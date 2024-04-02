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Чего только не бывает в мире: необычные фото со всего света

Чего только не бывает в мире: необычные фото со всего света

Автор:
02 апреля 2024 13:04
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вокруг света   интересно   необычные фото   удивительное рядом   факты   фотографии из соцсетей   
1681
31

Если вы искали повод сделать перерыв, то считайте этот пост знаком! Самое время отдохнуть от ежедневных забот и погрузиться в свежую порцию странных, милых и любопытных фотографий со всего интернета.

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10. Близнецы Джош и Джереми женились на близняшках Бриттани и Бриане. У пар одновременно родились мальчики. Хотя они двоюродные братья, генетически они скорее родные. Семьи живут в одном домее

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   интересно   необычные фото   удивительное рядом   факты   фотографии из соцсетей   
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6  комментариев
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30k
BuG 41 минуту назад
Рок над Волгой 2013. Посетило до 700 000 человек. Никогда не видел такого количества уличных сортиров! :)
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2k
Stargazer 37 минут назад
мля... сколько можно путать поссумов с опоссумами
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30k
Serg2001 40 минут назад
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114
RD 2 часа назад
Вот оно где, дерево:

https://maps.app.goo.gl/ZLst83gtFe2FjF7c8https://maps.app.goo.gl/ZLst83gtFe2FjF7c8
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Любопытно, оказывается розовый кузнечик нечто вроде альбиноса мира кузнечиков.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1278 постов (1205 в горячем)

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