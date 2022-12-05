Загримированная под нищенку женщина спокойно брала самых опасных преступников знаменитой Лиговки

Средоточие криминальной жизни Петрограда – знаменитая Лиговка. Район дешевых ночлежек, публичных домов, сомнительных забегаловок – с таким послужным списком он был просто обречён стать местом сбора преступных элементов разного уровня.
Шпана, воры, хулиганы, жулики – кто здесь только не обретался. В 1926 году преступный гнойник, кажется, лопнул, достигнув критической массы безнаказанности: большая компания местной гопоты поймала 19-летнюю девушку и всей толпой поглумилась над несчастной в одном из парков.
К чести правоохранительных органов, абсолютно всех насильников поймали. Судили. Десяток негодяев отправился в небезызвестные Соловецкие лагеря, а еще семеро на тот свет: их приговорили к высшей мере. Собственно, этих преступлений поубавилось бы и в наши дни, выноси суды решения о таком строгом наказании.
Ответная реакция местной «элиты» не заставила себя ждать: мстим за своих. Огнем негодования, в смысле, настоящим пламенем полыхнули два завода – сталелитейный и чугунный. Преступники вели себя нагло в последующие два года. И даже создали свою собственную организацию – «Союз советских хулиганов», члены которой нападали на милиционеров. Но потом все изменилось.
Паулина Онушонок имела более чем впечатляющий послужной список: революционное подполье, участие в штурме Зимнего, работа в разведке и ВЧК. Поэтому более подходящей кандидатуры на должность главы Кингисеппского районного отдела милиции было не найти. За год вверенное ей подразделение стало лучшим по показателям в области. И в его ведение передали злополучную Лиговку.
Из воспоминаний Паулины Онушонок:
Я очень переживала, когда мне сказали лично явиться к Кирову. Я думаю: что случилось? И вот он сказал: «Как вы думаете, Паулина Ивановна, а вот могли бы вы стать начальником милиции в Ленинграде?» Я испугалась. На службе в милиции Кингисеппа я не видела женщин. Там все сильные мужчины, ну а я же маленькая.
Складывалось впечатление, что после ССХ бандиты совершенно перестали бояться милиции. И с этим надо было что-то делать. И Паулина сделала. Днем это была строгая женщина в форме. А с приходом темноты она облачалась в лохмотья и шла совершать обход по местным притонам. На неприметную нищенку, тихонько сидящую в углу ночлежки, криминальные авторитеты обращали внимания не больше, чем на случайно прошмыгнувшую мышь. И зря. После каждой ночной вылазки Онушонок была в курсе бандитских планов и организовывала облавы в нужном месте.
Буквально за три месяца ключевые персоны были выловлены и посажены за решетку. Но Паулина понимала, что, сколько их не лови, меньше не станет. Нужны упредительные меры. И женщина инициировала создание детских комнат милиции, где детям и подросткам раздавали игрушки и книги и параллельно проводили разъяснительные беседы. Немалый вклад она внесла и в создание системы общежитий для бездомных и беспризорных людей, где им еще и оказывали помощь с работой.
Постепенно криминальная слава Лиговского проспекта осталась в прошлом. А сам район трансформировался в «рабочий бульвар». Примечательно, что у Паулины с супругом Дмитрием, с которым она познакомилась еще в бытность членства в подпольном марксистском кружке, своих детей не было. Но это не помешало воспитать им шестерых приемных, что вне зависимости от времени и эпохи само по себе подвиг. Дмитрий Федорович скончался намного раньше. А Паулина Ивановна прожила до более чем солидного возраста и ушла из жизни, отметив 90-летие, до последних дней сохранив кристальную ясность мышления.
Источник:
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А я вот думаю, что скорее Дмитрий Юрич прав.