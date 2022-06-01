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Медведица следит из леса, что малыши творят на дороге

Медведица следит из леса, что малыши творят на дороге

Автор:
01 июня 2022 09:16
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведица   медвежата   природа   фото   
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Считается, что медведи занимают третье место по активности заботы о своем потомстве, а перед ними лишь человек и приматы. И такую высокую оценку косолапые получили неслучайно. Только взгляните, как мама-медведица учит своих малышей переходить через дорогу!

С давних пор медведей считают хозяевами леса. Своими размерами и довольно уравновешенным характером они завоевали людское уважение. Бурые мишки достигают 2,5 метра в длину и весят около 350 килограммов. Маленькие медвежата рождаются в комфортно обустроенной берлоге. Место их пребывания обычно спрятано под камнями, в расщелинах, пещерах или в зарослях кустарников. Мишки застилают его мхом, сухой листвой или хвойными ветками.

Материнский инстинкт у медведей формируется в процессе воспитания малышей. Роды бывают ежегодно, но в помете обычно бывает всего 1-2 новорожденных. Детки появляются слепыми, глухими, беззубыми и практически голыми. Они сильно нуждаются в заботе мамы и без нее не выживут. До 4 месяцев детеныши только спят и сосут жирное молоко матери. В момент выхода из берлоги малыши уже видят, слышат и имеют вес, в 5 раз превышающий массу при родах.

Ученые выявили, что лучше медведей заботятся о своем потомстве только человек и приматы. Они всегда внимательны к потребностям малышей и отлично адаптируют их к жизни. Постоянно находясь рядом с мамой, медвежата активно познают внешний мир и учатся всем элементарным навыкам выживания. В первое время они питаются зеленью и насекомыми, а уже после смены молочных зубов пробуют более грубую пишу.

Терпению медведицы позавидует любая мама. Малыши постоянно проказничают, дерутся, лазают по деревьям и суют свою любопытную морду в каждую норку. Основной задачей мамы становится обучение медвежат самостоятельной жизни в дикой природе. В этот период медведи показывают, как правильно ловить рыбу, добывать орехи и ягоды, раскапывать муравейники и защищаться от врагов. Часто медвежата остаются с мамой до 3 лет. Встреч с медведицей людям лучше избегать. Вставая на защиту своего потомства, она может даже убить.

Автор данного видео сумел запечатлеть момент перехода медведицы и четырех медвежат через автомобильное шоссе. Терпеливая мамочка упорно ждала в лесу, когда нерешительные малыши самостоятельно победят препятствие. Медвежата кричали, ждали помощи от матери, но упорно шли вперед. Медведица тем временем внимательно следила за их действиями, но не вмешивалась, ведь только так они могут научиться чему-то важному. Наконец крохам успешно удалось преодолеть широкую по их меркам полосу асфальта и присоединиться к семье.

Все подробности забавной истории можно увидеть в видеоролике.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   медведица   медвежата   природа   фото   
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1  комментарий
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DDM 15 минут назад
Маме бы самой подучить правила, а потом давать уроки. Нельзя переходить дорогу на слепом повороте!
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