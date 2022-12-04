«Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся Михаил Пуговкин

6.

Атамана Грициана Таврического сыграл Григорий Абрикосов, а его экранным родителем стал настоящий отец – народный артист Андрей Абрикосов. Как ни странно, дольше всего искали Михаила Пуговкина. Дело в том, что в роли Яшки-артиллериста режиссер с самого начала видел только Пуговкина и никого другого. На эту роль его утвердили заочно, даже без кинопроб.



Но у ассистента режиссера было иное мнение на этот счет. Он очень хотел продвинуть на роль Яшки кого-то из своих знакомых. И несколько недель водил режиссера за нос. Делал вид, будто Пуговкина не может найти. То его нет в Москве, то он на съемках. Словом, потерялся актер и все тут.