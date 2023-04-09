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Толстеньких новобранцев будут принимать в ВВС США

Толстеньких новобранцев будут принимать в ВВС США

Автор:
09 апреля 2023 09:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ВВС США   США   авиация   боевая авиация   ожирение   толстый пилот   
1629
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Министерство обороны США призналось в кадровом кризисе у боевой авиации.

Дабы разрешить проблему недобора новобранцев, начальство Военно-воздушных сил решилось на серьезные послабления к будущим пилотам. Теперь лишний вес - это не проблема для потенциальных вояк.

С этого года будущим пилотам-мужчинам можно иметь до 26% жира, а для дам послабление еще больше - 36%. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы по набору персонала ВВС Лесли Браун.

Ранее критерии были строже, 20% для мужчин и 28% для женщин. Она отметила, что это - не снижение стандартов, а подстраивание их под общую политику Министерства обороны. А благодаря таким поблажкам удастся увеличить количество желающих вступить в ряды военнослужащих.

По оценкам CDC, в 2020 году ожирением страдали 19% военнослужащих, находящихся на действительной службе, по сравнению с 16% в 2015 году. Ну а по состоянию на 2018 год 71% молодых людей в США не смогли бы присоединиться к вооруженным силам, если бы захотели, всё из-за "завышенных" требований по физической подготовке.

Центры по контролю и профилактике заболеваний внезапно обнаружили , что в период с 2017 по 2020 год 41,9% взрослых в США страдали ожирением.


И к слову, в ВМФ США уже набирают толстеньких матросов по той же причине - стройные и атлетичные заканчиваются.



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Метки: ВВС США   США   авиация   боевая авиация   ожирение   толстый пилот   
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10  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
У них есть голливуд ))) Пока он фунциклирует - армия янки не победима ))))
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3k
Могвай 19 минут назад
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18k
Александр 42 минуты назад
1) Нужно будет грузить на одну бомбу меньше, ибо одна и так в салоне будет сидеть.

2) В случае чего, катапульта теперь будет через днище работать.

3) Появятся новые фигуры пилотажа, так как развесовка центра тяжести теперь смещена к носу самолета.

4)Инженерам придется попотеть и придумать куда встроить бардачок с гамбургерами...

5)... и доп цистерна для колы, которую будет эскортом возить авиазаправщик.

6)Комбинезон пилота станет более многофункциональным: комбез-палатка-чехол истребителя.

7) В ремонтных мастерских по починке уставших движков и других агрегатов появится новый девиз: "Гравитация бессердечная сука"

8) Хоть с набором высоты будут проблемы, но пикирование сможет удивить "Кинжалы" с их +\- 10 махами.

9) Штатный набор авиаитехников на авиабазах сменится со стремянки, на погрузчик.

10) Если по какой то причине такого пилота возьмут в плен и ради прикола предложат обмен на золото, равный весу пилота- США обменяет не более 4 пилотов, и то потому что немного одолжит золота в Германии....

Продолжение в следующей серии....
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1k
K_II_T 52 минуты назад
У них там мобилизация начинается?
Или куда 100%-41.9%=58.1% худых делось?
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11k
Shtoppi 56 минут назад
<<...начальство Военно-воздушных сил решилось на серьезные послабления к будущим пилотам. Теперь лишний вес - это не проблема для потенциальных вояк.>>
---------
размер кабины самолета тоже не проблема, куда эта жирная е_анина не влезет или самолетам тоже послабление сделают - разрешат растягиваться под размер летуна? )))))))))))))))))
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2k
Lexx 57 минут назад
"Толстеньких" мля... Так и скажите: "Жиробасов"! Или они от обиды сопельками захлебнутся?
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16k
Alex Час назад
Ну унас лётчики тоже не "томы-крузы" За полёт по несколько кг теряют, а что в небе вытворяют....
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822
Гера Час назад
С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек наш военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и калек в районе, даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Столько лет уже прошло, а они ещё где-то чудят!
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63
Obrval 2 часа назад
Ну, всё. Теперь нам победить их - раз плюнуть. Уверен, чно к началу следующего года штаты капитулируют.
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