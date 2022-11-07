Пять интересных заброшенных мест в России

Советские геологи обнаружили огромные запасы алмазов в Якутии в 50-х годах прошлого века. По легенде, после этого открытия они прислали в Москву сообщение-шифр: "Мы выкурили трубку мира. Табак отличный". Вот отсюда, предположительно, и пошло название шахты: "Мир".

Алмазный карьер вырос до очень больших размеров - 1200 в диаметре и больше 500 метров в глубину. В определённый момент обслуживание и разработка "Мира" стали просто опасными и владелец его прикрыл, выбрав новый способ добычи алмазов.

Гигантский карьер, где добыли алмазов на сумму около 17 млрд долларов, прежде чем его забросили. В следующие годы архитекторы хотели использовать этот открытый карьер для идеи футуристического города под куполом, но всё пошло не по плану и шахта заброшена до сих пор.