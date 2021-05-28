Собственно, так и есть: Грузия стала родной матерью для многочисленных воров в законе. Джаба Иоселиани, подготовивший приход к власти Эдуарда Шеварднадзе и даже занимавший одно время второй по значимости пост в стране, отбывал заключение с 1943 года. В период его пребывания у власти Грузия очень криминализировалась. Считается, что именно местные «законники» поспособствовали становлению и закреплению воровских традиций, как то: не иметь семьи, имущества, обязательно отбыть срок.

Среди грузин такой статус стал считаться почетным и начал продаваться за деньги. Причем немалые. Чтобы обойти требования и стать «апельсином», как называют купивших право называться вором в законе, желающим приходилось расставаться с суммой, эквивалентной 1 млн. евро.