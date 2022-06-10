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Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права?

Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права?

Автор:
10 июня 2022 10:40
Сообщество : Истории
Метки: Япония   в мире   история   люди   фермер   фото   
1194
11

Япония в целом благополучная страна, однако было время, когда интересы политиков доминировали над гражданским мнением. Самый яркий пример – фермерский участок посреди аэропорта Нарита. В 60-х годах старый аэропорт перестал справляться с нагрузкой, и тогда власти нашли удобное место для постройки нового.

Менее половины территории были в собственности у императора, остальная земля – фермерская. Что делать? Нужно отселять, что и было сделано.

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Правда… многие отказались добровольно переселяться. Настолько отказались, что протесты переросли в вооружённые столкновения с полицией. Вскоре к стычкам присоединились студенты и сочувствующие, раненых становилось всё больше, казалось, что конфликту не будет конца. Когда был построен первый терминал, протестующие протаранили его техникой, выиграв себе ещё немного времени.

Часть фермеров уезжало куда подальше, другая – соглашалась на солидные компенсации и переселялась на новые земли. Некоторые стояли до конца! Уже их дети продолжают жить и разбивать огороды, несмотря на рёв турбин и уговоры властей прислушаться к голосу разума.

Нашёлся старый фермер, который оказался упёртым во всех смыслах: его участок пришлось оставить между взлётными полосами нетронутым. Он давно умер, но в память об отце и из солидарности ко всем, кто был вынужден отселиться, его сын остаётся здесь и никуда не собирается.

Всё, чего люди добились – вместо трёх полос, построено всего две и власти пообещали не расширять территорию аэропорта, во всяком случае сейчас, когда память о тех событиях (и судебные дела) жива как никогда.

Сообщается, что сыну фермера предложили 2 миллиона долларов, и судя по факту, что его дом и ныне там, земля человеку дороже. А ещё принципы и память, которую сложно оценить деньгами. Кроме этого, экология (несмотря на самолёты) остаётся на допустимом уровне, который позволяет выращивать зелень под реализацию.

Думаете, это гордость? Вероятно, в других странах с ним бы не церемонились, а здесь предлагают компенсацию. Или убеждения не продаются? Конечно же и вы не обрадуетесь, если через вашу дачу начнут прокладывать трубопровод. Думаю, что именно поэтому его и не станут прокладывать через вашу дачу. И всё же вопрос: где проходит грань между принципами, и нежеланием получить компенсацию?


Источник:

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Метки: Япония   в мире   история   люди   фермер   фото   
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10  комментариев
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73
Яна Денисова 23 минуты назад
идиотизм какой-то..предложили вполне достойную компенсацию. это какая-то ненужная упёртость и даже в ущерб себе.
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1k
Серик Кенжебаев 12 секунд назад
Мы прокладывали водопровод в нескольких поселках где водопровода не было никогда. То есть привозили натурально воду с работы, от знакомых итд. Там были такие ушлепки. Млят им воду проводят, все магистральные расходы за счёт водоканала, вплоть до счётчиков. Последние метры от "колодца" до дома за символические 40 тысяч тенге (меньше 100$) со всеми материалами подрядчику. Там были нехорошие люди, в основном пожилые, которые сами отказывались от водопровода и ежедневно вызывали полицию за то что соседям проводят воду! соседи даже скидывались чтобы до кучи и им воду провести, мы предлагали бесплатно подключить таких. Они как на амбразуру бросались на технику и рабочих чтобы по их улице ничего не делалось. Когда речь идёт о коммуникациях, аэропорт тоже транспортные коммуникации, то интересы большинства должны быть выше хотелок неуровновешанных персонажей..
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708
SoulSeeker 50 секунд назад
Борьба за свои права это хорошо, только если это борьба за права всех граждан, а не только лично своих. В данном случае это уже не столько борьба за свои права, сколько борьба против чужих прав на удобный и просторный аэропорт недалеко от города. И вот людей которые пострадали от "соблюдения прав этого" - их гораздо больше. Поэтому лично я против действий данного человека. У нас тоже в стране были подобные инциденты во время строительства объектов к олимпиаде - и вызваны они в первую очередь банальной человеческой жадностью (причем с обеих сторон) - эти не хотят продавать дешевле, другие - покупать дороже. Арбитром тут может стать только высшая власть в стране, устанавливающая принудительно цену выкупа для всех сторон: вот вам Х рублей за метр квадратный голой земли, и X+Y за площадь нежилых строений (сами строения можете забрать с собой если хотите), X+Y+Z за метр квадратный жилых построек, и вот вам дата к которой сумма должна поступить на счет, вот дата к которой все должны покинуть данную территорию (можете забрать все до травинки, и даже выкопать немного земли, если хотите) - после чего в день U приходят силовые структуры и всех находящихся на этой территории устраняют с неё.
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−44
Колобок 9 минут назад
Чёртовы дикари. Всё от того что у них нет нормального президента. От того и делают кто во что горазд. В России такое точно не возможно. Это ж реально эгоизм. Подумаешь, единоличник какой. Ради общего дела, по суду пинком под сраку. Не хочешь продавать, так отдашь.
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345
Rom 16 минут назад
Такое поведение - клиника уже. Явно предлагают различные варианты, которые намного лучше. Любой нормальный уехал бы куда подальше от такого места.
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504
HalloFreeSpace 41 минуту назад
Дурь какая-то ...
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2k
Андрей 45 минут назад
Ну это там предложили, тут то по другому бы говорили. Еще бы и доплатил! Построил значит свой дом там где не положено, да и сделал это умышленно за многие десятилетия до!
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46k
dima423 47 минут назад
Никогда не понимал упертых долбайопов, которые даже в ущерб себе вредят окружающим) Понапридумывают себе принципов и гордятся еще этим, хотя со стороны это выглядит как будто они просто тупые) Все хорошо в меру, это самая мудрая истина на земле, и принципы в том числе
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