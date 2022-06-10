Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права?

Думаете, это гордость? Вероятно, в других странах с ним бы не церемонились, а здесь предлагают компенсацию. Или убеждения не продаются? Конечно же и вы не обрадуетесь, если через вашу дачу начнут прокладывать трубопровод. Думаю, что именно поэтому его и не станут прокладывать через вашу дачу. И всё же вопрос: где проходит грань между принципами, и нежеланием получить компенсацию?