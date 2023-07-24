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Груминг не удался: 30 животных, которых не очень удачно подстригли

Груминг не удался: 30 животных, которых не очень удачно подстригли

Автор:
24 июля 2023 20:28
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   груминг   животные   забавные животные   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Груминг может понадобиться нашим питомцам для разных целей, но в основном — чтобы поухаживать за шёрсткой, постричь и сделать из них красавчиков! Однако, навести красоту получается не всегда, и не у всех грумеров. Посмотрим на не совсем удачные примеры груминга, после которых хозяева не сразу узнали своих любимцев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Фотографии   груминг   животные   забавные животные   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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2  комментария
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15k
Краюхин Тихон Час назад
некоторые фото как мне кажется, это не до конца постриженные животинки
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18k
Алексей Теуш 43 минуты назад
Подстриженные коты попадают в категорию "Мой хозяин - идиот!"
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