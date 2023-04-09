Толстеньких новобранцев будут принимать в ВВС США

С этого года будущим пилотам-мужчинам можно иметь до 26% жира, а для дам послабление еще больше - 36%. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы по набору персонала ВВС Лесли Браун.

Ранее критерии были строже, 20% для мужчин и 28% для женщин. Она отметила, что это - не снижение стандартов, а подстраивание их под общую политику Министерства обороны. А благодаря таким поблажкам удастся увеличить количество желающих вступить в ряды военнослужащих.