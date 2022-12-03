Вечеринка в метавселенной за 387 тыс евро обернулась провалом

Представьте, вы организовали вечеринку, и никто не пришёл. Это кошмар любого хозяина, а может быть, даже больше, если учесть, что на неё потратили почти 400 000 евро.
Департамент внешней помощи Европейской комиссии решил словить хайп на молодежной теме и организовал вечеринку в метавселенной. На это мероприятие щедро выделили не скромную сумму, а сама тусовка должна была длиться по меньшей мере сутки.
За это время организаторы надеялись «повысить осведомленность о том, что ЕС делает на мировой арене» среди 18–35-летних, кто активно пользуется «TikTok и Instagram*» и которым все равно на деятельность ЕС.
Согласитесь - план был надежный, как швейцарские часы.
На мега-тусу собралось аж 5 человек и один журналист Винс Чедвик. Именно он и слил в сеть грандиозный провал работы Департамента.
«После первоначальных бесед примерно с пятью другими людьми, которые появились, я остался один. Я один», — написал он в соцсети.
По отзывам тех, кто все же там побывал, платформа ужасно глючила и общаться с собеседниками было практически невозможно. Да и бог с ней, с этой метавселенной, главное бюджетные средства, выделенные на этот проект, были успешно освоены.
Источник:
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Вон кто-то даже танцует.
На сколько понимаю, это очень дорогое удовольствие. Нужно топовое железо.
И то, что на человека надевается.
С другой стороны тема связанная с обучением операторов с помощью вот этой штуки решается.
Наверное для пилотов удобно. Или там какая-нибудь лесозаготовительная техника типа харвестеров. Или комбайны.
я понимаю если б они каждому приглашенному купили VR очки(и че там еще надо) для собственно входа