть хотя бы один раз.
Кладбище кораблей (Мурманск)
Россия создала несколько "кладбищ кораблей" в Тихом и Северном Ледовитом океанах. Самое известное находится недалеко от военно-морской базы Северного флота России в Оленьей Губе, что в Мурманской области. Там лежат десятки списанных кораблей и подводных лодок, после того, как они окончили действительную службу в армии.
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Алмазный рудник (Якутия)
Советские геологи обнаружили огромные запасы алмазов в Якутии в 50-х годах прошлого века. По легенде, после этого открытия они прислали в Москву сообщение-шифр: "Мы выкурили трубку мира. Табак отличный". Вот отсюда, предположительно, и пошло название шахты: "Мир".
Алмазный карьер вырос до очень больших размеров - 1200 в диаметре и больше 500 метров в глубину. В определённый момент обслуживание и разработка "Мира" стали просто опасными и владелец его прикрыл, выбрав новый способ добычи алмазов.
Гигантский карьер, где добыли алмазов на сумму около 17 млрд долларов, прежде чем его забросили. В следующие годы архитекторы хотели использовать этот открытый карьер для идеи футуристического города под куполом, но всё пошло не по плану и шахта заброшена до сих пор.
Алмазный карьер вырос до очень больших размеров - 1200 в диаметре и больше 500 метров в глубину. В определённый момент обслуживание и разработка "Мира" стали просто опасными и владелец его прикрыл, выбрав новый способ добычи алмазов.
Гигантский карьер, где добыли алмазов на сумму около 17 млрд долларов, прежде чем его забросили. В следующие годы архитекторы хотели использовать этот открытый карьер для идеи футуристического города под куполом, но всё пошло не по плану и шахта заброшена до сих пор.
Горное село (Дагестан)
Село Кахиб находится в 160 км от Махачкалы. Центральная его часть - это каменные руины, которые построили много веков назад на склоне горы с видом на реку Кахибтлар.
Руины так органично вписались в ландшафт, что визуально слились со скалами и окружающей средой. Но если старый город рассмотреть повнимательнее, то он он предстаёт во всей своей роскоши.
Историки уверены, что эти дома и башни появились в 8-10 веках до нашей эры. Не исключено, что люди поселились в этой труднодступной местности, чтобы эффективнее отражать нападения захватчиков.
Руины так органично вписались в ландшафт, что визуально слились со скалами и окружающей средой. Но если старый город рассмотреть повнимательнее, то он он предстаёт во всей своей роскоши.
Историки уверены, что эти дома и башни появились в 8-10 веках до нашей эры. Не исключено, что люди поселились в этой труднодступной местности, чтобы эффективнее отражать нападения захватчиков.
Зерновые элеваторы (Ярославль)
Сооружения на первый взгляд очень жуткие. Выглядят как декорации фильма об апокалипсисе. Но это остатки советского прошлого - в те времена эти огромные бетонные сооружения использовали для хранения стратегических запасов зерна, их тщательно охраняли. Точное местоположение часто было засекречено.
После распада СССР многие из этих сооружений были заброшены и пришли в упадок. Сегодня они привлекают лишь случайных посетителей.
После распада СССР многие из этих сооружений были заброшены и пришли в упадок. Сегодня они привлекают лишь случайных посетителей.
Крылатый корабль (берег Каспийского моря)
Экраноплан Лунь советского производства был военным проектом, который забросили на рубеже веков. Теперь этот брошенный агрегат живёт на берегу Каспийского моря.
Боевая машина была создана для использования в бою против вражеских авианосцев и идея была в том, чтобы он летал близко от поверхности воды, уклоняясь таким образом от вражеских радаров.
Боевая машина была создана для использования в бою против вражеских авианосцев и идея была в том, чтобы он летал близко от поверхности воды, уклоняясь таким образом от вражеских радаров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое Россия СССР интересное путешествия туризм
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