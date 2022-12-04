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«Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся Михаил Пуговкин

«Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся Михаил Пуговкин

Автор:
04 декабря 2022 21:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   видео   интересно   кино   фотографии   
534
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Эта комедия о том, как в отдельно взятом украинском селе боролись за власть красные и белые, была снята к 50-летию Октябрьской революции на основе старой одноименной оперетты. Фильм стал одним из самых любимых у зрителей и занял пятое место за всю историю отечественного кинопроката. Секрет успеха этой киноленты прост – великолепная постановка, блистательная актерская игра, море юмора и, конечно же, отличное музыкальное сопровождение.
Интересного просмотра!

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Метки: СССР   актеры   видео   интересно   кино   фотографии   
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10  комментариев
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16k
Поручик 2 часа назад
"Свадьба в Малиновке" - это "лебединая песТня" студии Довженко. Ну, ещё пара-тройка фильмов есть.
А так-то там понаснимали кучу довольно низкопробного говна (будем уж честными). Даже "Узбекфильм" снимал фильмы лучше.
"Годноту", любимую всей Страной, снимала Одесская киностудия и "Киевнаучфильм".
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19k
Corvus Corax Час назад
Юганск, а что ж ты про Сличенко забыл? Или его роль в фильме слишком маленькая и незаметная? Или ты просто про него и не слышал никогда?
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89k
parallax 2 часа назад
"Михаил Пуговкин позже очень тепло вспоминал работу над фильмом. Вместе с женой он снимал комнату в городе Лубны. Хозяйка оказалась очень хлебосольной и гостеприимной. Каждый вечер устраивала чаепитие для дорогих гостей, угощала домашним вареньем... "

Помню Украину середины 80-х. Нормальные гостеприимные вменяемые люди. Как время и обстоятельства всё меняют.
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306
Z Z parallax Час назад
Хм. А я помню Украину середины 80-х по-другому... От дядьки:" Кацап - нормальное слово, а вот хохлы - ругательство"( я ж не мог промолчать, отвечал). Помню, как несколько соседей своим детям запрещали со мной общаться, т.к. я "москаль"; помню как в детском мире продавцы делали вид, что не понимают русский, пока отчим не начинал ругаться - ничего не продавали... И т.д.
И это восточная, сумская область... А про западную краину - было ещё хуже, по словам того же отчима(он хохол)
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397
Сергей parallax 55 минут назад
А ещё надо учитывать, что
Пуговкин отплясывал после серьезного ранения на фронте, ему даже ходить больно было , а в приключениях Шурика как он исполнил!!!
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17k
Вася 2 часа назад
Голубкина улетела в "командировку" в Японию ? так кровавый совок жеж, железный занавес и тотальные цензура и запреты
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