«Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся Михаил Пуговкин

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Эта комедия о том, как в отдельно взятом украинском селе боролись за власть красные и белые, была снята к 50-летию Октябрьской революции на основе старой одноименной оперетты. Фильм стал одним из самых любимых у зрителей и занял пятое место за всю историю отечественного кинопроката. Секрет успеха этой киноленты прост – великолепная постановка, блистательная актерская игра, море юмора и, конечно же, отличное музыкальное сопровождение.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Поскольку события фильма происходят на территории Украины, то постановку картины Госкино хотело доверить студии имени Довженко. Кто как не киевляне лучше всех могли знать национальный колорит, и все тонкости местного юмора. Однако руководство киностудии предложение отклонило. Местные чиновники сочли эту историю слишком несерьезной, чтобы снимать ее на Украине, да еще и в честь юбилея революции.
2.
Тогда сценарий передали на Ленфильм, и за производство фильма взялся режиссер Андрей Тутышкин. Прочитав сценарий, он быстро определился с актерами на ключевые роли. Но срослось далеко не со всеми. Роль Назара сразу же получил Владимир Самойлов.
3.
А вот его экранную супругу должна была сыграть ленинградская актриса Людмила Люлько.
С ней уже отсняли несколько павильонных эпизодов. Все шло хорошо. Но потом женщина тяжело заболела, и пришлось срочно искать замену. Тогда Тутышкин пригласил на пробы Людмилу Алфимову и других актрис. Когда Алфимову загримировали и нарядили в костюм ее героини, режиссер сразу понял: вот она, его «солдатка София».
С ней уже отсняли несколько павильонных эпизодов. Все шло хорошо. Но потом женщина тяжело заболела, и пришлось срочно искать замену. Тогда Тутышкин пригласил на пробы Людмилу Алфимову и других актрис. Когда Алфимову загримировали и нарядили в костюм ее героини, режиссер сразу понял: вот она, его «солдатка София».
4.
На роль дочери Яринки уже утвердили Ларису Голубкину. Но вместо съемок та укатила в командировку в Японию. И очень подвела всю группу. Найти нужную замену помог случай. Однажды ассистент режиссера увидел на пороге театрального института плачущую студентку Валентину Николаенко. Девчушка горевала, что за съемки в кино ее отчислили из театрального вуза. Но, как говорят, все, что не происходит, делается к лучшему. Валя успешно прошла пробы и идеально попала в образ Яринки.
5.
Адъютантом Попандопуло стал одесский комедийный артист Михаил Водяной. Режиссер заметил его в роли Мишки Япончика в фильме «Эскадра уходит на запад» и не прогадал. Его адъютант стал одним из самых колоритных и запоминающихся персонажей «Свадьбы в Малиновке». А его меткие, остроумные фразы быстро разошлись на цитаты, которыми многие из нас разговаривают до сих пор.
6.
Атамана Грициана Таврического сыграл Григорий Абрикосов, а его экранным родителем стал настоящий отец – народный артист Андрей Абрикосов. Как ни странно, дольше всего искали Михаила Пуговкина. Дело в том, что в роли Яшки-артиллериста режиссер с самого начала видел только Пуговкина и никого другого. На эту роль его утвердили заочно, даже без кинопроб.
Но у ассистента режиссера было иное мнение на этот счет. Он очень хотел продвинуть на роль Яшки кого-то из своих знакомых. И несколько недель водил режиссера за нос. Делал вид, будто Пуговкина не может найти. То его нет в Москве, то он на съемках. Словом, потерялся актер и все тут.
Но у ассистента режиссера было иное мнение на этот счет. Он очень хотел продвинуть на роль Яшки кого-то из своих знакомых. И несколько недель водил режиссера за нос. Делал вид, будто Пуговкина не может найти. То его нет в Москве, то он на съемках. Словом, потерялся актер и все тут.
7.
В конце концов Тутышкин позвонил Пуговкину сам. Выяснилось, что Михаил Иванович никуда не терялся, все это время находился в Москве и как раз был совершенно свободен. Артист с удовольствием принял приглашение и тут же вылетел на съемки.
8.
С Пуговкиным была связана еще одна забавная история. Помните его фееричный танец с Зоей Федоровой «В ту степь»? Ставила его балетмейстер Галина Шеховская. В фильме танцевальный номер длится лишь минуту. Но репетировать его пришлось полтора месяца. Федорова не всегда могла присутствовать на репетициях. Но Пуговкин не терялся и использовал в ее отсутствие… швабру.
9.
Основная часть съемок проходила на территории нескольких сел Полтавщины. Часть сцен снимали в реальном селе Малиновка Харьковской области. В массовках принимали участие почти все местные жители. Кто-то приносил с собой собственных уток и гусей – для пущего колорита.
Михаил Пуговкин позже очень тепло вспоминал работу над фильмом. Вместе с женой он снимал комнату в городе Лубны. Хозяйка оказалась очень хлебосольной и гостеприимной. Каждый вечер устраивала чаепитие для дорогих гостей, угощала домашним вареньем. На столе был душистый свежеиспеченный хлебушек. Вокруг дома – густой яблоневый сад. В селах, где проходили съемки, жили и другие актеры, подружившись с местными жителями. И угощались они не только чаем с вареньем, но и кое-чем покрепче. Поэтому дисциплина на съемках иногда хромала.
Михаил Пуговкин позже очень тепло вспоминал работу над фильмом. Вместе с женой он снимал комнату в городе Лубны. Хозяйка оказалась очень хлебосольной и гостеприимной. Каждый вечер устраивала чаепитие для дорогих гостей, угощала домашним вареньем. На столе был душистый свежеиспеченный хлебушек. Вокруг дома – густой яблоневый сад. В селах, где проходили съемки, жили и другие актеры, подружившись с местными жителями. И угощались они не только чаем с вареньем, но и кое-чем покрепче. Поэтому дисциплина на съемках иногда хромала.
10.
Некоторые сцены снимали в селе Пески все той же Полтавской области, на территории усадьбы помещика Щербатова. Сегодня эта усадьба находится в полуразрушенном состоянии. Но пожилые местные жители любят вспоминать, как в молодости лихо отплясывали в массовках.
Фильм в свое время посмотрели почти 75 млн зрителей. По своей популярности «Свадьба в Малиновке» уступила лишь четырем советским кинокартинам – «Пираты XX века», «Москва слезам не верит», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Вот такое кино.
Фильм в свое время посмотрели почти 75 млн зрителей. По своей популярности «Свадьба в Малиновке» уступила лишь четырем советским кинокартинам – «Пираты XX века», «Москва слезам не верит», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Вот такое кино.
11.
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А так-то там понаснимали кучу довольно низкопробного говна (будем уж честными). Даже "Узбекфильм" снимал фильмы лучше.
"Годноту", любимую всей Страной, снимала Одесская киностудия и "Киевнаучфильм".
Помню Украину середины 80-х. Нормальные гостеприимные вменяемые люди. Как время и обстоятельства всё меняют.
И это восточная, сумская область... А про западную краину - было ещё хуже, по словам того же отчима(он хохол)
Пуговкин отплясывал после серьезного ранения на фронте, ему даже ходить больно было , а в приключениях Шурика как он исполнил!!!