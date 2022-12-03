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Вечеринка в метавселенной за 387 тыс евро обернулась провалом

Вечеринка в метавселенной за 387 тыс евро обернулась провалом

Автор:
03 декабря 2022 12:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вечеринка   ЕС   инвестиции   метавселенная   провал   цифровизация   
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Представьте, вы организовали вечеринку, и никто не пришёл. Это кошмар любого хозяина, а может быть, даже больше, если учесть, что на неё потратили почти 400 000 евро.

Департамент внешней помощи Европейской комиссии решил словить хайп на молодежной теме и организовал вечеринку в метавселенной. На это мероприятие щедро выделили не скромную сумму, а сама тусовка должна была длиться по меньшей мере сутки.


За это время организаторы надеялись «повысить осведомленность о том, что ЕС делает на мировой арене» среди 18–35-летних, кто активно пользуется «TikTok и Instagram*» и которым все равно на деятельность ЕС.

Согласитесь - план был надежный, как швейцарские часы.

На мега-тусу собралось аж 5 человек и один журналист Винс Чедвик. Именно он и слил в сеть грандиозный провал работы Департамента.


«После первоначальных бесед примерно с пятью другими людьми, которые появились, я остался один. Я один», — написал он в соцсети.

По отзывам тех, кто все же там побывал, платформа ужасно глючила и общаться с собеседниками было практически невозможно. Да и бог с ней, с этой метавселенной, главное бюджетные средства, выделенные на этот проект, были успешно освоены.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Вечеринка   ЕС   инвестиции   метавселенная   провал   цифровизация   
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10  комментариев
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32k
russger 13 минут назад
Я думал метавселенная это название какого-то центра или зала, а это онлайновая херотень? Ну неплохо попилили пару соток штук €
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1k
K_II_T 19 минут назад
В целом весело там.
Вон кто-то даже танцует.
На сколько понимаю, это очень дорогое удовольствие. Нужно топовое железо.
И то, что на человека надевается.
С другой стороны тема связанная с обучением операторов с помощью вот этой штуки решается.
Наверное для пилотов удобно. Или там какая-нибудь лесозаготовительная техника типа харвестеров. Или комбайны.
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1k
K_II_T Полчаса назад
А если-бы купили по мячику для школ. Хватило на 3000 школ.
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23k
Bar0 36 минут назад
Лучше бы пенсионерам раздали(с)
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3k
Трям 37 минут назад
Аффтар, а точно не эстонец? Тормозишь с постингом прям на 5 баллов! )))
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2k
poбт 41 минуту назад
эм
а на что они потрачены я не понял, это же виртуал б*лядь?
я понимаю если б они каждому приглашенному купили VR очки(и че там еще надо) для собственно входа
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225
KE2646 58 минут назад
У нас и покруче вечеринки устраивают на бюджетные деньги. Иногда для одного человека.
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