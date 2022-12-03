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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Сурикаты - очень осторожные животные. Они стоят в степи и пристально смотрят вдаль:
Не бежит ли лиса?
Не летит ли орёл?
Не ползёт ли змея?
И самый внимательный из них получает бампером в лоб.