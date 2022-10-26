Импровизировать. Адаптировать. Превосходить: типичные будни сисадминов

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Сегодня вновь подсмотрим за рабочими моментами, с которыми ежедневно сталкиваются системные администраторы. Ох, весёлая же у них работёнка!
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6. Кто-то использовал гибкую линейку, чтобы прикрепить wi-fi роутер к стене... Импровизировать. Адаптировать. Превосходить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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