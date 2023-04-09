Толстеньких новобранцев будут принимать в ВВС США

Министерство обороны США призналось в кадровом кризисе у боевой авиации.
Дабы разрешить проблему недобора новобранцев, начальство Военно-воздушных сил решилось на серьезные послабления к будущим пилотам. Теперь лишний вес - это не проблема для потенциальных вояк.
С этого года будущим пилотам-мужчинам можно иметь до 26% жира, а для дам послабление еще больше - 36%. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы по набору персонала ВВС Лесли Браун.
Ранее критерии были строже, 20% для мужчин и 28% для женщин. Она отметила, что это - не снижение стандартов, а подстраивание их под общую политику Министерства обороны. А благодаря таким поблажкам удастся увеличить количество желающих вступить в ряды военнослужащих.
По оценкам CDC, в 2020 году ожирением страдали 19% военнослужащих, находящихся на действительной службе, по сравнению с 16% в 2015 году. Ну а по состоянию на 2018 год 71% молодых людей в США не смогли бы присоединиться к вооруженным силам, если бы захотели, всё из-за "завышенных" требований по физической подготовке.
Центры по контролю и профилактике заболеваний внезапно обнаружили , что в период с 2017 по 2020 год 41,9% взрослых в США страдали ожирением.
И к слову, в ВМФ США уже набирают толстеньких матросов по той же причине - стройные и атлетичные заканчиваются.
Источник:
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2) В случае чего, катапульта теперь будет через днище работать.
3) Появятся новые фигуры пилотажа, так как развесовка центра тяжести теперь смещена к носу самолета.
4)Инженерам придется попотеть и придумать куда встроить бардачок с гамбургерами...
5)... и доп цистерна для колы, которую будет эскортом возить авиазаправщик.
6)Комбинезон пилота станет более многофункциональным: комбез-палатка-чехол истребителя.
7) В ремонтных мастерских по починке уставших движков и других агрегатов появится новый девиз: "Гравитация бессердечная сука"
8) Хоть с набором высоты будут проблемы, но пикирование сможет удивить "Кинжалы" с их +\- 10 махами.
9) Штатный набор авиаитехников на авиабазах сменится со стремянки, на погрузчик.
10) Если по какой то причине такого пилота возьмут в плен и ради прикола предложат обмен на золото, равный весу пилота- США обменяет не более 4 пилотов, и то потому что немного одолжит золота в Германии....
Продолжение в следующей серии....
Или куда 100%-41.9%=58.1% худых делось?
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размер кабины самолета тоже не проблема, куда эта жирная е_анина не влезет или самолетам тоже послабление сделают - разрешат растягиваться под размер летуна? )))))))))))))))))