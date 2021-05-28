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Грузинская стезя вора в законе

Грузинская стезя вора в законе (3 фото)

Автор:
28 мая 2021 11:41
Сообщество : Криминал
Метки: вор в законе   грузин   грузия   клан   криминал   почемучка   преступность   
2968
3

Эта своеобразная культура сформировалась таким образом, что в основной массе воры в законе грузины. Чем обусловлена экспансия криминальной сферы представителями этой национальности?

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Метки: вор в законе   грузин   грузия   клан   криминал   почемучка   преступность   
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689
Monher 2 часа назад
Белиберда сплошная.!
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691
Александр 37 минут назад
Очень примечательно, что ЕС был против этого закона !!!
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1k
Andrey Час назад
под правило: нет семьи, имущества и отсидел, попадает половина бомжей, они тоже воры в законе?
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9k
Kucher Час назад
Друг мой из Кахетии во все корки ругает Сукашвилу, кроме как за этот закон. Именно за него - хвалит.
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762
KevinSmith 2 часа назад
Распространение в России воров грузинского происхождения и их неуемная активность во многом обусловлены банальным... НЕТ, не территориальным фактором, а простым НЕЖЕЛАНИЕМ силовых структур искоренить эту проблему ( хотя даже клоуну Саакашвили это удалось сделать легко ).
Это как в армии дедовщина, которая существовала в Советской армии десятки лет ( поскольку младшим офицерам было лень наводить порядок в подразделении самим и они решали все вопросы через дедов ). Но когда была проявлена воля, дедовщину искоренили практически полностью.
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460
Карл Такойто 2 часа назад
Почему грузины? Может потому что Сталин был грузином,ведь именно при нём и появилась каста воров в законе в уголовной иерархии. По тюрьмам,по лагерям да на каторге в то время много народу было,и была потребность их как то контролировать изнутри у спецслужб и у государства,так и появились воры в законе
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