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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
03 декабря 2022 00:37
Метки: интересно   подборка   фото   
997
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Метки: интересно   подборка   фото   
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4  комментария
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1k
S__D 7 часов назад
Комментарий к фото
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Фотоподборка
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388k
Йожик справедливый 4 часа назад
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1k
S__D 7 часов назад
Комментарий к фото
Вспомнилось:
Сурикаты - очень осторожные животные. Они стоят в степи и пристально смотрят вдаль:
Не бежит ли лиса?
Не летит ли орёл?
Не ползёт ли змея?
И самый внимательный из них получает бампером в лоб.
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