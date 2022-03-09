Гроза Лиговки: легендарная милиционерка

Паулина Ивановна родилась в 1892 году в небольшом поселке на территории современной Латвии (тогда это была Лифляндская губерния). Отец девочки, Ян Сеглин, был простым крестьянином, и вместе с женой был вынужден батрачить на немецкого барона.

Денег у семьи не было, поэтому Паулина с самого юного возраста работала. Когда наступил год первой русской революции, ей было всего 13 лет. Братья девочки были революционерами, и они же подняли в их поселке восстание батраков. Зрелище было страшное: усадьбы баронов горели, а их имущество уходило к таким же беднейшим слоям населения.

Паулина не оставалась в стороне. Она тоже активно участвовала в бунтах.

Увы, революции в 1905 году не суждено было свершиться. В конце концов бедные революционеры уступили царским войскам. Братья Паулины оба погибли: один в схватке, а другого казнили. Отца тоже выгнали из дома за связь с революционерами.

В итоге вся семья была вынуждена уехать в Ригу. Там они подрабатывали на рыбоконсервный завод, а затем Паулина устраивается на типографию «Розе» и становится участницей марксистского кружка. Если раньше она занималась поджогами, то теперь была видной деятельницей в революционно-ленинском движении Риги. Там же она знакомится со своим будущим мужем, Дмитрием Онушонком.