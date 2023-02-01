Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка

Перед вами наглядная демонстрация типичных рабочих дней системных администраторов. Если вы всё ещё считаете, что они живут скучно, то сильно ошибаетесь. Ох, ну и испытывает же их жизнь!

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1. D-Link, который смог 0 Источник:

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2. В тикете написано: "Второй монитор перестал работать" 0 Источник:

3. Самые необходимые кнопки на работе 0 Источник:

4. Если вы когда-нибудь задумывались о покупке старенького R815, сделайте это! Проблем с тестом не будет 0 Источник:

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5. Оказывается, довольно популярная идея среди админов-хлебоделов 0 Источник:

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