Медведица следит из леса, что малыши творят на дороге

С давних пор медведей считают хозяевами леса. Своими размерами и довольно уравновешенным характером они завоевали людское уважение. Бурые мишки достигают 2,5 метра в длину и весят около 350 килограммов. Маленькие медвежата рождаются в комфортно обустроенной берлоге. Место их пребывания обычно спрятано под камнями, в расщелинах, пещерах или в зарослях кустарников. Мишки застилают его мхом, сухой листвой или хвойными ветками.

Материнский инстинкт у медведей формируется в процессе воспитания малышей. Роды бывают ежегодно, но в помете обычно бывает всего 1-2 новорожденных. Детки появляются слепыми, глухими, беззубыми и практически голыми. Они сильно нуждаются в заботе мамы и без нее не выживут. До 4 месяцев детеныши только спят и сосут жирное молоко матери. В момент выхода из берлоги малыши уже видят, слышат и имеют вес, в 5 раз превышающий массу при родах.