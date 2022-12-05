Загримированная под нищенку женщина спокойно брала самых опасных преступников знаменитой Лиговки

Постепенно криминальная слава Лиговского проспекта осталась в прошлом. А сам район трансформировался в «рабочий бульвар». Примечательно, что у Паулины с супругом Дмитрием, с которым она познакомилась еще в бытность членства в подпольном марксистском кружке, своих детей не было. Но это не помешало воспитать им шестерых приемных, что вне зависимости от времени и эпохи само по себе подвиг. Дмитрий Федорович скончался намного раньше. А Паулина Ивановна прожила до более чем солидного возраста и ушла из жизни, отметив 90-летие, до последних дней сохранив кристальную ясность мышления.