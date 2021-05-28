Эта своеобразная культура сформировалась таким образом, что в основной массе воры в законе грузины. Чем обусловлена экспансия криминальной сферы представителями этой национальности?
Собственно, так и есть: Грузия стала родной матерью для многочисленных воров в законе. Джаба Иоселиани, подготовивший приход к власти Эдуарда Шеварднадзе и даже занимавший одно время второй по значимости пост в стране, отбывал заключение с 1943 года. В период его пребывания у власти Грузия очень криминализировалась. Считается, что именно местные «законники» поспособствовали становлению и закреплению воровских традиций, как то: не иметь семьи, имущества, обязательно отбыть срок.
Среди грузин такой статус стал считаться почетным и начал продаваться за деньги. Причем немалые. Чтобы обойти требования и стать «апельсином», как называют купивших право называться вором в законе, желающим приходилось расставаться с суммой, эквивалентной 1 млн. евро.
Заставить горячих ребят поумерить свой пыл и аппетиты смог, как ни странно, Михаил Саакашвили. Именно во время его пребывания у власти с ворами начали бороться. И, надо сказать, достаточно эффективно, путем принятия специального нормативно-правового акта. «Закон о принадлежности к «воровскому миру» позволяет привлекать к уголовной ответственности только за сам факт принадлежности к нему, отправляя представителя воровской масти за решетку на срок от 5 до 8 лет.
Евросоюз попытался оспорить данный закон как антигуманный, но потом оставил затею, убедившись, что схема, несмотря на жесткость, действительно работает. Необходимость внедрения таких мер обусловлена тем фактом, что на период начала двухтысячных все структуры (и властные не были исключением) в стране были коррумпированы, и игнорирование этого факта могло привести к полной и безвозвратной криминализации страны.
Распространение в России воров грузинского происхождения и их неуемная активность во многом обусловлены банальным территориальным фактором: большая площадь позволяет неплохо скрываться, запуская различные криминальные схемы, на которых можно заработать. Возвращаться же в родные пенаты преступники категорически не желают, до смерти боясь экстрадиции.
У представителей этой национальности, как и других кавказцев, ярко выражена клановость. И свои интересы они отстаивают массово, сообща. Это во многом упрощает закрепление и формирование преступных связей в самых разных странах. За исключением, пожалуй, родной, где, несмотря на отсутствие Саакашвили, продолжает работать его закон.
Источник:
- Армянский аферист через интернет "короновал" российских подростков
- Казнь преемника криминального авторитета Япончика попала на видео
- Главного вора в законе арестовали в Москве
- Воровской мир определился с новым топ-менеджером: выборы, интриги и закулисье
- В фитнес-центре Москвы застрелили вора в законе Альберта Рыжего: видео
Понравилось22
Это как в армии дедовщина, которая существовала в Советской армии десятки лет ( поскольку младшим офицерам было лень наводить порядок в подразделении самим и они решали все вопросы через дедов ). Но когда была проявлена воля, дедовщину искоренили практически полностью.