Груминг не удался: 30 животных, которых не очень удачно подстригли

Автор:
24 июля 2023 20:28
Груминг может понадобиться нашим питомцам для разных целей, но в основном — чтобы поухаживать за шёрсткой, постричь и сделать из них красавчиков! Однако, навести красоту получается не всегда, и не у всех грумеров. Посмотрим на не совсем удачные примеры груминга, после которых хозяева не сразу узнали своих любимцев.
1. Бородатый джентльмен после груминга
2. "Почему мой пёс после стрижки выглядит как эмо"
5. Это что, маленький тюлень?
8. "Моего пса постригли. Отказываюсь верить, что это одна и та же собака"
9. Кот, вернувшийся от грумера: "Ты за это заплатишь, человек"
10. Зачем с ним это сделали?
12. Котэ недоволен сложившимися обстоятельствами
13. "Уверена, что мой пёс написал бы плохой отзыв этому грумеру"
14. Этот парень тоже не в восторге от стрижки
16. Пёс, кажется, понял смысл жизни после грумера
17. "Что они сделали с моей собакой?"
19. "Хозяева попросили сделать такую стрижку"
21. Грумер слегка напортачил
22. Получилась собака с мини-головой
23. Вот почему я боюсь ходить к парикмахеру...
25. "Мой пёс теперь - овца"
26. "Грумеры побрили моего бедного хаски, хотя я просил просто немного подстричь шерстку"
27. Из бедного кота хотели сделать дракона
28. "Всегда уточняйте, какую стрижку хотите для собаки, иначе получится что-то такое.."
30. Ещё одна странная стрижка
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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