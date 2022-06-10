Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права?

Япония в целом благополучная страна, однако было время, когда интересы политиков доминировали над гражданским мнением. Самый яркий пример – фермерский участок посреди аэропорта Нарита. В 60-х годах старый аэропорт перестал справляться с нагрузкой, и тогда власти нашли удобное место для постройки нового.
Менее половины территории были в собственности у императора, остальная земля – фермерская. Что делать? Нужно отселять, что и было сделано.
Правда… многие отказались добровольно переселяться. Настолько отказались, что протесты переросли в вооружённые столкновения с полицией. Вскоре к стычкам присоединились студенты и сочувствующие, раненых становилось всё больше, казалось, что конфликту не будет конца. Когда был построен первый терминал, протестующие протаранили его техникой, выиграв себе ещё немного времени.
Часть фермеров уезжало куда подальше, другая – соглашалась на солидные компенсации и переселялась на новые земли. Некоторые стояли до конца! Уже их дети продолжают жить и разбивать огороды, несмотря на рёв турбин и уговоры властей прислушаться к голосу разума.
Нашёлся старый фермер, который оказался упёртым во всех смыслах: его участок пришлось оставить между взлётными полосами нетронутым. Он давно умер, но в память об отце и из солидарности ко всем, кто был вынужден отселиться, его сын остаётся здесь и никуда не собирается.
Всё, чего люди добились – вместо трёх полос, построено всего две и власти пообещали не расширять территорию аэропорта, во всяком случае сейчас, когда память о тех событиях (и судебные дела) жива как никогда.
Сообщается, что сыну фермера предложили 2 миллиона долларов, и судя по факту, что его дом и ныне там, земля человеку дороже. А ещё принципы и память, которую сложно оценить деньгами. Кроме этого, экология (несмотря на самолёты) остаётся на допустимом уровне, который позволяет выращивать зелень под реализацию.
Думаете, это гордость? Вероятно, в других странах с ним бы не церемонились, а здесь предлагают компенсацию. Или убеждения не продаются? Конечно же и вы не обрадуетесь, если через вашу дачу начнут прокладывать трубопровод. Думаю, что именно поэтому его и не станут прокладывать через вашу дачу. И всё же вопрос: где проходит грань между принципами, и нежеланием получить компенсацию?
Источник:
АНТИФИШКИ
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