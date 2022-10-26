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Импровизировать. Адаптировать. Превосходить: типичные будни сисадминов

Импровизировать. Адаптировать. Превосходить: типичные будни сисадминов

Автор:
26 октября 2022 18:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишник   и так сойдет   починил   сисадмин   смех   техника   
1768
16
Сегодня вновь подсмотрим за рабочими моментами, с которыми ежедневно сталкиваются системные администраторы. Ох, весёлая же у них работёнка!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   айтишник   и так сойдет   починил   сисадмин   смех   техника   
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3  комментария
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Некто 15 минут назад
10 - видеорегистратор. Сисадмины тут причем?
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Richard

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