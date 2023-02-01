Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка

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Перед вами наглядная демонстрация типичных рабочих дней системных администраторов. Если вы всё ещё считаете, что они живут скучно, то сильно ошибаетесь. Ох, ну и испытывает же их жизнь!
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4. Если вы когда-нибудь задумывались о покупке старенького R815, сделайте это! Проблем с тестом не будет
6. Существует отдельный котёл для тех, кто придумал этот великолепный способ упаковать кабель
12. Юзер забыл, что электрическая плита все еще включена. Фотографии, которые вы можете нюхать
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