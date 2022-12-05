FISHKINET
Сообщество Криминал 1506 постов • 322 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Загримированная под нищенку женщина спокойно брала самых опасных преступников знаменитой Лиговки

Загримированная под нищенку женщина спокойно брала самых опасных преступников знаменитой Лиговки

Автор:
05 декабря 2022 12:07
Сообщество : Криминал
Метки: Лиговка   Лиговский проспект   Паулина Ивановна Онушонок   Петроград   криминал   маскировка   милиция   нищенка   преступность   результат   
1708
10

Средоточие криминальной жизни Петрограда – знаменитая Лиговка. Район дешевых ночлежек, публичных домов, сомнительных забегаловок – с таким послужным списком он был просто обречён стать местом сбора преступных элементов разного уровня.

×
×

Шпана, воры, хулиганы, жулики – кто здесь только не обретался. В 1926 году преступный гнойник, кажется, лопнул, достигнув критической массы безнаказанности: большая компания местной гопоты поймала 19-летнюю девушку и всей толпой поглумилась над несчастной в одном из парков.

К чести правоохранительных органов, абсолютно всех насильников поймали. Судили. Десяток негодяев отправился в небезызвестные Соловецкие лагеря, а еще семеро на тот свет: их приговорили к высшей мере. Собственно, этих преступлений поубавилось бы и в наши дни, выноси суды решения о таком строгом наказании.

Ответная реакция местной «элиты» не заставила себя ждать: мстим за своих. Огнем негодования, в смысле, настоящим пламенем полыхнули два завода – сталелитейный и чугунный. Преступники вели себя нагло в последующие два года. И даже создали свою собственную организацию – «Союз советских хулиганов», члены которой нападали на милиционеров. Но потом все изменилось.

Паулина Онушонок имела более чем впечатляющий послужной список: революционное подполье, участие в штурме Зимнего, работа в разведке и ВЧК. Поэтому более подходящей кандидатуры на должность главы Кингисеппского районного отдела милиции было не найти. За год вверенное ей подразделение стало лучшим по показателям в области. И в его ведение передали злополучную Лиговку.

Из воспоминаний Паулины Онушонок:

Я очень переживала, когда мне сказали лично явиться к Кирову. Я думаю: что случилось? И вот он сказал: «Как вы думаете, Паулина Ивановна, а вот могли бы вы стать начальником милиции в Ленинграде?» Я испугалась. На службе в милиции Кингисеппа я не видела женщин. Там все сильные мужчины, ну а я же маленькая.

Складывалось впечатление, что после ССХ бандиты совершенно перестали бояться милиции. И с этим надо было что-то делать. И Паулина сделала. Днем это была строгая женщина в форме. А с приходом темноты она облачалась в лохмотья и шла совершать обход по местным притонам. На неприметную нищенку, тихонько сидящую в углу ночлежки, криминальные авторитеты обращали внимания не больше, чем на случайно прошмыгнувшую мышь. И зря. После каждой ночной вылазки Онушонок была в курсе бандитских планов и организовывала облавы в нужном месте.

Буквально за три месяца ключевые персоны были выловлены и посажены за решетку. Но Паулина понимала, что, сколько их не лови, меньше не станет. Нужны упредительные меры. И женщина инициировала создание детских комнат милиции, где детям и подросткам  раздавали игрушки и книги и параллельно проводили разъяснительные беседы. Немалый вклад она внесла и в создание системы общежитий для бездомных и беспризорных людей, где им еще и оказывали помощь с работой.

Постепенно криминальная слава Лиговского проспекта осталась в прошлом. А сам район трансформировался в «рабочий бульвар». Примечательно, что у Паулины с супругом Дмитрием, с которым она познакомилась еще в бытность членства в подпольном марксистском кружке, своих детей не было. Но это не помешало воспитать им шестерых приемных, что вне зависимости от времени и эпохи само по себе подвиг. Дмитрий Федорович скончался намного раньше. А Паулина Ивановна прожила до более чем солидного возраста и ушла из жизни, отметив 90-летие, до последних дней сохранив кристальную ясность мышления.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Лиговка   Лиговский проспект   Паулина Ивановна Онушонок   Петроград   криминал   маскировка   милиция   нищенка   преступность   результат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
Хельги 3 минуты назад
Абсолютно всех насильников поймали. Судили. Десяток негодяев отправился в небезызвестные Соловецкие лагеря, а еще семеро на тот свет: их приговорили к высшей мере. Собственно, этих преступлений поубавилось бы и в наши дни, выноси суды решения о таком строгом наказании.
А я вот думаю, что скорее Дмитрий Юрич прав.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки
Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
Пурпурная лягушка: Кудахчет, живёт глубоко под землёй и выглядит как гнилая картошка. 120 млн лет безупречного выживания!
Пурпурная лягушка: Кудахчет, живёт глубоко под землёй и выглядит как гнилая картошка....
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#животные#страна#кино#позитив#улыбнуло#в мире#конфликт
#люди#фотографии#картинки#шоу бизнес#автомобили#автомир#Приколы#Разное#драка#Интересные
#интересно#Юмор#факты#удивительно#забавно#Прикол#сатира#подборка#актеры#маразм
«Девятая клетка» под Каменным мостом: чем известно это жутковатое место? «Девятая клетка» под Каменным мостом: чем известно это жутковатое место? Грабитель банка использовал нестандартную раскраску лица Грабитель банка использовал нестандартную раскраску лица Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно Грузинская стезя вора в законе Грузинская стезя вора в законе Гроза Лиговки: легендарная милиционерка Гроза Лиговки: легендарная милиционерка

На что жалуетесь?

Вернуться