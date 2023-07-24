Груминг не удался: 30 животных, которых не очень удачно подстригли

Груминг может понадобиться нашим питомцам для разных целей, но в основном — чтобы поухаживать за шёрсткой, постричь и сделать из них красавчиков! Однако, навести красоту получается не всегда, и не у всех грумеров. Посмотрим на не совсем удачные примеры груминга, после которых хозяева не сразу узнали своих любимцев.