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Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка

Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка

Автор:
01 февраля 2023 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишник   починил   сисадмин   смех   техподдержка   тикет   
3567
17
Перед вами наглядная демонстрация типичных рабочих дней системных администраторов. Если вы всё ещё считаете, что они живут скучно, то сильно ошибаетесь. Ох, ну и испытывает же их жизнь!
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Метки: Прикол   Юмор   айтишник   починил   сисадмин   смех   техподдержка   тикет   
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20  комментариев
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9k
kirpal 2 часа назад
Опять перемешали в кучу рукожопов и аникейщиков, а назвали тему "будни сисадмина". Минусовать не буду, но пост туфта. Вот моё маленькое хозяйство:

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2k
Oleg SC 2 минуты назад
Ну случилось чудо, восстановили вы это ....и что же вы собираетесь делать с таким процессором?
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253
Николай Пауков 15 минут назад
почему у девушек на клавиатуре буквы стираются? Какая-нить хрень для снятия лака?
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253
Николай Пауков Полчаса назад
А у меня из самого крутого за 17-18 лет... Наверное... Чувак вставил планки второго DDR другой стороной. ПРОЛОМИЛ эти "разделители" и сломал плату, но воткнул.
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1
mii2 Николай Пауков 10 минут назад
Сделана Защита от дураков, а не от придурков.
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3k
S__D 44 минуты назад
Комментарий к фото
Антикитерский механизм.
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836
KE2646 46 минут назад
Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечкаПосмотреть
Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка
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6k
HUBLOT 47 минут назад
Красиво...
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8k
Serjio Час назад
Клавиатура копипастера.

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6k
Андрей Крылов Час назад
Как же утомило такое! Почти всё, если не всё, не имеет отношение к работе сисадминов! Эот проблемы совсем другой специальности. Чинить и обслуживать аппаратуру - не сисадминское дело. разве если систадмин в небольшой контроре совмешается с эникейщиком и мастером по ремонту, что бывает, но... Такое работодатели называют чазще инженер - электроник. :) Сисадмин рулит потоками инфы и базами разными в работающих системах. Обслуживание тех систем - совсем другая работа. Когда работодатели это наконец поймут, то всё и работать будет куда лучше. Где-то понимают, а где-то нет... Второе чаще.
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2k
Сергей 2 часа назад
тоже интересное решение встречал от прошлого админа на работе) сдох вентилятор, мать рабочая после замены кулера и радиатора на новый все работает и по сегодняшний день ) ну естественно без этих саморезов.
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