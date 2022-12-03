Вечеринка в метавселенной за 387 тыс евро обернулась провалом

Департамент внешней помощи Европейской комиссии решил словить хайп на молодежной теме и организовал вечеринку в метавселенной. На это мероприятие щедро выделили не скромную сумму, а сама тусовка должна была длиться по меньшей мере сутки.

За это время организаторы надеялись «повысить осведомленность о том, что ЕС делает на мировой арене» среди 18–35-летних, кто активно пользуется «TikTok и Instagram*» и которым все равно на деятельность ЕС.

Согласитесь - план был надежный, как швейцарские часы.